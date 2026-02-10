Chuyện gì đang xảy ra với Foden?

Kể từ khi bị thay ra ở hiệp một trong trận thua 0-2 của Manchester City trước Manchester United hồi giữa tháng 1, Phil Foden trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp tại Etihad.

Phil Foden đang sa sút.

Tiền vệ tấn công 25 tuổi chỉ chơi vỏn vẹn 31 phút trong ba trận Premier League gần nhất của Manchester City. Đáng chú ý, anh ngồi dự bị suốt 90 phút trong chuyến làm khách đến Anfield gặp Liverpool ở vòng 25 Premier League.

Manchester City có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để thắng 2-1, nhưng Foden không đóng góp bất kỳ dấu ấn nào khi ngồi cả trận trên ghế dự bị. Dù sở hữu 6 chức vô địch Premier League cùng những lời khen có cánh từ Pep Guardiola trong quá khứ, Foden đang gặp khó khăn trong việc chen chân vào đội hình chính.

Sau phong độ ấn tượng hồi tháng 11 và 12/2025 (ghi bàn và kiến tạo đều đặn), anh không còn duy trì được sự ổn định. Từ đầu năm 2026, Foden thường xuyên bị thay ra sớm hoặc ngồi dự bị, phản ánh sự bất ổn chung của Man City.

Tuy nhiên, trong vai trò một cầu thủ biểu tượng cho lò đào tạo của CLB, một tài năng " thuộc thế hệ mới" ở bóng đá Anh và sân Etihad, người ta kỳ vọng Foden làm được nhiều hơn thế.

Foden liên tục ngồi dự bị thời gian qua.

Guardiola từng bảo vệ học trò cưng, gọi Foden là "con trai" và nhấn mạnh cần bảo vệ anh để lấy lại phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, Pep thực tế là người cầu toàn và đặt ra tiêu chuẩn rất cao. Việc Foden liên tục ngồi dự bị hai tháng qua nói lên nhiều điều.

Chỉ còn 4 tháng nữa là đến World Cup 2026 (diễn ra tại Mỹ, Canada, Mexico), Foden dường như xếp thứ yếu trong danh sách lựa chọn cho vai trò tiền vệ công (số 10) của tuyển Anh. Những Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa) và Cole Palmer (Chelsea), đều có phong độ ổn định và được thi đấu nhiều hơn tại CLB.

Đây là tín hiệu đáng lo với Foden. Nếu cứ tiếp tục ngồi dự bị và không được thi đấu, viễn cảnh Foden không lọt danh sách 26 cầu thủ của HLV Thomas Tuchel hoàn toàn có thể xảy ra.

Highlights Liverpool 1-2 Man City Man City đánh bại Liverpool 2-1 trên sân khách để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 25 rạng sáng 9/2.

Những cuốn sách hay về thể thao Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD