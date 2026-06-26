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Kinh doanh

Thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử của Vinhomes có diễn biến mới

  • Thứ sáu, 26/6/2026 16:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận hồ sơ phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu của Vinhomes để trả cổ tức. Đây là một trong những đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử thị trường.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, Vinhomes sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 82.000 tỷ đồng. Ảnh: VHM.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty CP Vinhomes (HoSE: VHM).

Theo cơ quan quản lý chứng khoán, phương án phát hành được thực hiện trên cơ sở nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị Vinhomes cùng các quy định pháp luật hiện hành.

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua trước đó, Vinhomes sẽ phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian triển khai dự kiến trong quý II-III.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ hơn 41.000 tỷ đồng lên trên 82.000 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những đợt phát hành cổ phiếu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam xét về số lượng cổ phiếu phát hành.

Trước đó, tại phiên họp cổ đông thường niên 2026, Vinhomes cũng thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%, tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị chi trả khoảng 24.644 tỷ đồng. Nguồn thực hiện cả hai phương án cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp.

Cùng với thương vụ phát hành cổ phiếu kể đây, đây cũng là đợt chia cổ tức tiền mặt thuộc hàng lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Năm 2026, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng, đều là mức cao nhất từ trước đến nay nếu hoàn thành kế hoạch.

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Diệu Thanh

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