La Liga thua toàn diện Premier League

  • Thứ tư, 26/11/2025 17:10 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Mùa giải Champions League 2025/26 đang chứng kiến sự thống trị áp đảo của các đại diện Premier League trước đối thủ từ La Liga.

Trận thua thảm hại khiến Barca trượt dài trên bảng xếp hạng Champions League.

Rạng sáng 26/11, Chelsea vừa đè bẹp Barcelona với tỷ số 3-0 thuộc lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League. Tính đến thời điểm này, tổng cộng 9 cuộc đối đầu trực tiếp đã diễn ra giữa các đại diện Premier LeagueLa Liga tại vòng phân hạng Champions League mùa giải năm nay.

Các CLB Anh giành chiến thắng tới 8 trận, chỉ duy nhất nhận một thất bại khi Newcastle thất thủ trên sân nhà trước Barcelona. Điều này không chỉ khẳng định sức mạnh của bóng đá Anh mà còn làm dấy lên những lo ngại về phong độ của các ông lớn Tây Ban Nha, vốn từng thống trị châu Âu trong nhiều năm.

Trong đó, Arsenal hạ gục Athletic Bilbao và Atletico Madrid. Liverpool cũng thắng cả Real lẫn Atletico Madrid. Ngay cả Tottenham, Man City hay Chelsea dù có thời điểm bất ổn cũng toàn thắng khi gặp các CLB La Liga như Villarreal, Bilbao hay Barcelona.

Chỉ Newcastle là ngoại lệ duy nhất khi để Barca giành chiến thắng sát nút 2-1 nhờ cú đúp của Marcus Rashford, cũng là một người Anh. Tổng cộng, các CLB Premier League ghi 19 bàn và thủng lưới 4 bàn trước La Liga. Thành tích ấn tượng phản ánh sự vượt trội về thể lực, tốc độ và khả năng pressing cao đặc trưng của bóng đá Anh.

Barcelona lộ nguyên hình ở Stamford Bridge

Một Chelsea sắc lạnh làm lộ rõ điểm yếu của Barcelona: thiếu tốc độ, thiếu cường độ và thiếu thủ lĩnh.

8 giờ trước

