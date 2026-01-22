Chương Tử Di ngày càng khác lạ ở tuổi 46

Chương Tử Di gây chú ý với hình ảnh mới mẻ và phong cách thời trang đa dạng. Ở tuổi 46, nữ diễn viên được nhận xét ngày trẻ trung, gợi cảm.

Theo Sohu, sau khi chính thức khép lại cuộc hôn nhân, Chương Tử Di liên tục gây chú ý với hình ảnh mới mẻ mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Ở tuổi 46, nữ diễn viên được nhận xét gần như không để lộ dấu hiệu lão, với làn da săn chắc, đường viền hàm sắc nét và vóc dáng đầy đặn, nổi bật. Kiểu tóc xoăn cũng giúp gương mặt trông mềm mại và gọn gàng hơn.

Tại những sự kiện gần đây, Chương Tử Di cũng xuất hiện với nhiều lựa chọn trang phục mang phong cách khác nhau. Các thiết kế áo gile dáng ngắn, váy ôm sát hay váy chiết eo được lựa chọn nhằm tôn lên tỷ lệ cơ thể và vòng eo.

Những hình ảnh gần đây của Chương Tử Di. Ảnh: Sohu.

Trong một lần xuất hiện khác, nữ diễn viên kết hợp áo khoác dáng dài với trang phục bên trong tông trắng và chân váy dài qua gối. Tổng thể trang phục được tiết chế màu sắc, mang lại cảm giác hài hòa và dễ nhìn.

Những thay đổi trong phong cách thời trang cùng thần thái tự tin giúp Chương Tử Di được nhận xét ngày càng khác lạ so với hình ảnh trước đây.

Chương Tử Di và ca sĩ Uông Phong chính thức công bố ly hôn vào tháng 10/2023, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm. Trong tuyên bố chung, hai bên cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định chia tay, đồng thời khẳng định vẫn duy trì sự tôn trọng và cùng nhau chăm sóc các con chung.

Trong thời gian chung sống, Chương Tử Di và Uông Phong có hai con. Sau ly hôn, việc nuôi dưỡng con cái được phân chia, cả hai đều hạn chế chia sẻ chi tiết nhằm bảo vệ đời sống riêng tư của trẻ. Nữ diễn viên cũng không công khai nguyên nhân cụ thể dẫn đến đổ vỡ.

Hậu ly hôn, Chương Tử Di dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật và xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện công chúng.

Chương Tử Di sinh năm 1979 tại Bắc Kinh, là một trong những diễn viên hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các vai diễn trong Ngọa Hổ Tàng Long, Thập Diện Mai Phục và gần đây là Godzilla: King of the Monsters. Cô từng giành nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm 2 giải Kim Kê và 3 giải Hoa Biểu. Ở tuổi 46, cô vẫn giữ được sức hút lớn trong ngành giải trí.