Chuyện cổ tích khó tin ở World Cup 2026

Tập tập luyện chân trần trên bãi biển, di chuyển bằng xe buýt cũ kỹ và sở hữu dân số chỉ 158.000 người, Curacao viết nên câu chuyện thần kỳ khi lần đầu góp mặt tại World Cup.

Hình ảnh thường thấy của các tuyển thủ Curacao.

World Cup luôn là sân khấu của những siêu cường bóng đá. Ở đó, các đế chế như Đức, Brazil, Argentina hay Pháp thường xuyên phô diễn sức mạnh. Nhưng ở kỳ World Cup năm nay, giữa dàn sao triệu USD và những đội tuyển hùng mạnh, có một cái tên khiến cả thế giới phải ngoái nhìn là Curacao.

Chân trần viết nên giấc mơ lớn

Với dân số chỉ khoảng 158.000 người, quốc đảo vùng Caribe trở thành quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử từng giành vé tham dự World Cup. Để dễ hình dung, sức chứa của sân Houston khi Curacao sẽ đối đầu Đức ở trận ra quân lên tới 72.000 chỗ ngồi, tương đương gần một nửa dân số của cả đất nước.

Thế nhưng, điều khiến Curacao trở nên đặc biệt không nằm ở những con số. Trong thời đại bóng đá bị chi phối bởi tiền bạc, dữ liệu và công nghệ, Curacao vẫn giữ cho mình vẻ đẹp nguyên bản.

Các cầu thủ của họ tập luyện chân trần trên những bãi biển quê nhà, chơi bóng chuyền kiểu Brazil, chống đẩy trên cát và đùa nghịch dưới làn nước xanh ngọc. Đó không chỉ là cách rèn luyện thể lực, mà còn là biểu tượng cho tinh thần bóng đá thuần khiết mà nhiều nền bóng đá lớn đánh mất.

Từ những buổi rèn thể lực chân trần trên bãi cát Caribe đến sân khấu World Cup, Curacao thật sự viết nên câu chuyện cổ tích độc đáo nhất giải đấu.

Những chiếc xe không kính chở tuyển thủ Curacao gây chú ý mạnh mẽ.

Hành trình đến World Cup của Curacao chẳng giống bất kỳ ai. Những ngày gần đây, hình ảnh các cầu thủ ngồi trên chiếc xe buýt cũ kỹ với những ô cửa không có kính lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không chuyên cơ sang trọng hay đoàn hộ tống hào nhoáng, họ xuất hiện với hình ảnh gần gũi của những con người bình thường đang sống giấc mơ phi thường.

Đằng sau kỳ tích ấy là một cộng đồng gắn kết hiếm thấy. Với người dân Curacao, đội tuyển quốc gia không đơn thuần là một tập thể thi đấu bóng đá. Đó là niềm tự hào dân tộc. Các cầu thủ vẫn thường xuyên gặp gỡ người hâm mộ, ký tặng, chụp ảnh và hòa mình vào cuộc sống thường nhật trên đảo. Khoảng cách giữa ngôi sao và khán giả gần như không tồn tại.

Có lẽ vì thế mà khi Curacao giành vé dự World Cup sau trận hòa lịch sử trước Jamaica, cả hòn đảo như vỡ òa. Những bữa tiệc kéo dài suốt đêm, con đường ngập tràn sắc xanh và giọt nước mắt hạnh phúc biến khoảnh khắc ấy thành sự kiện thể thao vĩ đại nhất lịch sử quốc gia.

Nhỏ bé nhưng không tầm thường

Điều đáng nói là Curacao không đến World Cup chỉ để du lịch. Họ bất bại suốt chiến dịch vòng loại với 10 trận liên tiếp không thua, vượt qua những đối thủ giàu truyền thống như Haiti, Jamaica hay Trinidad & Tobago. Chính Jamaica của cựu HLV tuyển Anh Steve McClaren phải ôm hận trước đội bóng tý hon này.

Người đứng sau thành công ấy là Dick Advocaat. Chiến lược gia người Hà Lan sẽ trở thành HLV lớn tuổi nhất lịch sử World Cup. Kinh nghiệm của nhà cầm quân 78 tuổi biến một tập thể bị đánh giá thấp thành đội bóng có bản sắc rõ ràng và đầy tính cạnh tranh.

Curacao là đất nước nhỏ bé nhất World Cup 2026.

Đặc biệt hơn, phần lớn cầu thủ Curacao sinh ra tại Hà Lan. Họ lựa chọn khoác áo quê hương của cha mẹ, ông bà thay vì tìm kiếm cơ hội ở những đội tuyển lớn hơn. Đó là quyết định xuất phát từ tình yêu, lòng tự hào và sự gắn kết với cội nguồn.

Dĩ nhiên, thực tế vẫn rất khắc nghiệt. Curacao nằm trong bảng đấu có Đức, Bờ Biển Ngà và Ecuador. Theo bảng xếp hạng FIFA, họ đứng thứ 82 thế giới và là một trong những đội bị đánh giá thấp nhất giải. Nhưng có lẽ chính điều đó lại khiến họ trở nên nguy hiểm.

Bóng đá chưa bao giờ chỉ là cuộc chơi của những đội mạnh nhất. Nếu vậy sẽ không có Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh, không có Morocco vào bán kết World Cup và cũng không có Curacao ngày hôm nay.

Có thể Curacao bị loại ngay từ vòng bảng. Cũng có thể họ sẽ tạo nên cú địa chấn. Nhưng dù kết quả thế nào, họ chiến thắng từ lâu. Chiến thắng trước những giới hạn về quy mô, nguồn lực và vị thế. Chiến thắng bằng niềm tin rằng trong bóng đá, đôi khi những giấc mơ lớn nhất lại được viết nên bởi những quốc gia nhỏ bé nhất.

Và đó là lý do Curacao xứng đáng trở thành câu chuyện cổ tích đẹp nhất World Cup năm nay.