Thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử của Vinhomes có diễn biến mới

|
Nếu hoàn tất đợt phát hành, Vinhomes sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 82.000 tỷ đồng. Ảnh: VHM.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty CP Vinhomes (HoSE: VHM).
Theo cơ quan quản lý chứng khoán, phương án phát hành được thực hiện trên cơ sở nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị Vinhomes cùng các quy định pháp luật hiện hành.
Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua trước đó, Vinhomes sẽ phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian triển khai dự kiến trong quý II-III.
Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ hơn 41.000 tỷ đồng lên trên 82.000 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những đợt phát hành cổ phiếu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam xét về số lượng cổ phiếu phát hành.
Trước đó, tại phiên họp cổ đông thường niên 2026, Vinhomes cũng thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%, tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị chi trả khoảng 24.644 tỷ đồng. Nguồn thực hiện cả hai phương án cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp.
Cùng với thương vụ phát hành cổ phiếu kể đây, đây cũng là đợt chia cổ tức tiền mặt thuộc hàng lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Năm 2026, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng, đều là mức cao nhất từ trước đến nay nếu hoàn thành kế hoạch.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.