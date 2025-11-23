Hojlund chấn thương

Napoli của HLV Antonio Conte càng thêm lao đao khi Rasmus Hojlund phải rời sân ở phút 74 trong trận gặp Atalanta tối 22/11 vì đau gân khoeo chân phải.

Hojlund bất ngờ dính chấn thương.

Tiền đạo người Đan Mạch được rút ra ngay lập tức để tránh rủi ro, và tình trạng của anh sẽ được kiểm tra kỹ hơn trong những ngày tới. Lucca vào thay, nhưng sự thay đổi bất đắc dĩ này khiến Napoli đánh mất đáng kể sự sắc bén trên hàng công. Dù vậy, Napoli vẫn có được chiến thắng 3-1 trước Atalanta thuộc vòng 12 Serie A.

Trước đó không lâu, trung vệ Amir Rrahmani cũng rời sân vì một pha tiếp đất không thuận lợi. Chỉ trong ít phút, Conte mất liền hai vị trí trụ cột, khiến bài toán nhân sự của Napoli trở nên phức tạp hơn.

Kể từ đầu mùa, Hojlund chiếm suất đá chính trong 7/8 trận có thể góp mặt và ghi dấu ấn mạnh mẽ. Anh có hai bàn ở Serie A (trước Fiorentina và Genoa) cùng cú đúp vào lưới Sporting tại Champions League.

Gặp Atalanta, tiền đạo này tiếp tục chơi đầy năng lượng, hoạt động rộng và làm tốt vai trò kết nối tuyến trên. Anh kiến tạo để Neres mở tỷ số, tạo thế trận thuận lợi cho Napoli.

Nhưng khi đang chơi hưng phấn, Hojlund bất ngờ ôm chân và ra dấu xin thay người. Chấn thương gân khoeo, vốn dễ tái phát, khiến Napoli phải đặc biệt thận trọng.

Napoli sẽ trở lại sân cỏ vào giữa tuần tới, gặp Qarabag ở lượt 5 League Phase Champions League trên sân Diego Armando Maradona. Đây là trận đấu quan trọng trong cuộc đua vé đi tiếp.

Năm ngày sau, thầy trò Conte hành quân đến sân Olimpico đấu AS Roma trong trận cầu có tính chất then chốt tại Serie A. Ngay sau đó, Napoli bước vào giai đoạn căng thẳng với Cagliari ở Coppa Italy và Juventus tại giải quốc nội.

Khả năng Hojlund góp mặt ở trận gặp Roma vẫn bỏ ngỏ. Với lịch thi đấu dồn dập và phong độ đang lên của chân sút người Đan Mạch, việc anh phải ngồi ngoài quá lâu chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của Conte.

Napoli vừa tìm lại nhịp thi đấu, nhưng cơn bão chấn thương đang khiến họ chật vật giữ ổn định. Và với Conte, thử thách lúc này không chỉ nằm ở chiến thuật, mà còn ở việc xoay sở lực lượng trong giai đoạn quyết định của mùa giải.