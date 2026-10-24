Chuỗi concert liên tiếp thành cú hích cho ngành hàng không, khách sạn

Từ vé máy bay, phòng khách sạn đến vé xem nhạc, hàng loạt chuỗi concert lớn liên tiếp diễn ra đang tạo nên dòng chi tiêu đáng kể, thúc đẩy hàng không và bất động sản nghỉ dưỡng.

Minh Anh, 28 tuổi, sống tại TP.HCM, dự trù khoảng 30 triệu đồng để ra Hà Nội xem concert BIGBANG trong hai đêm 24-25/10. Trong đó, vé máy bay khứ hồi hết khoảng 5 triệu đồng, khách sạn 15 triệu đồng, phần còn lại dành cho vé xem biểu diễn và các chi phí khác.

Với những người hâm mộ sẵn sàng di chuyển hàng nghìn km để gặp thần tượng, concert không chỉ là sự kiện giải trí mà còn kéo theo nhu cầu đi lại, lưu trú và chi tiêu tại điểm đến.

Dữ liệu từ Trip.com cho thấy sức cầu này đang tạo ra những biến động đáng chú ý trên thị trường hàng không và khách sạn Việt Nam.

Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội tăng 74%

Theo dữ liệu Trip.com công bố ngày 8/10, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23-26/10, trùng thời điểm diễn ra concert BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng hành khách tăng 76%, góp phần đưa nhu cầu du lịch đến Thủ đô trong tháng 10 tăng 45%.

Tại TP.HCM, hai concert Tinh Hà Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai diễn ra ngày 17-18/10 cũng thúc đẩy lượng đặt vé máy bay đến thành phố trong giai đoạn 16-19/10 tăng 77% so với cùng kỳ.

Khán giả đổi vòng tham gia concert BIGBANG tại Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: BTC.

Nhu cầu di chuyển tới concert ở các thị trường quốc tế cũng tăng cao không kém. Trip.com ghi nhận lượng đặt chỗ du lịch đến Bangkok trong thời gian diễn ra concert của The Weeknd ngày 11/10 cao gấp 7 lần mức trung bình hàng ngày. Tại Kuala Lumpur, lượng đặt chỗ trong giai đoạn 2-4/11 cao gần gấp 22 lần mức trung bình hàng ngày của tháng.

Với các concert của BTS vào tháng 12, lượt đặt vé từ Việt Nam đến Bangkok tăng 1.116%, còn Singapore tăng 696% so với cùng kỳ năm 2025.

Các số liệu cho thấy concert đang trở thành một động lực kích cầu du lịch, mở thêm cơ hội khai thác khách cho hãng hàng không và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch.

Khách sạn quanh Mỹ Đình kín phòng, giá tăng hơn 20%

Sức cầu từ concert cũng thể hiện rõ trên thị trường lưu trú. Theo Trip.com, các khách sạn trong bán kính 3 km quanh sân vận động Mỹ Đình đã hết phòng từ ngày 29/7. Lượng đặt phòng trong hai ngày 23-24/10 tăng khoảng 15 lần so với mức trung bình các ngày trong tháng.

Dữ liệu của Avison Young Việt Nam ghi nhận giá phòng tại nhiều khách sạn quanh Mỹ Đình tăng trong giai đoạn 23-25/10 so với mức bình quân quý III.

Cụ thể, Sheraton Hanoi West có giá phòng bình quân 302 USD /đêm, tăng 21%; Reyna Hotel tăng 20%, lên 66 USD /đêm. JW Marriott Hotel Hanoi tăng giá từ 300 USD lên 350 USD /đêm, tương đương tăng 17%. Trong khi đó, InterContinental Landmark 72 tăng gần 7%, lên 513 USD /đêm.

Tỷ lệ lấp đầy tại Sheraton Hanoi West đạt 80-90%, Reyna Hotel đạt 95% và Top Hotel đạt 100%.

Các khách sạn gần sân Mỹ Đình được các fan hâm mộ và nghệ sỹ lựa chọn làm nơi lưu trú. Ảnh: IHG.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam và Campuchia, nhận định nhóm khách sạn 3-4 sao trong bán kính 3 km từ địa điểm tổ chức thường thu hút lượng khách lớn. Khách sạn cao cấp có lợi thế khai thác khách quốc tế và bán các gói dịch vụ giá trị cao.

Tuy nhiên, ông lưu ý công suất phòng cao chưa đồng nghĩa lợi nhuận tăng tương ứng, bởi doanh nghiệp còn phải chi thêm cho nhân sự, an ninh, hoa hồng đặt phòng và vận hành.

Để tận dụng nhu cầu tăng đột biến, các khách sạn cũng cần linh hoạt về giờ nhận phòng, dịch vụ đưa đón đêm muộn và chính sách giá.

Concert mở thêm dư địa cho bất động sản nghỉ dưỡng

Theo ông David Jackson, các sự kiện âm nhạc có thể giúp khách sạn hiện hữu lấp phòng trong mùa thấp điểm, cải thiện giá bán và thúc đẩy chi tiêu cho dịch vụ bổ sung. Với các dự án mới, hiệu quả đầu tư sẽ thuyết phục hơn nếu điểm đến có lịch tổ chức sự kiện ổn định quanh năm.

"Một concert thành công mang lại cuối tuần kinh doanh tốt; 50 sự kiện thành công có thể thay đổi sức hút và kinh tế của cả địa điểm đó", ông gợi mở.

Một concert thành công mang lại cuối tuần kinh doanh tốt; 50 sự kiện thành công có thể thay đổi sức hút và kinh tế của cả địa điểm đó Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam và Campuchia

Về dài hạn, ông cho rằng mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp có tiềm năng nhờ kết hợp giải trí, mua sắm, hội nghị và chăm sóc sức khỏe, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Vị chuyên gia cũng khuyến nghị các khách sạn cần chủ động hợp tác với đơn vị tổ chức sự kiện, hãng hàng không và cơ quan xúc tiến du lịch để thu hút khách.

Concert không chỉ tạo doanh thu từ vé và địa điểm tổ chức mà còn mang lại cơ hội cho hàng không, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại và các dịch vụ liên quan.

Nếu được duy trì với tần suất ổn định, các sự kiện âm nhạc có thể trở thành nguồn cầu bổ sung cho ngành du lịch, đồng thời gia tăng sức hút cho những điểm đến có hệ sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí phát triển.