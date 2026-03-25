Chuyện sửng sốt ở rạp Hàn Quốc

Phim "The Man Who Lives with the King" vượt qua kỷ lục của "Nghề siêu khó" và "Đại thủy chiến", trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé kim chi.

Theo tờ Kyunghyang Shinmun, bộ phim The King's Warden (hay The Man Who Lives with the King) vừa lập kỷ lục về doanh thu. Cụ thể, tác phẩm đã thu hơn 145 tỷ won sau 7 tuần công chiếu - con số chưa từng có trong lịch sử rạp Hàn. Nhờ đó, bom tấn của ngôi sao trẻ Park Ji Hoon đã vượt thành tích của Đại thủy chiến (135,7 tỷ won) và Nghề siêu khó (139,6 tỷ won) để trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất xứ kim chi.

Xét về chỉ số lượt xem, tính đến 24/3, The King's Warden đã đạt 14,843 triệu lượt, xếp thứ 3 chỉ sau Đại Thủy Chiến (17,61 triệu lượt) và Nghề siêu khó (16,26 triệu lượt). Hiện tại, tác phẩm vẫn đang cho thấy sức hút mãnh liệt ở phòng vé. Ở tuần chiếu thứ 7, The King's Warden duy trì lượng khán giả ổn định, khoảng 100.000 lượt xem vào ngày thường và 300.000 lượt xem vào cuối tuần.

Truyền thông Hàn đánh giá thành công của The King's Warden mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đây là phim đầu tiên vượt 10 triệu lượt xem sau Thành phố tội phạm 4 (2024) - được cho là tín hiệu phục hồi của thị trường rạp chiếu xứ kim chi. Tác phẩm cũng chứng minh màn ảnh rộng vẫn còn nguyên giá trị, ngay cả trong bối cảnh môi trường giải trí thay đổi mạnh mẽ với sự bùng nổ của các nền tảng OTT.

The King’s Warden lấy bối cảnh năm 1457, xoay quanh vua Danjong - vị vua thứ 6 của triều Joseon. Danjong bị chú ruột phản bội, phế truất và bị lưu đày đến Cheongnyeongpo ở Yeongwol, tỉnh Gangwon. Tại đây, Danjong gặp trưởng làng Eom Heung Do, dẫn đến một loạt các sự kiện kịch tính. Vai nam chính trong phim do tài tử Park Ji Hoon đảm nhiệm.