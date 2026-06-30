Chuyển động tại quỹ ngoại tỷ USD: Bán mạnh cổ phiếu 'vua', mua HPG, FPT, MWG

Sau khi thu về khoản lãi lớn từ việc bán các cổ phiếu ngân hàng như MBB, CTG, STB, quỹ ngoại PYN Elite đã chuyển hướng tăng tỷ trọng nắm giữ sang các mã HPG, FPT và MWG.

Ông Petri Deryng - Người đứng đầu quỹ PYN Elite. Ảnh: PYN Elite.

Chỉ trong một năm, danh mục đầu tư cổ phiếu Việt Nam mà PYN Elite rót vốn đã có nhiều thay đổi với điểm đáng chú ý là giảm tỷ trọng một số cổ phiếu ngân hàng nhằm mục tiêu chốt lời lớn.

Chốt lời cổ phiếu ngân hàng

Vào tháng 6 năm ngoái, cổ phiếu của Ngân hàng Quân đội (HoSE: MBB) từng là khoản đầu tư lớn thứ hai của PYN Elite với tỷ trọng chiếm tới 12,7%. Tuy nhiên, trong thư gửi nhà đầu tư được nhà điều hành quỹ Petri Deryng công bố vào ngày 17/6, cổ phiếu này đã không còn xuất hiện trong danh mục những khoản đầu tư lớn của quỹ.

Theo ông Petri Deryng, PYN Elite vẫn kỳ vọng MBB có kết quả kinh doanh tốt và cổ phiếu còn dư địa tăng giá, nhưng quỹ quyết định bán để hiện thực hóa lợi nhuận. Theo đó, khoản đầu tư vào MBB mang về tỷ suất lợi nhuận 90% cho quỹ.

Cũng trong năm qua, PYN Elite đã giảm tỷ trọng nắm giữ đối với cổ phiếu CTG của VietinBank từ 5,6% xuống 2,4% giá trị tài sản (NAV). Ông Petri Deryng lý giải việc giảm sở hữu CTG xuất phát từ nhu cầu phân bổ vốn cho việc đầu tư cổ phiếu khác, dù hoạt động kinh doanh của ngân hàng này vẫn diễn biến tích cực và cổ phiếu còn tiềm năng tăng trưởng.

Với cổ phiếu STB của Sacombank, ông Petri Deryng cho biết quỹ đã bán bớt 44 triệu cổ phiếu STB trong một năm qua, hiện chỉ còn nắm 62 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,3% vốn ngân hàng. Lượng cổ phiếu STB còn lại đang ước lãi gần 200% so với giá vốn.

PYN Elite cho rằng quá trình xử lý các vấn đề của Sacombank vẫn chưa hoàn tất. Đây có thể là nguyên nhân khiến ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trong quý IV/2025 và quý I/2026. Tuy nhiên, quỹ kỳ vọng sau khi các vấn đề này được giải quyết, Sacombank sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong năm 2026 nên giữ trong nhóm trụ cột.

BIẾN ĐỘNG CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN CỦA QUỸ NGOẠI PYN ELITE Cổ phiếu Tỷ trọng đầu tư hiện tại/NAV Tỷ trọng đầu tư/NAV một năm trước STB 16,4% 21% HPG 13,7% 0% MWG 9,9% 7,7% FPT 7,9% 0% HVN 5,9% 7,1% SHS 5,1% 2,3% OCB 4,9% 4,5% VIB 4,8% 4,6% TCX 4,1% 0% ACV 3,9% 7,8% CTG 2,4% 5,6% VCI 2,3% 4,1% MBB 0% 12,7% VIX 0% 3,9%

Mua mạnh HPG, FPT

Ở chiều ngược lại, HPG là cổ phiếu mới trong danh mục đầu tư của PYN Elite. Quỹ đã nâng mạnh lượng nắm giữ cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát từ 0% lên 13,7% trong danh mục chỉ trong vài tháng gần đây.

PYN Elite cho rằng triển vọng ngành thép đang thuận lợi khi Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, qua đó thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thép trong những năm tới. Theo ước tính của PYN Elite, cổ phiếu HPG hiện được giao dịch với mức P/E dự phóng khoảng 7,1 lần cho năm 2026 và 6,2 lần cho năm 2027.

Ngoài HPG, PYN Elite cho biết đã bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu FPT từ cuối năm 2025, khi thấy giá điều chỉnh mạnh. Ông Petri đánh giá hoạt động ký kết đơn hàng của doanh nghiệp đã có dấu hiệu phục hồi trong những tháng đầu năm 2026 với giá trị đơn hàng tăng khoảng 31%. Đánh giá cổ phiếu FPT được giao dịch với mức P/E dự phóng khoảng 12 lần cho năm 2026 và 10 lần cho năm 2027.

Ngoài hai cổ phiếu mới, PYN Elite có nâng tỷ trọng nắm giữ với cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động, từ 7,7% lên 9,9% NAV.

PYN Elite nhận định nhu cầu tiêu dùng tại Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi rõ rệt và doanh số của các chuỗi bán lẻ thuộc MWG tăng trưởng trở lại kéo lợi nhuận của doanh nghiệp cải thiện. Quỹ đánh giá với chất lượng doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng hiện nay, MWG xứng đáng được thị trường định giá ở mức cao hơn, với P/E có thể tiệm cận 20 lần.

Bên cạnh 3 cổ phiếu kể trên, quỹ ngoại này cũng tăng tỷ trọng đầu tư SHS từ 2,3% lên 5,1% NAV và mở vị thế mới tại TCX với tỷ trọng 4,1% NAV, trong khi giảm tỷ trọng VCI từ 4,1% xuống 2,3%, và bán hết cổ phiếu VIX.

Theo quỹ, nhóm cổ phiếu chứng khoán được lựa chọn dựa trên kỳ vọng thanh khoản thị trường sẽ cải thiện khi Việt Nam tiến gần mục tiêu nâng hạng, cùng với triển vọng thị trường IPO sôi động trở lại.

Nhận định chung, nhà điều hành quỹ Petri Deryng cho rằng dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tập trung vào một số cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu khác cũng có kết quả kinh doanh tốt và triển vọng lợi nhuận tích cực.

Tính đến ngày 17/6, các khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite gồm STB, HPG, MWG, FPT, HVN, SHS, OCB, VIB, TCX và ACV. Trong 12 tháng, hiệu suất sinh lời của quỹ đạt 12%, còn nếu tính từ đầu năm đến nay thì đang âm 3%.