Chelsea trình làng kỷ nguyên Estevao

Stamford Bridge chứng kiến sự áp đảo toàn diện của Chelsea và khoảnh khắc Estevao nổi bật vượt trội, khiến Yamal trở thành cái bóng mờ ở tuổi 18.

Estevao toả sáng trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Barcelona.

Trận Chelsea gặp Barcelona rạng sáng 26/11 được kỳ vọng là sàn diễn của Lamine Yamal, thần đồng vừa giành ngôi á quân Ballon d’Or ở tuổi 18. Thế nhưng, khi mọi ánh nhìn dồn về cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha, Stamford Bridge lại gọi tên một cái tên khác: Estevao Willian.

Màn trình diễn của cầu thủ Brazil không chỉ giúp Chelsea thắng 3-0, mà còn mở ra cảm giác chúng ta đang chứng kiến khoảnh khắc một ngôi sao lớn thật sự xuất hiện.

Đêm của Estevao

Yamal vẫn để lại dấu ấn bằng những pha chạm bóng mềm mại và sự thanh thoát đặc trưng. Anh không chạy, mà lướt trên mặt cỏ; không sút, mà vuốt bóng. Nhưng sự thanh thoát ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sức mạnh và tốc độ của bóng đá Anh.

Cucurella không phải hậu vệ xuất sắc thế giới, nhưng đủ kinh nghiệm và thể lực để khiến Yamal tắt điện. Những lần bị chặn đứng liên tiếp khiến Yamal mất tự tin, thậm chí tỏ ra nản lòng. Ở tuổi 18, anh vẫn cần thời gian để thích nghi với áp lực kiểu này. Nhưng tại Stamford Bridge, Yamal không phải nhân vật chính.

Estevao mới là người định hình trận đấu. Chelsea chi 52 triệu bảng cho một cầu thủ 18 tuổi từ Palmeiras, và những gì họ nhận lại ngày càng vượt quá kỳ vọng.

Một bàn thắng quyết định trước Liverpool, bốn bàn trong bốn trận gần nhất tại Premier League, và hai lần lập công trong loạt giao hữu của Brazil. Mỗi dấu mốc đều đậm nét hơn mốc trước. Có lẽ, cuối cùng Brazil tìm được cái tên mà họ kỳ vọng Neymar sẽ truyền lại: một cầu thủ có tốc độ, sự ngẫu hứng Nam Mỹ và tư duy hiện đại.

Estevao có màn trình diễn ấn tượng trước Barcelona.

Siêu phẩm vào lưới Barcelona là minh chứng rõ nhất. Phút 55, khi Chelsea đang dẫn 1-0 và chơi hơn người, Estevao nhận bóng từ Reece James và lao đi như cơn gió. Anh đảo chân liên tục, giữ nhịp khéo léo, vượt qua Balde lẫn Cubarsi. Và cú sút căng, gọn, vào góc cao của Garcia giống đòn kết liễu chuẩn mực của một sát thủ.

Không màu mè, không biểu diễn, chỉ có tốc độ, sức mạnh và sự chính xác lạnh lùng. Một bàn thắng hội tụ đủ phẩm chất để trở thành biểu tượng khởi đầu cho một ngôi sao lớn.

Trong khi đó, Yamal trải qua một buổi tối chật vật. Anh chỉ qua được Cucurella vài lần và thường tỏ ra sốc trước sự va chạm quyết liệt của Chelsea. Một tình huống ăn vạ bất thành còn dẫn đến hệ quả dây chuyền: Araujo nóng nảy phản ứng, nhận thẻ vàng, rồi vài phút sau lại phạm lỗi thô và bị đuổi khỏi sân. Sai lầm của đội trưởng Barca là giọt nước tràn ly, và cũng là khoảnh khắc khiến trận đấu xem như ngã ngũ.

Chiến thắng xứng đáng của Chelsea

Sự vượt trội của Chelsea không chỉ nằm ở hai cầu thủ trẻ. Đó là sự khác biệt mang tính hệ thống giữa Premier League và phần còn lại châu Âu mùa này.

Liverpool áp đảo Real Madrid về thể lực, Newcastle thắng Bilbao bằng bóng bổng, và Chelsea bóp nghẹt Barca bằng nhịp độ cùng khả năng chuyển trạng thái. Bàn mở tỷ số cũng đến từ một pha bóng cố định, mảng miếng mà các đội Anh đang làm tốt bậc nhất châu Âu. Barca góp công bằng một pha phản lưới “không thể giống ai hơn”: bật tường trong khu vực nguy hiểm, rồi đá gót sai nhịp.

Estevao đang hoà nhập rất nhanh với Chelsea.

Hansi Flick hoàn toàn lép vế trước Enzo Maresca. Ý tưởng dùng Pedro Neto đá trung lộ đã khiến hàng thủ Barca nhiều lần rối loạn. Khi đại diện La Liga chỉ còn 10 người, vị HLV người Đức không tìm thấy phương án để đội bóng của mình sống sót. Hàng thủ dâng cao trở thành cái bẫy tự sát, để Chelsea liên tục chọc vào khoảng trống sau lưng. Bàn thắng của Liam Delap chỉ là hệ quả tất yếu.

Yamal rời sân ở phút 80, vẻ mặt thất vọng và bất lực. Estevao rời sân ba phút sau trong tiếng reo hò kéo dài. Hai hình ảnh trái ngược ấy tóm tắt cả trận đấu. Đây không phải một cuộc đối đầu cân sức giữa hai thần đồng, mà là bài kiểm tra thể lực, bản lĩnh và tính hiệu quả. Và Estevao vượt qua với điểm số tuyệt đối.

Chiến thắng 3-0 của Chelsea là lời khẳng định cho sức mạnh ngày càng lớn của bóng đá Anh ở cúp châu Âu. Nhưng điều đọng lại rõ nhất vẫn là sự trỗi dậy của Estevao, một cầu thủ đang bước từng bước chắc chắn trên con đường trở thành siêu sao. Anh không chỉ đánh bại Yamal trong một buổi tối tại London. Estevao đã gửi lời nhắn tới cả châu Âu rằng ngôi sao sáng nhất thế hệ mới có thể không ở Barcelona, mà đang khoác áo xanh của Chelsea.