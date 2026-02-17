Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyện cổ tích của bóng đá Anh khép lại trong tiếc nuối

Rạng sáng 17/2, CLB bán chuyển Macclesfield để thua Brentford 0-1 bởi bàn phản lưới và dừng chân tại vòng 4 FA Cup.

Macclesfield không thể tạo bất ngờ trước Brentford.

Hành trình kỳ diệu của Macclesfield tại FA Cup khép lại theo cách nghiệt ngã khi họ để thua Brentford 0-1 bởi bàn phản lưới nhà. Dù không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích sau chiến thắng chấn động trước Crystal Palace ở vòng 3, đội bóng bán chuyên vẫn rời giải trong niềm tự hào.

Trên sân Moss Rose chật kín 5.300 khán giả, thầy trò John Rooney nhập cuộc đầy tự tin. Đội bóng đang thi đấu tại National League North, kém Brentford tới 117 bậc trong hệ thống bóng đá Anh, không hề tỏ ra lép vế. Luke Duffy sớm cảnh báo đội khách bằng cú sút vọt xà, trước khi đội trưởng Paul Dawson khiến Vitaly Janelt lúng túng với pha pressing quyết liệt.

Brentford, dù thực hiện tới 7 sự thay đổi so với đội hình mạnh nhất, vẫn sở hữu chất lượng vượt trội. Tuy nhiên, họ gặp nhiều khó khăn trước tinh thần chiến đấu quả cảm của đội chủ nhà. Thủ môn Max Dearnley, người có nghề chính là bán xe hơi cũ, có pha cứu thua xuất sắc trước Reiss Nelson để giữ hy vọng cho Macclesfield.

Bước ngoặt đến ở phút 70 theo cách không ai mong muốn. Sam Heathcote, một giáo viên tiểu học, trong nỗ lực đánh đầu phá bóng đã vô tình đưa bóng về lưới nhà. Đó là khoảnh khắc định đoạt trận đấu, cho thấy ở đẳng cấp cao, chỉ một sai lầm nhỏ cũng phải trả giá đắt.

Dù bị dẫn bàn, Macclesfield không buông xuôi. D’Mani Mellor buộc hàng thủ Brentford phải lăn xả cản phá, còn Nathan Collins và Keane Lewis-Potter bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu cho đội khách. Tiếng hô vang “Rooney, Rooney, Rooney” khép lại buổi tối giàu cảm xúc, tri ân vị HLV trẻ đưa CLB trải qua 3 lần thăng hạng trong 4 năm.

Duy Anh

Macclesfield Macclesfield FA Cup Brentford

