Apple Watch vừa có thêm tính năng tại Việt Nam

Người dùng Apple Watch Series 9 trở lên có thể nhận cảnh báo tăng huyết áp, giúp phát hiện sớm tình trạng nguy hiểm thường không có triệu chứng.

Tính năng cảnh báo tăng huyết áp hỗ trợ các mẫu Apple Watch Series 9 và Ultra 2 trở lên. Ảnh: Bloomberg.

Tính năng cảnh báo tăng huyết áp đã được giới thiệu tại sự kiện của Apple vào tháng 9, và tới 2/12 mới chính thức được triển khai tại Việt Nam.

Tăng huyết áp đang ảnh hưởng đến khoảng 1,3 tỷ người trưởng thành toàn cầu. Phần lớn các ca bệnh không được phát hiện do tình trạng này ít có triệu chứng rõ ràng. Nhiều người không đi khám định kỳ. Ngay cả khi khám bệnh, việc đo một lần cũng dễ bỏ sót.

Theo Apple, tính năng mới sử dụng cảm biến nhịp tim quang học để theo dõi phản ứng của mạch máu với từng nhịp đập. Hệ thống hoạt động tự động trong nền. Dữ liệu được thu thập liên tục trong 30 ngày. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường lặp lại, đồng hồ sẽ gửi cảnh báo đến người dùng.

Apple cũng lý giải thuật toán máy học được huấn luyện từ dữ liệu của hơn 100.000 người tham gia nhiều nghiên cứu khác nhau. Sau đó, hiệu suất được kiểm chứng qua thử nghiệm lâm sàng với hơn 2.000 người.

Hãng cũng cảnh báo tính năng không thể đảm bảo phát hiện toàn bộ trường hợp, nhưng nhờ Apple Watch rất phổ biến, cảnh báo tăng huyết áp trên đồng hồ này cũng có thể thông báo cho hơn 1 triệu người mắc tăng huyết áp chưa được chẩn đoán trong năm đầu tiên.

Cần lưu ý rằng cảnh báo trên đồng hồ không phải là số đo huyết áp chính xác. Cảm biến quang học không chính xác bằng máy đo huyết áp dạng cuốn vào cánh tay. Máy đo thông thường đo lực máu trên động mạch khi băng siết chặt và nới lỏng quanh cánh tay.

Khi nhận được cảnh báo, người dùng nên thực hiện các bước theo hướng dẫn của Hiệp hội Tim mạch Mỹ. Họ cần ghi lại chỉ số huyết áp trong 7 ngày liên tiếp. Việc đo được thực hiện bằng máy đo huyết áp chuyên dụng của bên thứ ba. Kết quả cần được mang đến chia sẻ với bác sĩ trong lần khám tiếp theo.

Tính năng khả dụng trên Apple Watch Series 9 trở lên và Apple Watch Ultra 2 trở lên. Người dùng dưới 22 tuổi không được sử dụng tính năng này. Nó cũng không dành cho người đã được chẩn đoán tăng huyết áp hoặc phụ nữ mang thai.