Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Chương Tử Di ngày càng khác lạ ở tuổi 46

  • Thứ năm, 22/1/2026 10:15 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Chương Tử Di gây chú ý với hình ảnh mới mẻ và phong cách thời trang đa dạng. Ở tuổi 46, nữ diễn viên được nhận xét ngày trẻ trung, gợi cảm.

Theo Sohu, sau khi chính thức khép lại cuộc hôn nhân, Chương Tử Di liên tục gây chú ý với hình ảnh mới mẻ mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Ở tuổi 46, nữ diễn viên được nhận xét gần như không để lộ dấu hiệu lão, với làn da săn chắc, đường viền hàm sắc nét và vóc dáng đầy đặn, nổi bật. Kiểu tóc xoăn cũng giúp gương mặt trông mềm mại và gọn gàng hơn.

Tại những sự kiện gần đây, Chương Tử Di cũng xuất hiện với nhiều lựa chọn trang phục mang phong cách khác nhau. Các thiết kế áo gile dáng ngắn, váy ôm sát hay váy chiết eo được lựa chọn nhằm tôn lên tỷ lệ cơ thể và vòng eo.

Chuong Tu Di anh 1Chuong Tu Di anh 2

Những hình ảnh gần đây của Chương Tử Di. Ảnh: Sohu.

Trong một lần xuất hiện khác, nữ diễn viên kết hợp áo khoác dáng dài với trang phục bên trong tông trắng và chân váy dài qua gối. Tổng thể trang phục được tiết chế màu sắc, mang lại cảm giác hài hòa và dễ nhìn.

Những thay đổi trong phong cách thời trang cùng thần thái tự tin giúp Chương Tử Di được nhận xét ngày càng khác lạ so với hình ảnh trước đây.

Chương Tử Di và ca sĩ Uông Phong chính thức công bố ly hôn vào tháng 10/2023, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm. Trong tuyên bố chung, hai bên cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định chia tay, đồng thời khẳng định vẫn duy trì sự tôn trọng và cùng nhau chăm sóc các con chung.

Trong thời gian chung sống, Chương Tử Di và Uông Phong có hai con. Sau ly hôn, việc nuôi dưỡng con cái được phân chia, cả hai đều hạn chế chia sẻ chi tiết nhằm bảo vệ đời sống riêng tư của trẻ. Nữ diễn viên cũng không công khai nguyên nhân cụ thể dẫn đến đổ vỡ.

Hậu ly hôn, Chương Tử Di dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật và xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện công chúng.

Chương Tử Di sinh năm 1979 tại Bắc Kinh, là một trong những diễn viên hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các vai diễn trong Ngọa Hổ Tàng Long, Thập Diện Mai Phục và gần đây là Godzilla: King of the Monsters. Cô từng giành nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm 2 giải Kim Kê và 3 giải Hoa Biểu. Ở tuổi 46, cô vẫn giữ được sức hút lớn trong ngành giải trí.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Sắc vóc 'nữ thần dao kéo đẹp nhất Hàn Quốc' đang gây sốt

Go Yoon Jung gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong "Can this love be translated?". Diễn xuất cùng vẻ đẹp của nữ diễn viên trở thành đề tài bàn tán.

24 giờ trước

Điều thực sự khiến Victoria không hài lòng về con trai

David và Victoria Beckham lo ngại con trai Brooklyn có thể “trắng tay” nếu hôn nhân tan vỡ, do thỏa thuận tiền hôn nhân chặt chẽ với gia đình vợ tỷ phú.

1 giờ trước

'Điều Brooklyn nói về cha mẹ đều là sự thật'

Brooklyn Beckham tố cáo cha mẹ gây tổn thương nghiêm trọng trong ngày cưới năm 2022. Một khách mời dự tiệc cưới đã lên tiếng xác nhận những gì Brooklyn chia sẻ là đúng sự thật.

26:1534 hôm qua

Minh An

Chương Tử Di Chương Tử Di giải trí Trung Quốc diễn viên

  • Chương Tử Di

    Chương Tử Di

    Chương Tử Di là nữ diễn viên người Trung Quốc, một trong Tứ đại Hoa đán bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Vai diễn Ngọc Kiều Long trong Ngọa hổ tàng long (2000) đã đưa Chương Tử Di lên đỉnh cao sự nghiệp với nhiều đề cử và giải thưởng điện ảnh. Sau đó, cô tiếp tục đảm nhiệm vai chính trong các bộ phim nổi tiếng như Giờ cao điểm, Anh hùng, Thập diện mai phục,...

    • Ngày sinh: 9/2/1979
    • Nơi sinh: Bắc Kinh, Trung Quốc
    • Chiều cao: 1,65 m
    • Phim: Đường về nhà, Ngoạ hổ tàng long, Anh hùng, Hồi ức của một geisha,...

Đọc tiếp

Ai cuu David Beckham? hinh anh

Ai cứu David Beckham?

6 giờ trước 05:29 22/1/2026

0

"Thương hiệu Beckham" rực rỡ trong gần 3 thập kỷ bỗng chốc lung lay sau 6 trang tâm thư của con trai cả. Điều gì có thể cứu vãn một đế chế có tầm ảnh hưởng toàn thế giới là câu hỏi được đặt ra.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý