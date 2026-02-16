Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Chỉ cần nửa giờ đầu bùng nổ, Arsenal ghi 4 bàn để đánh bại Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup kể từ mùa giải họ đăng quang năm 2020.

Arsenal dễ dàng giành quyền vào vòng 5 FA Cup.

Trước đối thủ đang chơi ở League One tối 15/2, đội đầu bảng Premier League không mất nhiều thời gian để áp đặt thế trận. Ngay phút 11, Eberechi Eze cầm bóng ở giữa sân rồi tung đường chọc khe sắc lẹm cho Noni Madueke băng xuống dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số.

7 phút sau, Eze tiếp tục để lại dấu ấn. Lần này anh kiến tạo cho Gabriel Martinelli sút chéo góc nhân đôi cách biệt. Hàng thủ Wigan gần như không kịp tổ chức lại đội hình trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà.

Bàn thua thứ ba đến theo cách đầy nghiệt ngã với đội khách. Sau pha phối hợp giữa Bukayo Saka và Madueke, Jack Hunt lúng túng phá bóng phản lưới nhà. Khi Gabriel Jesus khéo léo lốp bóng qua đầu thủ môn Sam Tickle nâng tỷ số lên 4-0, trận đấu gần như được định đoạt dù hiệp một mới trôi qua 30 phút.

Với màn khởi đầu như vũ bão, Arsenal trở thành đội Premier League đầu tiên ghi bốn bàn trong 30 phút đầu một trận FA Cup.

Saka là điểm nhấn đáng chú ý trong đội hình xuất phát. Cầu thủ người Anh được điền tên phút chót do Riccardo Calafiori chấn thương khi khởi động và thi đấu ở vai trò tiền vệ trung tâm. Dù không phải vị trí quen thuộc, Saka vẫn chơi tròn vai, góp phần giữ nhịp lối chơi và tạo ra sự kết nối giữa các tuyến.

Martinelli tiếp tục cho thấy duyên ghi bàn ở các đấu trường cúp. Dù mới có một pha lập công tại Premier League mùa này, tiền đạo người Brazil chạm mốc 10 bàn sau 13 trận ở các giải cúp và châu Âu. Anh cũng trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên kể từ mùa 1994/95 ghi từ 10 bàn trở lên trong một mùa giải ở các đấu trường này.

Hiệp hai diễn ra với nhịp độ chậm hơn khi Arsenal chủ động giảm tốc. Wigan có cơ hội rút ngắn tỷ số nhưng thủ thành Kepa Arrizabalaga xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Joe Taylor. Ở chiều ngược lại, Viktor Gyokeres sút bóng dội cột.

HLV Mikel Arteta tận dụng thế trận thuận lợi để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, trong đó có hậu vệ 16 tuổi Marli Salmon và thủ môn 19 tuổi Tommy Setford. Đây cũng là dịp để những cái tên như Eze lấy lại sự tự tin sau trận hòa Brentford giữa tuần.

Chiến thắng này giúp Arsenal tiếp tục cạnh tranh trên bốn đấu trường, đồng thời nuôi hy vọng chấm dứt sáu năm trắng tay kể từ chức vô địch FA Cup năm 2020.