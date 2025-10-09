Chuyện về những 'người hùng không áo choàng' ở TP.HCM

Tại TP.HCM có không ít những tấm gương thầm lặng mà cao cả giữa đời thường, sẵn sàng xả thân, đối mặt với hiểm nguy để cứu mạng người khác.

Câu chuyện xúc động về người lính cứu hỏa xông vào đám cháy, nhường mặt nạ chống khí độc cứu nạn nhân, hay thành viên lực lượng an ninh cơ sở lao xuống dòng nước chảy xiết cứu một học sinh đã làm nhiều người rưng rưng và vững tin những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu quanh ta.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hiệp làm nhiệm vụ tại một đám cháy.

Xả thân cứu người

Đêm 30/9, con hẻm nhỏ trên đường Vườn Chuối (phường Bàn Cờ, quận 3 cũ) chìm trong khói lửa. Căn nhà ba tầng bốc cháy dữ dội, khói đặc quánh khiến nhiều người dân hoảng loạn. Thượng tá Nguyễn Quốc Hiệp, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Khu vực 3 (Phòng PC07, Công an TP.HCM), cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt triển khai công tác cứu nạn, cứu hỏa.

Hẻm chỉ rộng hơn ba mét, xe chữa cháy khó tiếp cận. Với gần 30 năm trong nghề, Thượng tá Hiệp bình tĩnh chỉ huy lực lượng cơ động, chia đội hình thành hai hướng để khống chế ngọn lửa, tránh cháy lan.

“Trên tầng ba còn người mắc kẹt”, tiếng người dân vọng xuống khẩn thiết. Không chần chừ, anh Hiệp cùng đồng đội mang mặt nạ dưỡng khí, dụng cụ phá dỡ, lao lên cầu thang vẫn còn nghi ngút khói lửa.

Giữa sức nóng khủng khiếp, Thượng tá Hiệp phát hiện một người đàn ông đã ngất lịm vì ngạt khói. Không do dự, anh tháo mặt nạ dưỡng khí của mình đeo cho nạn nhân rồi dìu người bị nạn ra ngoài. Khi đưa được nạn nhân ra khỏi căn nhà, anh Hiệp mới phát hiện tay mình bỏng rát. Thay vì ra ngoài để được chăm sóc y tế, người chỉ huy ấy vẫn bám trụ hiện trường cho đến khi mọi người dập tắt đám cháy.

Khi được hỏi về hành động dũng cảm của mình, Thượng tá Nguyễn Quốc Hiệp nói ngắn gọn: “Đó là nhiệm vụ của người lính cứu hỏa. Cứu được mạng người là hạnh phúc lớn nhất.”

Nạn nhân được Thượng tá Nguyễn Quốc Hiệp cứu khỏi đám cháy.

Không ngại hiểm nguy

Cũng ở TP.HCM nhưng tại xã Bình Lợi, một câu chuyện khác cũng khiến nhiều người xúc động.

Chiều 19/9, trên đường từ trụ sở công an xã về nhà, anh Nguyễn Hoàng Huy, thành viên lực lượng an ninh cơ sở xã Bình Lợi, khi đi đò qua sông Xáng Ngang, nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Do bất cẩn khi chạy xuống bến đò, một nam sinh lớp 8 cùng chiếc xe điện lao thẳng xuống sông. Nạn nhân chới với giữa dòng nước chảy xiết.

Em học sinh được anh Hoàng Huy cứu khỏi dòng nước.

Không đắn đo, anh Huy nhảy ngay xuống sông, bơi về phía cậu bé, đỡ từ phía sau, dìu nạn nhân vào bờ an toàn. Cứu được cậu bé, dù vẫn còn thở hổn hển vì mệt, anh Huy vẫn lặn xuống đáy sông để buộc dây kéo chiếc xe điện lên.

Nguyễn Hoàng Huy, an ninh cơ sở xã Bình Lợi vui mừng nhận được thư khen của lãnh đạo.

Hoàng Huy vừa lập gia đình vài tháng, công tác trong lực lượng an ninh cơ sở từ đầu năm 2025. Nhắc lại giây phút ấy, anh Huy chỉ nói đơn giản: “Thấy người gặp nạn thì cứu thôi chứ không kịp nghĩ gì khác.”

Hành động đẹp của anh Nguyễn Hoàng Huy đã được lãnh đạo UBND xã Bình Lợi biểu dương, khen thưởng đột xuất.