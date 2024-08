Han So Hee mặc xuyên thấu

Ngày 8/8 (giờ Pháp), Han So Hee dự sự kiện Omega House Paris 2024 với vai trò đại sứ thương hiệu. Nữ diễn viên diện bộ cánh cúp ngực xuyên thấu nữ tính, kết hợp váy ngắn màu nude bên trong để tránh sexy quá đà. Kiểu búi tóc cao, lối trang điểm vừa ngọt ngào vừa quyến rũ khiến cô trở nên nổi bật. Ảnh: @21metgala.

Han So Hee chụp ảnh cùng Raynald Aeschlimann, CEO của thương hiệu. Cú bắt tay này diễn ra từ năm 2022. Mặc dù có thời gian diễn viên sinh năm 1994 vướng lùm xùm, hợp đồng giữa cô và thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ vẫn không bị ảnh hưởng. Ảnh: @21metgala.

Trước đó, Han So Hee xuất hiện xinh xắn với mái tóc ngắn khi đến xem một trận đấu ở Olympic Paris 2024. Cô được nhiều người hâm mộ quốc tế vây quanh xin chụp ảnh và chữ ký từ sảnh khách sản cho đến sân vận động. Ảnh: @starshootinparis.

Han So Hee tái hiện khoảnh khắc ký tặng fan từng gây sốt ngay trên đường phố Paris. Ngoài mục đích công việc, chuyến đi Pháp lần này còn là khoảng thời gian ngôi sao xứ kim chi thăm thú những địa điểm nổi tiếng. Trên trang cá nhân, cô cập nhật hình ảnh của chuyến đi. Ảnh: @meysamfat.

Han So Hee chia sẻ ảnh tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) hôm 6/8, trước khi lên đường sang Pháp. Chiếc áo trễ vai điệu đà và mái tóc ngắn tôn lên nhan sắc của diễn viên này. Bức ảnh có hàng triệu người nhấn thích. Ảnh: @xeesoxee.

Theo Chosun, sự xuất hiện của Han So Hee gây trầm trồ, song không ít người lo lắng vì diễn viên trông gầy hơn. Cô hiện chỉ nặng khoảng 42 kg, cao 1,65 m. Có lần, Han So Hee chia sẻ cô giảm cân để đóng phim truyền hình. Thực đơn ăn kiêng của cô rất khắc nghiệt khi chỉ dung nạp vào cơ thể món ức gà vào buổi tối. Đối với bữa sáng và bữa trưa, cô để bụng trống rỗng. Ảnh: @xeesoxee.

