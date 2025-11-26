Chuyện gì đang xảy ra với Hojlund

Tiền đạo Rasmus Hojlund tiếp tục nối dài chuỗi trận tịt ngòi trong màu áo Napoli suốt gần hai tháng qua.

Hojlund lại tịt ngòi. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 26/11, Napoli giành chiến thắng 2-0 trước Qarabag trên sân nhà tại vòng phân hạng Champions League. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là tình huống Hojlund sút hỏng phạt đền ở phút 56.

Sofascore chấm Hojlund chỉ 5,9 điểm, thấp nhất bên phía Napoli. Chân sút người Đan Mạch thi đấu 75 phút, tung ra 4 cú dứt điểm nhưng không một lần đưa bóng vào lưới.

Sau khởi đầu ấn tượng với 5 bàn thắng trong 6 trận đầu tiên khoác áo Napoli, phong độ của Hojlund giảm sút rõ rệt trong những tuần gần đây. Anh thậm chí chưa ghi thêm bàn nào cho Napoli kể từ ngày 5/10.

Báo chí Italy cho biết Hojlund gặp chấn thương nhẹ sau trận thắng 3-1 trước Atalanta tại Serie A hôm 22/11. Tuy nhiên, anh vẫn được HLV Antonio Conte điền tên vào đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với Qarabag. Điều này có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của Hojlund ở Champions League vừa qua.

Bản hợp đồng cho mượn của Hojlund kèm điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng vào mùa hè tới, nếu Napoli giành suất dự Champions League. Nhưng với phong độ hiện tại của tiền đạo 22 tuổi, đại diện Serie A có thể phải suy nghĩ lại.

