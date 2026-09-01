Xuất khẩu một nhóm hạt điều của Việt Nam tăng gần gấp 3

Trong tháng 7, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đón nhiều tin vui, trong đó nhóm hạt điều LP ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 3 chữ số về cả khối lượng lẫn trị giá.

Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam chủ yếu tập trung vào các loại hạt điều nhân trắng nguyên hạt theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó các chủng loại chiếm tỷ trọng cao nhất bao gồm W320, W240 và W180.

Một nhóm hạt điều tăng mạnh cả sản lượng lẫn trị giá

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, hoạt động xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 7 ghi nhận nhiều điểm tích cực với 3 chủng loại hạt điều W320, W240 và W180 đều tăng so với tháng trước.

Trong đó, xuất khẩu hạt điều W240 đạt 12.000 tấn với trị giá 90 triệu USD , tăng 7,8% về lượng và tăng 8,3% về trị giá so với tháng trước; hạt điều W180 tăng 24% về lượng và tăng 23,3% về trị giá...

Riêng chủng loại hạt điều W320 tiếp tục đứng đầu về lượng xuất khẩu và kim ngạch, song đây cũng là chủng loại có tốc độ tăng trưởng thấp nhất, khi cả lượng và trị giá đều chỉ tăng 7,6%.

Một điểm đáng chú ý khác là nhóm hạt điều LP (large pieces - hay còn gọi là nhân điều mảnh vỡ lớn) ghi nhận mức tăng trưởng 3 chữ số trong tháng 7, tăng hơn 151% về lượng và tăng vượt 189% về trị giá so với tháng trước. Ngược lại, dòng điều nhân truyền thống WS/WB là một trong số ít chủng loại giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng tháng 7, nhóm hạt điều LP tăng hơn 151% về lượng và tăng vượt 189% về trị giá so với tháng trước. Ảnh minh họa: KimmyFarm.

Cục Hải quan nhận định diễn biến trên cho thấy cơ cấu xuất khẩu của ngành điều đang có sự dịch chuyển đáng chú ý. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào các dòng sản phẩm truyền thống, nhiều chủng loại khác đang gia tăng tỷ trọng, góp phần đa dạng hóa danh mục xuất khẩu và mở rộng cơ hội tiếp cận các phân khúc khách hàng khác nhau.

Trong đó, W240 là chủng loại có mức tăng tỷ trọng (theo lượng) nhanh nhất, từ 13,3% trong 7 tháng đầu năm 2025 lên 16% trong cùng kỳ năm 2026. Đây cũng là tín hiệu cho thấy nhu cầu thị trường đang có sự thay đổi, tạo điều kiện để doanh nghiệp điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp hơn với diễn biến của thị trường.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều chủng loại W320 đạt 136.300 tấn, trị giá gần 953 triệu USD , giảm 10,6% về lượng và giảm hơn 13% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Chủng loại W240 đạt 66.100 tấn, trị giá gần 486 triệu USD , tăng gần 20% về lượng và tăng 17,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, chủng loại W180 đạt 54.700 tấn, trị giá hơn 437 triệu USD , giảm 28,3% về lượng và giảm 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Ba chủng loại trên hiện chiếm khoảng 62,4% tổng lượng hạt điều xuất khẩu.

CƠ CẤU CHỦNG LOẠI HẠT ĐIỀU XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM Số liệu tính trong 7 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam. Nhãn W320 W240 W180 WS/WB LP Loại khác Tỷ trọng % 32.9 16.7 15.1 2.8 1.9 30.6

Ở chiều ngược lại, một số loại hạt điều khác được xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2026 như: Hạt điều WS/WB, LP, W450, DW đều giảm về lượng so với cùng kỳ năm 2025.

Liên quan đến giá hạt điều xuất khẩu, Cục Hải quan cho biết Việt Nam ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi giá tại Ấn Độ và Hà Lan ổn định.

Thị trường hạt điều tại Ấn Độ, Việt Nam và Hà Lan đang giao dịch trong biên độ hẹp, nhưng tâm lý thị trường khá tích cực. Các nhà xuất khẩu Việt Nam cũng có xu hướng tăng nhẹ giá chào bán hạt điều. Với điều kiện gió mùa ở Ấn Độ và mưa theo mùa ở Việt Nam không làm gián đoạn chuỗi cung ứng, trong ngắn hạn giá hạt điều sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ, đặc biệt là đối với các loại hạt điều chất lượng cao.

Thị phần hạt điều Việt Nam vượt nhiều quốc gia

Liên quan đến tình hình thị trường hạt điều trên thế giới, trong các tháng đầu năm 2026, nhu cầu hạt điều của Mỹ có xu hướng phục hồi. Theo đó, nhập khẩu hạt điều của Mỹ trong 6 tháng đầu năm tăng gần 13% lên 69.703 tấn, trong khi trị giá tăng 13,6% lên khoảng 470 triệu USD .

Điều này cho thấy các nhà sản xuất đồ ăn nhẹ, nhà bán lẻ, nhà sản xuất thực phẩm và các thương hiệu thực phẩm từ thực vật tiếp tục tiêu thụ khối lượng lớn hơn, ngay cả trong thời kỳ mua sắm yếu hơn theo mùa hè. Giá nhập khẩu ổn định cho thấy sự tăng trưởng nhu cầu vẫn chưa vượt quá năng lực chế biến hiện có.

Về cơ cấu thị trường, Việt Nam vẫn là nước cung cấp hạt điều lớn nhất cho Mỹ trong nửa đầu năm 2026, chiếm gần 90% lượng nhập khẩu hạt điều của Mỹ (đạt 62.618 tấn). Trị giá nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam đạt khoảng 424,7 triệu USD , giá trung bình 6.783 USD /tấn.

Không chỉ tại Mỹ, sản phẩm hạt điều Việt Nam cũng tạo "cú hích" ở Đức về cả giá và sản lượng.

Cụ thể, 5 tháng đầu năm, giá bình quân nhập khẩu hạt điều vào Đức đạt 7.557 USD /tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, giá trung bình nhập khẩu hạt điều của Đức từ thị trường Việt Nam 5 tháng đầu năm 2026 đạt 7.619 USD /tấn, tăng cao hơn so với giá trung bình nhập khẩu từ các thị trường Bờ Biển Ngà, Ấn Độ, Hà Lan... So với cùng kỳ năm 2025, giá trung bình nhập khẩu hạt điều của Đức từ Việt Nam tăng 13,4%, từ Bờ Biển Ngà chỉ tăng 4,7%, từ Brazil tăng 2,5%, ngược lại nhập khẩu hạt điều từ Ấn Độ lại giảm 21%.

Mức giá trung bình nhập khẩu hạt điều của Đức từ Việt Nam nằm trong số 5 nguồn cung có mức giá cao nhất, cho thấy hạt điều Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối về phân khúc chất lượng cao, đồng thời có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe và giữ vững uy tín thương hiệu dù có giá bán đắt đỏ hơn các đối thủ.

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2026, sản lượng hạt điều Việt Nam vào Đức đạt 22.300 tấn, trị giá 170,5 triệu USD , tăng 9,7% về lượng và tăng 23,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Các thị trường khác cung cấp hạt điều vào Đức cũng có mức tăng trưởng tích cực, đặc biệt là Ấn Độ có mức tăng trưởng 3 chữ số so với cùng kỳ năm 2025. Nhập khẩu hạt điều của Đức từ Bờ Biển Ngà cũng tăng trên 50% về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Từ những số liệu trên, báo cáo nhấn mạnh Việt Nam vẫn giữ vững vị thế là nhà cung cấp hạt điều lớn nhất cho Đức. Dù nhập khẩu hạt điều của Đức từ Ấn Độ và Bờ Biển Ngà có tốc độ tăng trưởng cao và tỷ trọng tăng nhanh, nhưng thị phần hạt điều của các thị trường này hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với Việt Nam.