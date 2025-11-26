Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chuyện gì đang xảy ra với Hojlund

  • Thứ tư, 26/11/2025 18:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo Rasmus Hojlund tiếp tục nối dài chuỗi trận tịt ngòi trong màu áo Napoli suốt gần hai tháng qua.

Hojlund lại tịt ngòi. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 26/11, Napoli giành chiến thắng 2-0 trước Qarabag trên sân nhà tại vòng phân hạng Champions League. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là tình huống Hojlund sút hỏng phạt đền ở phút 56.

Sofascore chấm Hojlund chỉ 5,9 điểm, thấp nhất bên phía Napoli. Chân sút người Đan Mạch thi đấu 75 phút, tung ra 4 cú dứt điểm nhưng không một lần đưa bóng vào lưới.

Sau khởi đầu ấn tượng với 5 bàn thắng trong 6 trận đầu tiên khoác áo Napoli, phong độ của Hojlund giảm sút rõ rệt trong những tuần gần đây. Anh thậm chí chưa ghi thêm bàn nào cho Napoli kể từ ngày 5/10.

Báo chí Italy cho biết Hojlund gặp chấn thương nhẹ sau trận thắng 3-1 trước Atalanta tại Serie A hôm 22/11. Tuy nhiên, anh vẫn được HLV Antonio Conte điền tên vào đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với Qarabag. Điều này có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của Hojlund ở Champions League vừa qua.

Bản hợp đồng cho mượn của Hojlund kèm điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng vào mùa hè tới, nếu Napoli giành suất dự Champions League. Nhưng với phong độ hiện tại của tiền đạo 22 tuổi, đại diện Serie A có thể phải suy nghĩ lại.

La Liga thua toàn diện Premier League

Mùa giải Champions League 2025/26 đang chứng kiến sự thống trị áp đảo của các đại diện Premier League trước đối thủ từ La Liga.

3 giờ trước

Người hùng McTominay

Tiền vệ Scott McTominay góp công với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, giúp Napoli giành chiến thắng 2-0 trước Qarabag trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26/11.

13 giờ trước

Hojlund chấn thương

Napoli của HLV Antonio Conte càng thêm lao đao khi Rasmus Hojlund phải rời sân ở phút 74 trong trận gặp Atalanta tối 22/11 vì đau gân khoeo chân phải.

18:00 23/11/2025

Chiêm ngưỡng cú đúp của McTominay Rạng sáng 28/4, McTominay lập cú đúp giúp Napoli thắng 2-0 thuyết phục trước Torino trên sân nhà Diego Armando Maradona thuộc vòng 34 Serie A.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Hojlund Napoli Hojlund napoli

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

SEA Games 33 doi toan bo mon thi dau khoi Songkhla hinh anh

SEA Games 33 dời toàn bộ môn thi đấu khỏi Songkhla

6 giờ trước 14:00 26/11/2025

0

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng khiến Thái Lan nhiều khả năng chuyển toàn bộ 10 môn SEA Games dự kiến tổ chức tại Songkhla về Bangkok và Chonburi, với cam kết vẫn kịp tiến độ chuẩn bị.

Vang Alan, HLV Polking van tu tin thang Beijing Guoan hinh anh

Vắng Alan, HLV Polking vẫn tự tin thắng Beijing Guoan

8 giờ trước 11:36 26/11/2025

0

Dù không có sự phục vụ của Alan Grafite, HLV Polking tin rằng với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, CAHN có thể giành trọn 3 điểm khi đấu Beijing Guoan ở lượt trận thứ 5, bảng E, AFC Champions League Two 2025/26.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý