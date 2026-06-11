Chuyên gia: Cổ phiếu xây dựng khó hưởng lợi từ làn sóng hạ tầng

Dù được kỳ vọng hưởng lợi từ đầu tư công, cổ phiếu xây dựng vẫn chưa tạo được đột phá. Theo chuyên gia, cơ hội đã xuất hiện ở nhóm hưởng lợi từ sự phát triển của thị trường vốn.

Theo chuyên gia, việc kỳ vọng vào những bước nhảy vọt về kết quả kinh doanh hay giá cổ phiếu ở nhóm xây dựng và đầu tư công là điều khó xảy ra. Ảnh: Phương Lâm.

Chia sẻ với nhà đầu tư tại sự kiện Vietnam Investment Forum - Summer Summit chiều 11/6, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán VPS đánh giá câu chuyện hưởng lợi từ các dự án hạ tầng hay làn sóng giải ngân đầu tư công thường được nhắc đến như một động lực tăng trưởng mạnh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn doanh nghiệp trong ngành này vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy tích cực.

Cổ phiếu thép, xây dựng không còn là tâm điểm

Theo ông Khánh, nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc nhiều doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn. Với quy mô vốn chủ sở hữu hạn chế nhưng vay nợ gấp 5-10 lần, doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng áp lực tài chính cao khi môi trường kinh doanh trở nên bất lợi.

Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá nguyên vật liệu có thời điểm tăng tới 30%, việc doanh nghiệp không thua lỗ đã được xem là một kết quả khả quan. Dù sở hữu dự án và có dòng tiền luân chuyển, phần lớn nguồn lực này chỉ đủ để duy trì hoạt động, thay vì tạo ra tăng trưởng đột biến về lợi nhuận.

Vì vậy, theo ông Khánh, kỳ vọng vào những bước nhảy vọt về kết quả kinh doanh hay giá cổ phiếu ở nhóm xây dựng và đầu tư công là điều khó xảy ra. Thay vào đó, nhà đầu tư nên hướng sự chú ý đến những xu hướng dài hạn có nền tảng tăng trưởng rõ ràng hơn.

Một trong những xu hướng đó là sự phát triển của thị trường vốn. Khi tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam đã lên tới khoảng 145% và dư địa mở rộng tín dụng truyền thống ngày càng hạn chế, nhu cầu huy động và phân bổ vốn thông qua các sản phẩm tài chính sẽ ngày càng gia tăng. Đây được xem là không gian phát triển mới cho các sản phẩm thuộc thị trường vốn như cổ phiếu, trái phiếu và các kênh đầu tư thay thế.

Ông Khánh nhận định trong năm nay và giai đoạn 5 năm tới, các ngân hàng, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ sẽ bước vào cuộc cạnh tranh mạnh mẽ nhằm mở rộng thị phần trong lĩnh vực sản phẩm đầu tư. Những tổ chức sở hữu năng lực tài chính tốt, nền tảng công nghệ mạnh và chiến lược phát triển rõ ràng sẽ có nhiều cơ hội bứt phá.

Do đó, nếu lựa chọn một xu hướng đầu tư dài hạn, ông cho rằng các doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phát triển của thị trường vốn là nhóm đáng quan tâm hơn cả.

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán VPS. Ảnh: VIF.

Đối với các ngành truyền thống như thép hay vật liệu xây dựng, ông Khánh lưu ý đây là những ngành mang tính hàng hóa cơ bản (commodity), có mức độ biến động lớn theo giá nguyên liệu đầu vào và chu kỳ kinh tế. Thành công khi đầu tư vào các nhóm ngành này đòi hỏi nhà đầu tư phải có khả năng dự báo chính xác chu kỳ kinh tế, chu kỳ ngành cũng như triển vọng riêng của từng doanh nghiệp.

Ở góc độ dài hạn hơn, ông Khánh cho rằng siêu xu hướng nổi bật nhất trên thế giới hiện nay là trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm cả hạ tầng và các ứng dụng AI. Tuy nhiên, tại Việt Nam, lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Ngay cả những tổ chức tích cực ứng dụng AI cũng còn khá thận trọng trong việc thương mại hóa hoặc triển khai ở quy mô lớn.

Chính vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, ông Khánh đánh giá các doanh nghiệp tài chính có khả năng tận dụng làn sóng phát triển của thị trường vốn vẫn là nhóm có triển vọng rõ ràng và khả thi hơn đối với nhà đầu tư.

Khuyến nghị giữ 30-50% tài sản là cổ phiếu

Về triển vọng chung của thị trường, ông Khánh bày tỏ quan điểm lạc quan đối với xu hướng dài hạn của chứng khoán Việt Nam. Theo ông, cả thị trường Mỹ và Việt Nam đều cho thấy đặc điểm chung là liên tục thiết lập những vùng đỉnh mới theo thời gian, dù xen kẽ các giai đoạn điều chỉnh hoặc tích lũy kéo dài.

Riêng trong năm 2026, VN-Index đã hai lần tiếp cận vùng 1.900-1.920 điểm, vượt qua các đỉnh lịch sử trước đó. Điều này cho thấy niềm tin rằng sau mỗi nhịp rung lắc, thị trường sẽ tiếp tục tích lũy để hướng tới những mốc cao hơn. Vấn đề còn lại chủ yếu là thời gian.

Theo ông, thị trường hiện vẫn cần thêm thời gian để hấp thụ và phản ánh các yếu tố như diễn biến chính trị quốc tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước, xu hướng lãi suất cũng như tâm lý nhà đầu tư. Thanh khoản ở mức hiện tại phần nào phản ánh sự thận trọng đó.

Từ nay đến cuối năm, thị trường được kỳ vọng sẽ đón nhận thêm các động lực mới như tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán hay sự trở lại của dòng vốn ngoại. Đây có thể là những yếu tố hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng trong trung và dài hạn.

Trong giai đoạn chờ đợi, ông Khánh khuyến nghị nhà đầu tư tập trung vào quản trị danh mục, ưu tiên nắm giữ các doanh nghiệp có chất lượng tốt và duy trì chiến lược phân bổ tài sản hợp lý. Theo ông, việc xác định tỷ trọng tài sản phù hợp quan trọng hơn nhiều so với những điều chỉnh ngắn hạn về tỷ trọng cổ phiếu.

“Tôi khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu thời điểm này nên chiếm 30-50% trong danh mục phân bổ của nhà đầu tư cá nhân”, ông Khánh đưa lời khuyên.