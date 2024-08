Chuyện gì xảy ra khi Taylor Swift, Justin Bieber hủy show?

Ca sĩ hủy show là chuyện thường gặp, nhưng trường hợp của Taylor Swift đặc biệt nghiêm trọng bởi nguyên nhân gây sốc.

Theo CNN, 3 buổi diễn từ ngày 8-10/8 ở Vienna (Áo) của Taylor Swift buộc phải hủy vì giới chức phát hiện âm mưu khủng bố nhắm vào sân vận động Ernst Happel, nơi diễn ra sự kiện.

Hủy show là chuyện thường gặp, nhưng vụ của The Eras Tour đặc biệt gây sốc. Trong vài năm qua, Aerosmith, Madonna, Bruce Springsteen, Heart, Justin Bieber, Jonas Brothers... đã lần lượt huỷ tour (hoặc lên lịch diễn mới) do vấn đề sức khỏe, ế khách, cơ sở vật chất không đảm bảo. Quyết định này gây tổn thất ít nhiều về mặt tài chính.

Ước tính tổn thất khi show bị hủy

Theo SeatPick, vé The Eras Tour ở Áo có giá trung bình là 487 USD . New York Times đưa tin dự kiến khoảng 200.000 người đến sân vận động Ernst Happel, và nếu 3 show được diễn ra như kế hoạch lúc đầu, Swift sẽ thu về hơn 97,4 triệu USD . Nhưng đáng tiếc, Barracuda Music - đơn vị tổ chức - buộc phải hoàn lại tiền vé.

Swift huỷ show đồng nghĩa Vienna không được hưởng lợi từ hiệu ứng "nền kinh tế Taylor Swift", thậm chí đối mặt nguy cơ mất hàng trăm triệu USD. Giới chức nước này đang tỏ ra lo lắng, hy vọng các buổi hòa nhạc sẽ được lên lịch lại một cách an toàn.

The Eras Tour tác động đến nền kinh tế ở những nơi nó đi qua. Ảnh: @taylorswift.

Hồi tháng 6 là Jennifer Lopez và trước đó là The Black Keys đều thông báo rất tiếc phải hủy tour diễn tâm huyết. Với quy mô nhỏ hơn The Eras Tour, This Is Me... của JLo cũng bị ảnh hưởng về tiền bạc, nhưng không quá nghiêm trọng.

WSJ phân tích rằng nếu Lady Gaga không ấn định lịch mới cho chuyến lưu diễn The Chromatica Ball vào tháng 7/2021 - 9/2022, cô sẽ không đem về được 50 triệu USD . Lịch ban đầu của tour này vào năm 2020 với giá vé trung bình 204 USD . Tour gồm 6 đêm diễn, sức chứa 37.775 chỗ ngồi mỗi đêm.

Tương tự, Snoop Dogg có thể mất 10 triệu USD và 49 triệu USD sẽ vuột khỏi tầm tay ban nhạc Dave Matthews trong trường hợp xấu nhất.

Trong khi đó, phần còn lại của Justice World Tour không thể tiếp tục do Justin Bieber đang chật vật với hội chứng liệt mặt. The Richest ước tính mức tổn thất có thể là vài chục triệu USD vì ban tổ chức phải hoàn tiền vé cho khán giả. Năm 2017, Bieber cũng hủy 14 đêm diễn còn lại của Purpose World Tour vì sức khỏe không tốt.

Theo Archive, khoảng 95% show diễn thông báo hủy trước nhiều tháng sẽ được lên lịch lại, nhưng việc chọn ngày mới để tổ chức không dễ và còn rất tốn kém. Đấu trường, sân vận động phải được đặt chỗ trước nhiều tháng hoặc lâu hơn. Chưa kể các đơn vị cho thuê địa điểm phải cân bằng giữa các buổi hòa nhạc với giải đấu thể thao.

Dời chương trình sang ngày khác giảm bớt phần nào tác động tài chính cho nghệ sĩ, nhưng vẫn thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế, bởi lượng người xem ca nhạc kết hợp du lịch sau đó có thể không đông như lúc đầu.

Nói dễ hiểu, nếu Swift lên lịch mới cho The Eras Tour ở Áo, không chắc chắn 100% khán giả nước ngoài muốn tốn thêm tiền vé đáp chuyến bay đến Vienna, chi phí khách sạn, ăn uống, di chuyển... lần nữa. NBC News đưa tin trước đó, đông đảo fan quốc tế bàng hoàng khi biết show bị hủy.

Hủy show không đáng sợ như "ngày tận thế"

Trong cuộc phỏng vấn với People, Paul Bassman - giám đốc điều hành công ty môi giới bảo hiểm Higginbotham - cho biết đa số nghệ sĩ sẽ mua bảo hiểm hủy chuyến lưu diễn lớn để bảo vệ mình khỏi tổn hại tài chính. Đây đươc xem là chính sách "tất cả rủi ro", nghĩa là nghệ sĩ có thể hủy show vì bất kỳ lý do nào, ngoại trừ lý do không có trong điều khoản.

"Chỉ những trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát mới được bảo hiểm", Bassman nói rõ. Ông cho biết thêm: "Nếu không phải nghệ sĩ bệnh nặng hoặc người thân (có tên trong hợp đồng) qua đời, các lý do cá nhân khác sẽ không được cấp bảo hiểm".

Bảo hiểm chấp nhận lý do y tế và trường hợp khẩn cấp của gia đình, nhưng việc hủy buổi biểu diễn do doanh số bán vé thấp thì không. Và khi nói đến các buổi hòa nhạc, bảo hiểm sẽ chi trả từ 75-80% phí bảo đảm mà nhà tổ chức đã trả cho nghệ sĩ.

"Công ty bảo hiểm đảm bảo một tỷ lệ phần trăm cho bệnh tật, cái chết hoặc bất kỳ lý do nào không bị loại trừ theo chính sách. Số tiền bảo hiểm là số tiền sẽ trả cho các vũ công, dàn dựng và những chiếc xe buýt, máy bay mà bạn đã thuê, hoặc bất cứ thứ gì có thể", Bassman giải thích.

Nghệ sĩ mua bảo hiểm để tránh tổn thất nặng khi hủy show. Ảnh: People.

Mặc dù việc hủy show vào phút chót gây khó khăn cho địa điểm tổ chức, song không phải lúc nào đó cũng là "ngày tận thế". Đôi khi, phía cho thuê địa điểm và nhà tổ chức sự kiện đồng ý hợp tác, trong đó mỗi bên sẽ chịu thiệt và được lợi như nhau, còn những lúc khác, họ sẽ chỉ thuê địa điểm với một khoản phí cố định, không hoàn lại.

Tuy nhiên, phía địa điểm gặp bất lợi hơn vì sẽ mất đi các tiện ích phụ trợ như bãi đậu xe, dịch vụ ăn uống... Năm ngoái, báo cáo của WSJ ước tính rằng việc hủy bỏ đột ngột có thể khiến nhà thi đấu thiệt hại doanh thu khoảng 500.000 USD , trong khi một buổi biểu diễn ở sân vận động bị hủy có thể mất 1 triệu USD trở lên.