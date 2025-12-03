Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyên gia chỉ ra 3 loại thức uống giúp thanh lọc, cơ thể nhẹ bẫng

  • Thứ tư, 3/12/2025 06:01 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Một số loại trà và nước ép thảo mộc giúp làm dịu tiêu hóa, hỗ trợ giảm viêm và tăng sức đề kháng mỗi ngày.

Thanh lọc cơ thể bằng thức uống tự nhiên đang trở thành thói quen của nhiều người quan tâm sức khỏe. Về mặt cơ chế, đồ uống “detox” không phải “gột rửa” hoàn toàn cơ thể, mà cung cấp nước và dưỡng chất giúp hệ bài tiết vận hành thuận lợi hơn.

Chia sẻ trên Times of India, TS Hansaji Yogendra nhấn mạnh các loại thảo mộc giàu polyphenol, vitamin C, flavonoid hay curcumin trong thức uống có thể giúp giảm viêm nhẹ, hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm cảm giác đầy bụng sau mỗi bữa ăn và mang lại cảm giác thư giãn.

thanh loc co the anh 1

Trà thảo mộc chứa nhiều chất oxy hóa, thanh lọc cơ thể. Ảnh: Freepik.

Trà thảo mộc

Nếu bạn muốn bắt đầu ngày mới bằng một thức uống ấm nóng giúp thông mũi, làm ấm cơ thể và tăng khả năng tuần hoàn, đây là lựa chọn phù hợp. Công thức này mang lại nhiều lợi ích cùng lúc, từ hỗ trợ thanh lọc cơ thể, làm ấm và xoa dịu đường tiêu hóa, đến giảm viêm nhẹ, và thúc đẩy tuần hoàn máu.

Quế, gừng, nghệ và tiêu là nguồn giàu chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do, hạn chế stress oxy hóa - yếu tố liên quan đến cảm giác mệt mỏi, nặng nề và suy giảm đề kháng. Đây là sự kết hợp nhẹ nhàng nhưng hiệu quả để “làm mới” cơ thể sau những ngày ăn uống thất thường hoặc thời tiết chuyển lạnh.

Nguyên liệu:

  • 2 cốc nước
  • 1/2 miếng quế
  • 1/2 miếng đinh hương
  • 1/2 nhánh gừng khô hoặc tươi
  • Một nhúm nghệ
  • Một nhúm hạt tiêu đen nguyên hạt
  • 3 lá cà ri
  • 2 cánh hoa dâm bụt
  • 1 lá húng quế
  • 1 muỗng canh bột bạch đậu khấu
  • 1 muỗng canh mật ong
  • 1 thìa nước cốt chanh

Cách làm: Đun nước với toàn bộ nguyên liệu (trừ mật ong và chanh), để qua đêm. Buổi sáng lọc lấy nước, thêm mật ong và nước cốt chanh rồi dùng.

Nước ép nha đam

Nếu cơ thể bạn thường xuyên mệt mỏi hoặc mất nước, nha đam là lựa chọn nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Nha đam giúp duy trì độ ẩm trong cơ thể, từ đó hỗ trợ gan và thận đào thải độc tố.

Gel nha đam chứa polysaccharide giúp làm dịu niêm mạc tiêu hóa, giảm cảm giác nóng rát và cải thiện cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Vitamin C từ chanh hỗ trợ hệ miễn dịch và tăng hấp thu chất chống oxy hóa.

Nguyên liệu:

  • 1 cốc nước
  • 2 muỗng canh gel lô hội tươi
  • 2 muỗng canh nước cốt chanh
  • Một chút hạt tiêu

Cách làm: Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, xay mịn rồi đổ vào bình. Uống hai lần/ngày.

Nước táo quế

Đây là đồ uống phù hợp với người bận rộn, cần một công thức đơn giản có thể chuẩn bị từ tối hôm trước. Hương vị táo - quế mang lại cảm giác tỉnh táo, dễ chịu, phù hợp để bắt đầu một ngày mới.

Táo bổ sung vitamin và khoáng chất, trong khi quế hỗ trợ ổn định đường huyết nhẹ nhàng. Các lá thảo mộc đi kèm cung cấp hợp chất thực vật chống viêm nhẹ, giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng nội môi.

Nguyên liệu:

  • 2 quả táo hữu cơ
  • 2 thanh quế
  • 1 lá neem (có thể thay bằng lá tía tô, lá bạc hà)
  • 1 lá húng quế
  • Nước lọc

Cách làm: Cắt táo giữ nguyên vỏ thành miếng lớn rồi cho vào bình. Thêm quế, lá neem, lá tulsi và đổ nước đầy bình. Để qua đêm, uống vào buổi sáng.

Kỳ Duyên

thanh lọc cơ thể thức uống trà thảo mộc nước ép nha đam nước táo quế

