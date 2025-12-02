TP.HCM đưa vào hoạt động mô hình bệnh viện chưa từng có ở Việt Nam

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức hoạt động tại Cần Giờ, giúp người dân được khám, điều trị, cấp cứu và sinh con ngay tại địa phương thay vì phải chuyển viện vào trung tâm TP.HCM.

Ê-kíp thực hiện một ca sinh mổ trong ngày khánh thành bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ngày 2/12, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức ra mắt hoạt động theo mô hình đa khoa tại xã Cần Giờ sau quá trình hoàn thiện hạ tầng và ba tuần vận hành thử. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành y tế TP.HCM trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến khu vực xa trung tâm.

Ngay trong ngày khánh thành, đông đảo người dân huyện Cần Giờ đã đến khám và điều trị tại bệnh viện mới.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết cơ sở 2 thành công nhờ hội tụ ba yếu tố then chốt: thứ nhất là chính sách ủng hộ từ chính quyền các cấp (thiên thời), vị thế chiến lược và tiềm năng phát triển của Cần Giờ (địa lợi) và sự đồng thuận của lãnh đạo, sở ban ngành, 9 bệnh viện tham gia liên kết và người dân địa phương (nhân hòa).

"Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Sở Y tế, sứ mệnh triển khai mô hình đã được thực hiện với tốc độ 'thần tốc', đảm bảo hoàn thiện pháp lý và đưa vào vận hành trong thời gian ngắn", bác sĩ Hải nói.

Bệnh nhân ở xã Cần Giờ đến Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đăng ký khám từ sớm. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Sau ba tuần hoạt động, hiệu quả bước đầu cho thấy rõ, lưu lượng bệnh nhân tăng 150-400%, số ca phải chuyển viện cấp cứu giảm mạnh từ 40 trường hợp xuống còn 3 trường hợp. Các kỹ thuật điều trị chuyên sâu lần lượt được triển khai thành công, trong đó ghi nhận ca phẫu thuật nội soi cấp cứu ngày 21/11, ca sinh thường ngày 1/12 và ca sinh mổ bé trai 3,2 kg ngay sau đó tại Từ Dũ 2.

Bác sĩ Hải nhấn mạnh mô hình mang sứ mệnh kép, vừa chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho người dân Cần Giờ và phục vụ lực lượng lao động đang xây dựng các công trình trọng điểm của khu vực.

Chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, bày tỏ sự ghi nhận trước nỗ lực của ngành y tế khi vượt qua nhiều thách thức để đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) hỏi thăm, động viên người dân khi thăm khám tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ông Lộc đề nghị Bệnh viện Từ Dũ, với vai trò đơn vị “trụ cột”, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 8 bệnh viện chuyên khoa còn lại nhằm tăng cường đào tạo, xử lý chuyên môn và giải quyết khó khăn ngay tại địa phương.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết mô hình bệnh viện đa khoa liên kết tại Cần Giờ là mô hình hoàn toàn mới, nằm xa trung tâm nhưng được triển khai, xây dựng và vận hành chỉ trong chưa đầy một năm mà không sử dụng nguồn ngân sách của thành phố.

"Ý tưởng mở cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ ở Cần Giờ được xây dựng khoảng một năm trước. Sau một năm, sản phẩm đã hoàn thành", bác sĩ Thượng chia sẻ.

Lãnh đạo TP.HCM và các bệnh viện cắt băng khánh thành Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Sự ra đời của bệnh viện đặc biệt này giúp người dân được khám, điều trị, cấp cứu, phẫu thuật và sinh con ngay tại địa phương bởi đội ngũ bác sĩ đến từ các bệnh viện đầu ngành.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 giữ vai trò điều phối chính và phụ trách sản - phụ khoa, đồng thời hợp tác với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Nhi đồng Thành phố, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Da liễu, Phục hồi chức năng - Bệnh nghề nghiệp và Y học Cổ truyền. Cơ chế phối hợp và chia sẻ nguồn lực giúp bệnh viện vận hành như một mô hình đa khoa hoàn chỉnh, đảm bảo người dân tiếp cận đầy đủ dịch vụ kỹ thuật chuyên môn.

Sự xuất hiện của Bệnh viện Từ Dũ 2 được đánh giá không chỉ giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân Cần Giờ trong ngắn hạn, mà còn mở ra hướng phát triển mạng lưới y tế TP.HCM theo mô hình đa cực, liên kết đa bệnh viện, phục vụ người dân hiệu quả và công bằng hơn. Đây được xem là bước đi mang tính nhân văn và tạo tiền lệ cho việc bảo đảm chăm sóc sức khỏe tại các khu vực xa trung tâm.