Người đàn ông nhập cấp cứu BV Chợ Rẫy với bàn chân đứt lìa

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vừa nối lại thành công hai trường hợp đứt lìa chân do máy cắt cỏ, cả hai bệnh nhân được phẫu thuật khẩn cấp ngay khi nhập viện.

Bàn chân của người bệnh sau khi được phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Phước Bình, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết thời gian gần đây, khoa liên tục tiếp nhận các ca cấp cứu trong tình trạng đứt lìa hoặc gần đứt lìa cổ chân, bàn chân do tai nạn lao động, chủ yếu liên quan máy cắt cỏ.

“Chỉ trong tuần vừa rồi, chúng tôi đã kích hoạt báo động đỏ tại khoa Cấp cứu và phối hợp khoa Gây mê Hồi sức, khoa Phẫu thuật mạch máu để phẫu thuật cho hai trường hợp, bao gồm một bệnh nhân nam 57 tuổi bị đứt lìa cổ chân và một bệnh nhân nam 46 tuổi bị đứt 1/3 dưới cẳng chân, đều do máy cắt cỏ gây ra”, bác sĩ chia sẻ.

Ngay khi bệnh nhân nhập viện, ê-kíp phẫu thuật được huy động khẩn trương để rút ngắn tối đa thời gian chờ mổ. Người bệnh nhanh chóng được can thiệp, sắp xếp lại xương, nối mạch máu nuôi chi, khâu gân bàn chân bị đứt và phục hồi thần kinh.

Hiện sức khỏe hai bệnh nhân ổn định, phần chi được bảo tồn và đang hồi phục. Bệnh nhân sẽ được theo dõi tại bệnh viện 7-10 ngày để đánh giá an toàn sau mổ. Khi vết thương khô, ổn định và không nhiễm trùng, họ sẽ được xuất viện và tái khám định kỳ.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Phước Bình, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, phân tích nối lại chi đứt lìa là kỹ thuật siêu phẫu phức tạp, đòi hỏi thao tác vi phẫu tinh vi với kính hiển vi và chỉ khâu mạch máu nhỏ hơn cả sợi tóc. Một ca mổ thường kéo dài 5-8 giờ, bao gồm sắp xếp xương, nối mạch máu để nuôi phần chi, nối gân và thần kinh…nên vừa khẩn cấp vừa đòi hỏi độ tỉ mỉ cao.

Bác sĩ Phước Bình thăm khám người bệnh. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Phước Bình cho biết các ca tai nạn gần đây hầu hết xảy ra ở xa bệnh viện, khiến thời gian từ lúc gặp nạn đến khi được can thiệp kéo dài 4-6 giờ. Trong khi đó, “thời gian vàng” để cứu chi đứt lìa chỉ khoảng 4 giờ nếu phần chi được bảo quản đúng cách.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp sơ cứu sai quy trình như cho phần chi vào túi nylon mà không làm lạnh; bỏ trực tiếp vào thùng đá khiến mô bị bỏng lạnh, giảm khả năng sống; garô quá lâu khiến phần chi còn lại thiếu máu; hoặc phần chi đến bệnh viện trong tình trạng dính bùn, đất, cỏ phải mất nhiều thời gian làm sạch. Những yếu tố này đều ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả phẫu thuật và kéo dài thời gian mổ.

Để bảo quản phần chi bị đứt đúng cách, bác sĩ khuyến cáo trước hết cần bọc phần chi trong vải sạch, tốt nhất là khăn hoặc gạc vô trùng. Sau đó cho phần chi đã bọc vào túi nylon và cột kín, rồi đặt túi này vào thùng nước đá gồm cả đá và nước để làm lạnh đều. Người sơ cứu tuyệt đối không đặt trực tiếp phần chi vào thùng chỉ chứa đá lạnh vì dễ gây bỏng lạnh mô, làm giảm khả năng sống của phần chi.

Trong quá trình sơ cứu nạn nhân, việc cầm máu nhanh chóng, đúng cách cũng rất quan trọng. Sau đó, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu ban đầu, chẳng hạn truyền dịch nếu mất máu nhiều, trước khi chuyển lên bệnh viện chuyên sâu để tiếp tục điều trị.

Qua các trường hợp trên, bác sĩ Bình nhấn mạnh việc tuân thủ bảo hộ an toàn là yếu tố quyết định. Khi dùng máy cắt cỏ, người dân cần mang giày hoặc ủng cao su để bảo vệ bàn chân, đồng thời tuyệt đối không tháo bỏ các bộ phận che chắn của máy, nhằm tránh lưỡi cắt tiếp xúc trực tiếp nếu xảy ra sự cố.