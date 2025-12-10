Chuyện gì đang xảy ra với Apple?

Hàng loạt nhân sự chủ chốt thuộc nhiều bộ phận lần lượt rời Apple, có thể khiến CEO Tim Cook áp lực trước tin đồn nghỉ việc vào năm sau.

Trong thời gian dài, Apple được xem là hình mẫu về sự ổn định tại Thung lũng Silicon. Dù vậy, mọi thứ trở nên bất ổn khi nhiều lãnh đạo, nhân sự chủ chốt lần lượt rời công ty.

Trong một tuần, trưởng bộ phận AI và thiết kế giao diện tại Apple từ chức. Sau đó, công ty thông báo tổng cố vấn và trưởng bộ phận ngoại giao chính phủ cũng rời đi.

Theo Bloomberg, 4 người trên đều báo cáo công việc trực tiếp cho CEO Tim Cook, đánh dấu biến động lớn trong bộ máy lãnh đạo tại Apple. Dù vậy, mọi thứ có thể chưa dừng lại.

Những cú sốc lớn

Cuối tuần trước, tin đồn lại nhắm tới Johny Srouji, Phó chủ tịch cấp cao Công nghệ Phần cứng, khi cho rằng vị này đã bày tỏ với CEO Tim Cook về khả năng nghỉ việc trong tương lai gần.

Tin đồn này khiến ông Srouji phải gửi một bức thư tới nhân viên vào hôm 8/12, trấn an rằng mình chưa có kế hoạch rời công ty. Đây được coi là niềm an ủi với CEO Tim Cook, sau giai đoạn bất ổn ở các vị trí điều hành cấp cao trước đó của Apple.

Nhiều nhân sự trong bộ phận AI cũng rời công ty để chuyển sang đối thủ, trong đó có Meta, OpenAI và một số startup. Điều này có thể ảnh hưởng đến chiến lược của Táo khuyết nhằm bắt kịp đối thủ trong lĩnh vực AI.

“Đây là một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất từ khi CEO Tim Cook nắm quyền. Tuy CEO nhiều khả năng chưa nghỉ việc lập tức, công ty phải xây dựng lại đội ngũ và tìm ra hướng phát triển mạnh hơn trong kỷ nguyên AI”, nhà phân tích Mark Gurman nhận định.

Đã có những lo lắng nhất định trong nội bộ Apple, đặc biệt khi công ty đề xuất gói lương thưởng hấp dẫn hơn để giữ chân nhân sự chủ chốt. Trong một số trường hợp, lý do rời đi đơn thuần do tuổi nghỉ hưu. Dù vậy, Apple vẫn chứng kiến tình trạng chảy máu chất xám.

Giám đốc bộ phận chip Johny Srouji đang cân nhắc rời Apple. Ảnh: Apple.

Tuy vẫn phát triển nhiều thiết bị như iPhone/iPad gập, kính thông minh và robot, chưa có sản phẩm mới nào của Apple gây ấn tượng trong 10 năm qua. Điều này khiến công ty dễ bị đối thủ vượt mặt, đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị AI có thể phát triển nhanh.

Những thất bại trong lĩnh vực AI tạo sinh khiến Giám đốc AI John Giannandrea rời công ty. Ông vẫn duy trì một số công việc đến đầu năm sau. Dù chưa nghỉ việc hoàn toàn, việc Táo khuyết chia tay Giannandrea là động thái ngầm thừa nhận thất bại.

Gần đây nhất, chuyên gia thiết kế kỳ cựu Alan Dye sắp chuyển sang mảng Reality Labs tại Meta, đối thủ lớn nhất của Apple trong một số lĩnh vực. Chỉ vài ngày sau, Táo khuyết tuyên bố chiêu mộ Jennifer Newstead từ Meta cho vị trí cố vấn pháp lý, người có kinh nghiệm giúp Meta chiến thắng vụ kiện trước Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ.

Newstead sẽ tiếp quản vị trí của Kate Adams, người chuẩn bị nghỉ hưu sau 8 năm làm việc tại Apple. Lisa Jackson, Phó chủ tịch về Môi trường, Chính sách và Sáng kiến xã hội, cũng sắp nghỉ hưu. Công việc của bà sẽ được chia cho những lãnh đạo khác.

Trước đó, giới công nghệ đón nhận cú sốc khi Jeff Williams, cộng sự lâu năm của Cook, nghỉ hưu sau hơn 10 năm giữ chức Giám đốc Vận hành. Một lãnh đạo kỳ cựu khác, Giám đốc Tài chính Luca Maestri, cũng giảm quy mô công việc để chuẩn bị nghỉ hưu.

Vấn đề của Tim Cook

Theo Bloomberg, việc các lãnh đạo đồng loạt nghỉ hưu phản ánh thực tế nhân khẩu học của Apple. Nhiều lãnh đạo cấp cao đã gắn bó với công ty hàng chục năm, độ tuổi xoay quanh 60. Kể cả Cook vừa bước sang tuổi 65 vào tháng trước, làm dấy lên suy đoán rằng ông cũng sớm nghỉ hưu.

Những người thân cận với Cook cho biết ông sẽ chưa rời công ty lập tức, dù kế hoạch tìm người thay thế đã diễn ra nhiều năm. John Ternus, Phó chủ tịch Kỹ thuật Phần cứng (năm nay 50 tuổi), được các nhân viên xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí CEO.

Sau khi từ chức, Cook có thể chuyển sang vị trí chủ tịch và duy trì tầm ảnh hưởng lớn. Điều đó khiến Apple khó chọn người ngoài làm CEO tiếp theo.

Có thông tin cho rằng Tony Fadell, nhà sáng lập Nest Labs, được ủng hộ làm ứng viên CEO tiếp theo. Dù góp phần tạo ra chiếc iPod đầu tiên, việc Fadell rời công ty cách đây 15 năm có thể gây mất thiện cảm.

John Giannandrea đã từ chức giám đốc AI tại Apple. Ảnh: Bloomberg.

Hiện tại, Cook vẫn thường xuyên có những chuyến công tác cùng Apple. Các nhân viên để ý rằng tay của ông hơi run dù không rõ nguyên nhân.

“Theo nguồn tin, lãnh đạo và nhân viên cấp dưới đều nhận thấy hiện tượng run rẩy trong các cuộc họp và gặp mặt lớn. Dù vậy, những người thân cận với Cook khẳng định ông vẫn khỏe mạnh, bác bỏ mọi tin đồn lan truyền ở Thung lũng Silicon”, Gurman cho biết.

Mất mát trước mắt của Apple là sự ra đi của Johny Srouji. Cook được cho đã nỗ lực giữ chân ông, từ trả lương hậu hĩnh đến giao nhiều trách nhiệm hơn. Nguồn tin nội bộ cho biết ông còn được cân nhắc cho vị trí giám đốc công nghệ, bao gồm kỹ thuật phần cứng và công nghệ bán dẫn.

Tuy nhiên, sự thay đổi trên có thể dẫn đến việc cân nhắc đưa Ternus làm CEO, bước đi mà Apple có vẻ chưa sẵn sàng. Một số nhân viên cho biết Srouji không muốn làm việc dưới quyền CEO khác, kể cả khi chức danh được mở rộng.

Meta, OpenAI hưởng lợi

Nếu Srouji rời đi, Apple có thể chọn một trong 2 trợ lý thân cận của ông để thay thế, gồm Zongjian Chen hoặc Sribalan Santhanam.

Những thay đổi trên đang định hình lại cấu trúc lãnh đạo của Apple. 4 nhân vật sau đang giữ quyền lực lớn hơn: John Ternus (Giám đốc Kỹ thuật Phần cứng), Eddy Cue (Giám đốc Dịch vụ), Craig Federighi (Giám đốc Kỹ thuật Phần mềm) và Sabih Khan (Giám đốc Vận hành). Với mảng AI, Apple phân bổ nhiệm vụ cho toàn bộ ban lãnh đạo.

Bến đỗ tiếp theo của một số nhân tài sau khi rời Apple. Ảnh: Bloomberg.

Bản thân Apple đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân tài trong đội ngũ kỹ sư. Bộ phận nhân sự tại công ty được chỉ đạo tăng cường tuyển dụng và giữ chân nhân tài.

Robby Walker, người giám sát phát triển phiên bản mới của Siri, đã rời Apple vào tháng 10. Nhân vật thay thế ông là Ke Yang cũng nghỉ việc sau vài tuần để gia nhập bộ phận Superintelligence Labs của Meta.

Để lấp khoảng trống Giannandrea để lại, Apple đã tuyển Amar Subramanya, cựu nhân viên Google và Microsoft, cho vị trí Phó chủ tịch AI. Ông sẽ báo cáo công việc cho Federighi.

Dù tăng cường tuyển dụng, bộ phận AI tại Apple vẫn chứng kiến khủng hoảng nhân sự lớn, diễn ra sau khi trưởng nhóm mô hình AI Ruoming Pang nghỉ việc. Cùng các đồng nghiệp Tom Gunter và Frank Chu, Pang gia nhập Meta với gói lương thưởng hấp dẫn.

Nhiều nhà nghiên cứu AI hàng đầu cũng rời Apple do tinh thần làm việc kiệt quệ. Việc công ty có xu hướng sử dụng công nghệ AI bên ngoài, chẳng hạn như Gemini của Google, tạo áp lực cho nhóm mô hình nội bộ.

Đội ngũ phát triển phần mềm robot AI chứng kiến sự ra đi hàng loạt, gồm trưởng bộ phận Jian Zhang, người cũng gia nhập Meta. Trong khi đó, vài nhân sự thuộc đội ngũ phần cứng màn hình để bàn đã chuyển sang OpenAI.

Bộ phận giao diện người dùng chứng kiến nhiều thành viên nghỉ việc từ 2023, đỉnh điểm là sự ra đi của Dye. Trong khi đó, nhóm thiết kế phần cứng, phụ trách ngoại hình và cảm giác vật lý của sản phẩm, gần như bị xóa sổ sau khi Jony Ive rời đi.

Nhà thiết kế giao diện lâu năm Stephen Lemay sẽ đảm nhiệm chức vụ của Dye. Bất chấp những biến động, nội bộ Apple khá ủng hộ với vai trò mới của Lemay, người đã nỗ lực thăng tiến trong hơn 20 năm.

Giám đốc Vận hành Jeff Williams vừa rời Apple vào tháng 11. Ảnh: Bloomberg.

Làn sóng nghỉ việc tại Apple khiến Meta và OpenAI hưởng lợi. Trong đó, “cha đẻ” ChatGPT tuyển dụng nhiều cựu kỹ sư của Apple trên nhiều lĩnh vực, những người từng làm việc với iPhone, Mac, công nghệ camera, thiết kế chip, âm thanh, đồng hồ và Vision Pro.

OpenAI còn đang chiêu mộ Cheng Chen, Giám đốc phụ trách công nghệ hiển thị tại Apple. Cách đây 2 năm, startup này cũng tuyển dụng Tang Tan, một trong những giám đốc kỹ thuật phần cứng hàng đầu của Táo khuyết.

Sự ra đi đáng chú ý khác gồm Abidur Chowdhury, người phụ trách nhóm thiết kế iPhone Air, chuẩn bị gia nhập một startup về AI. Ông là nhân tài đầy triển vọng tại Apple, và động thái rời đi khiến nhiều người bất ngờ.

Giữa năm nay, Apple mất đi trưởng bộ phận Đại học, chương trình nội bộ để bảo tồn văn hóa, hoạt động sau khi đồng sáng lập Steve Jobs qua đời. Richard Locke, người làm việc gần 3 năm tại Apple, cũng nghỉ việc để chuyển sang Học viện Công nghệ Massachusetts.