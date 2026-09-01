Chuỗi lẩu Haidilao thu hơn 8 tỷ đồng mỗi ngày tại Việt Nam

Chuỗi lẩu Haidilao ghi nhận gần 57 triệu USD doanh thu tại Việt Nam trong nửa đầu năm, tăng 31% so với cùng kỳ, đưa thị trường này vào nhóm những điểm sáng tăng trưởng của hãng.

20 nhà hàng Haidilao tại Việt Nam thu gần 1.500 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. Ảnh: Haidilao.

Theo báo cáo tài chính bán niên gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Super Hi International - đơn vị vận hành Haidilao tại thị trường quốc tế - ghi nhận doanh thu 444,75 triệu USD trong nửa đầu năm nay, tăng 12% so với cùng kỳ 2025.

Riêng tại Việt Nam, doanh thu đạt gần 57 triệu USD , tương đương khoảng 1.500 tỷ đồng . Tính bình quân, hệ thống Haidilao tại Việt Nam mang về khoảng 8,3 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày.

Với mức tăng trưởng 31%, Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ tăng doanh thu nhanh nhất của Super Hi International trong nửa đầu năm và vượt xa nhiều thị trường khác.

Việt Nam cũng nằm trong nhóm 5 thị trường đóng góp trên 10% doanh thu cho chuỗi lẩu này, cùng Singapore, Mỹ, Malaysia và Hàn Quốc. Trong đó, quy mô doanh thu tại Việt Nam chỉ đứng sau thị trường lớn nhất là Singapore, và tiệm cận các thị trường Mỹ, Malaysia.

Trong 6 tháng đầu năm, các nhà hàng Haidilao thuộc hệ thống Super Hi International đã phục vụ tổng cộng 16,2 triệu lượt khách, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng bàn bình quân đạt 3,9 lượt/ngày, tương đương cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, đà tăng trưởng tại các thị trường quốc tế được hỗ trợ bởi sức mua của người tiêu dùng, nhu cầu trải nghiệm ẩm thực và lợi thế về dịch vụ.

Tại Việt Nam, thương hiệu này theo đuổi mô hình kết hợp giữa không gian ăn uống phổ biến với trải nghiệm dịch vụ ở phân khúc cao hơn. Mức giá và mô hình phục vụ giúp Haidilao nằm giữa nhóm nhà hàng bình dân và các nhà hàng cao cấp. Bên cạnh chất lượng món ăn, dịch vụ được xem là một trong những yếu tố tạo khác biệt của Haidilao. Công ty cho biết việc duy trì chất lượng thực phẩm và trải nghiệm tương đối đồng nhất giúp thương hiệu nâng giá trị hóa đơn bình quân trên mỗi khách hàng, qua đó hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận.

Haidilao gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 với cửa hàng đầu tiên tại tòa tháp Bitexco, TP.HCM. Sau 7 năm, thương hiệu này đã nâng số nhà hàng tại Việt Nam lên 20, hiện diện tại Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh và Nha Trang. Trong số này có 19 nhà hàng lẩu và một nhà hàng chuyên các món nướng.

Haidilao được thành lập năm 1994 bởi ông Zhang Yong cùng một số người bạn. Từ nhà hàng tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, thương hiệu này đã phát triển thành một trong những chuỗi nhà hàng Trung Quốc có độ nhận diện cao trên thị trường quốc tế.

Super Hi International hiện là đơn vị phụ trách hoạt động kinh doanh quốc tế của Haidilao. Tính đến ngày 30/6, doanh nghiệp vận hành 129 nhà hàng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó khu vực Đông Nam Á chiếm 73 cơ sở.