Bộ trưởng Y tế giải trình về chính sách miễn viện phí, bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đang tiến hành đưa khám sức khỏe toàn dân vào Luật Phòng bệnh nhằm khắc phục những vướng mắc trong công tác phòng bệnh sau đại dịch Covid-19.

Trong phiên thảo luận sáng 2/12, Quốc hội tập trung góp ý dự thảo nghị quyết liên quan các cơ chế, chính sách đột phá nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đồng thời xem xét chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Kết thúc phiên, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thay mặt Chính phủ giải trình và làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Quốc Hội.

Đưa khám sức khỏe toàn dân vào Luật phòng bệnh

Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần của Nghị quyết 72 coi chăm lo sức khỏe nhân dân không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực và nhiệm vụ chính trị hàng đầu, phải đặt ưu tiên trong mọi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, gắn với trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị.

Tại hội trường, nhiều ý kiến tập trung thảo luận về cơ chế đặc thù, đặc biệt là yêu cầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Bộ trưởng Y tế thông tin kỳ họp lần này dự kiến thông qua Luật Phòng bệnh.

Đây là văn bản pháp lý cao nhất và dài hạn, nhằm khắc phục những vướng mắc trong công tác phòng bệnh sau đại dịch Covid-19. Các nội dung liên quan khám định kỳ và sàng lọc đã được đưa vào dự thảo luật; Chính phủ sẽ hướng dẫn cụ thể bằng văn bản về đối tượng, lộ trình và phương thức triển khai để áp dụng thống nhất.

Về chính sách miễn viện phí và đa dạng hóa gói bảo hiểm y tế, Bộ trưởng cho biết Chính phủ đã giao Bộ Y tế xây dựng đề án theo chương trình hành động 282. Bộ đã tổ chức hội thảo đầu tiên để lấy ý kiến từ các bộ, ngành và địa phương. Nội dung sẽ được xây dựng theo nguyên tắc chung, tránh quy định quá chi tiết về đối tượng hay lộ trình nhằm bảo đảm tính linh hoạt khi có thay đổi về nguồn lực hoặc điều kiện thực hiện.

Để triển khai các chính sách này một cách bền vững, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân và bảo đảm cân đối quỹ. Bộ Y tế sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu, thể hiện trong nghị quyết và từng bước đưa vào quá trình sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế.

“Nội dung này liên quan đến việc cân đối quỹ và triển khai các chính sách thực hiện bảo hiểm y tế. Chúng tôi xin phép được tiếp thu và thể hiện một phần trong nghị quyết cũng như trong quá trình sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế”, bà Lan chia sẻ.

Trình nghị định mới về phụ cấp trực và chế độ đặc thù ngành y

Vấn đề đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế được nhiều đại biểu quan tâm. Bộ trưởng Y tế khẳng định nội dung này đã được tiếp thu và đưa vào dự thảo nghị quyết. Các chính sách về tiền lương, phụ cấp cũng đang được triển khai theo Nghị quyết 72, với việc lựa chọn đối tượng và điều chỉnh mức hưởng theo lộ trình tăng dần.

“Song song đó, Bộ Y tế đang trình Chính phủ ban hành nghị định về chế độ đặc thù, gồm phụ cấp trực và nhiều chế độ khác dành cho nhân viên y tế, thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ”, bà nói.

Đối với bộ tiêu chí y tế cấp xã, hiện ngành y tế đang áp dụng bộ tiêu chí ban hành năm 2023, song chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, Bộ Y tế đang rà soát, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình mới, dự kiến ban hành bộ tiêu chí mới từ năm 2026, bảo đảm linh hoạt trong lộ trình sắp xếp kéo dài 5 năm. Nội dung này sẽ được tiếp thu và thể hiện rõ hơn trong dự thảo.

Bộ Y tế đang trình Chính phủ ban hành nghị định về chế độ đặc thù, gồm phụ cấp trực cho nhân viên y tế. Ảnh: Quốc Hội.

Về cơ chế phân bổ ngân sách, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính trên nguyên tắc ngân sách Trung ương hỗ trợ 27 tỉnh; một tỉnh không nhận hỗ trợ và không điều tiết về Trung ương; 6 tỉnh tự cân đối ngân sách, song một số nhiệm vụ ưu tiên vẫn sẽ do ngân sách Trung ương đảm bảo.

Trung ương phân bổ tổng vốn chương trình và giao địa phương triển khai theo Luật Ngân sách Nhà nước; Thủ tướng giao dự toán cho các bộ, ngành và địa phương. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định và phân cấp cho cấp xã triển khai nhiệm vụ tại địa bàn.

Thu hút đầu tư chăm sóc người cao tuổi

Tại hội trường, một số quan điểm nhận định các nội dung về chăm sóc người cao tuổi chưa được chú trọng đúng mức. Song theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Luật Người cao tuổi, dự án số 4 và Nghị định 103 đã quy định cụ thể về cơ sở dưỡng lão, phòng y tế, phòng khám đa khoa và khoa phục hồi chức năng. Luật Đầu tư (điều 16) cũng đưa ra các nội dung ưu đãi dành cho cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em.

“Trong dự thảo nghị quyết đặc thù, Bộ Y tế đã nêu lên các giải pháp đột phá về đất đai và thuế nhằm tăng cường thu hút xã hội vào y tế. Các cơ sở dưỡng lão cũng là đơn vị được thụ hưởng các nội dung này”, bà nói.

Về việc mở rộng bệnh viện lão khoa và khoa lão tại các cơ sở y tế, Bộ trưởng cho biết hiện cả nước hiện có 3 bệnh viện lão khoa; 14 bệnh viện trung ương có khoa lão; 48 bệnh viện tuyến tỉnh có khoa lão hoặc triển khai chuyên môn lão khoa. Bộ Y tế đã đưa nhiệm vụ đầu tư bệnh viện lão khoa tuyến trung ương vào chương trình đầu tư công, đồng thời rà soát quy hoạch cơ sở y tế theo Quyết định 201. Bộ đề nghị các địa phương quan tâm triển khai nội dung này trong quá trình lập quy hoạch mới.

Bên cạnh đó, các chính sách nhằm tăng cường thu hút đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư, đặc biệt ở các nội dung liên quan đất đai và thuế, cũng đã được xây dựng trong dự thảo nghị quyết, thống nhất theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và đảm bảo phù hợp với tinh thần Nghị quyết 71 trong lĩnh vực giáo dục.

Trả lời một số thắc mắc liên quan các chương trình dân số, Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế đã tiếp thu nhiều ý kiến tại thảo luận tổ và thể hiện trong dự thảo, báo cáo giải trình.

Chương trình mục tiêu quốc gia gồm 5 dự án và nhiều tiểu dự án, được cân đối giữa nhiệm vụ và nguồn lực. Riêng dự án số 3 về dân số và phát triển có tổng kinh phí 29.668 tỷ đồng , chiếm 23,6% tổng nguồn lực chương trình.

Bên cạnh đó, các dự án khác cũng phục vụ trực tiếp cho đối tượng dân số, như tiểu dự án truyền thông về dân số trong dự án số 5 với kinh phí khoảng 1.500 tỷ đồng . Vì vậy, nhận định tỷ lệ dành cho lĩnh vực dân số còn thấp là chưa chính xác.