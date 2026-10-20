Gần 200.000 người đi xem loạt concert ở TP.HCM - chuyện gì đang xảy ra?

Cuối tuần qua, nhiều concert diễn ra ở TP.HCM, quy tụ gần 200.000 khán giả. Sức hút của loạt sự kiện cho thấy thị trường biểu diễn đang bùng nổ với nhiều phân khúc người xem.

Quý IV/2026 đang trở thành giai đoạn bùng nổ của thị trường concert Việt Nam, với hàng chục chương trình lớn nhỏ liên tiếp được tổ chức trên khắp cả nước. Riêng tại TP.HCM, cuối tuần qua (17-18/10) ghi nhận tới 8 sự kiện, từ những sân khấu quy mô vài nghìn người đến các đại nhạc hội thu hút hàng chục nghìn khán giả. Mật độ tổ chức dày đặc, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế, phần nào cho thấy sức nóng của thị trường biểu diễn trực tiếp.

Đáng chú ý, chỉ riêng tối 17/10, có tới 4 concert đồng loạt diễn ra, gồm Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Tinh hà "say hi", Giữa một vạn tour (Phùng Khánh Linh) và Edge of Calm Tour (Tiffany Young). Theo ước tính, bốn chương trình quy tụ khoảng 99.000 lượt khán giả. Trong đó, hai đại nhạc hội Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà "say hi" chiếm phần lớn, với tổng cộng khoảng 90.000 người tham dự. Tổng cả hai ngày cuối tuần là gần 200.000 khán giả đi xem concert.

Sức nóng từ sân khấu đến mạng xã hội

Trong số các chương trình kể trên, Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà "say hi" đều tổ chức hai đêm liên tiếp 17-18/10. Theo thống kê, Anh trai vượt ngàn chông gai dẫn đầu về quy mô với gần 50.000 người mỗi đêm tại The Global City, theo sau là Tinh hà "say hi" với hơn 40.000 khán giả tại Vạn Phúc City. Ở quy mô nhỏ hơn, concert của Phùng Khánh Linh thu hút hơn 7.000 người tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Trong khi đó, Tiffany Young đón khoảng 2.000 khán giả tại Nhà thi đấu Nguyễn Du.

Mặt bằng giá vé giữa các chương trình có sự chênh lệch đáng kể. Anh trai vượt ngàn chông gai có 19 hạng vé, dao động 1 -10 triệu đồng, trong khi Tinh hà "say hi" trải từ 800.000 - 50 triệu đồng(President Lounge). Với nhóm concert cá nhân, Phùng Khánh Linh niêm yết giá vé từ 700.000 -12 triệu đồng; Tiffany Young từ 1,8 - 5,5 triệu đồng. Đêm nhạc có sự góp mặt của Hồng Nhung và Bảo Yến cũng có mức giá từ 1 đến 6 triệu đồng.

Hai concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà "say hi" dẫn đầu về quy mô, thu hút tổng cộng khoảng 90.000 khán giả mỗi đêm.

Dù giá vé cao nhất lên tới hàng chục triệu đồng, một số chương trình vẫn ghi nhận tốc độ tiêu thụ nhanh. Trước đợt mở bán chính thức, 25.000 vé Early Bird dành cho hai đêm Anh trai vượt ngàn chông gai đã được thông báo bán hết. Đến ngày 28/9, nhà sản xuất Yeah1 xác nhận toàn bộ vé của cả hai đêm diễn đã được tiêu thụ. Tương tự, ban tổ chức Tinh hà "say hi" thông báo bán hết vé đêm đầu tiên chỉ trong 45 phút, bao gồm cả hạng cao nhất trị giá 50 triệu đồng.

Trên mạng xã hội, các sự kiện âm nhạc cũng tạo ra lượng thảo luận lớn. Theo bảng xếp hạng Socialite trong tuần 12-18/10, Anh trai vượt ngàn chông gai dẫn đầu nhóm sự kiện với 346.927 lượt thảo luận. Tinh hà "say hi" xếp thứ hai với 250.471 lượt. Giữa một vạn tour (mở rộng) của Phùng Khánh Linh đứng thứ ba. Đáng chú ý, các concert chiếm trọn 5 vị trí đầu bảng xếp hạng sự kiện được thảo luận nhiều nhất trong tuần.

Hà An Huy, Quang Hùng MasterD và Phùng Khánh Linh dẫn đầu lượng thảo luận trên mạng xã hội sau loạt concert tại TP.HCM, theo Socialite.

Ở bảng xếp hạng nghệ sĩ/KOL cùng kỳ, Hà An Huy dẫn đầu với 23.607 lượt thảo luận, theo sau là Quang Hùng MasterD (20.395) và Phùng Khánh Linh (17.524). Cả ba nghệ sĩ đều gắn với những chương trình đứng đầu bảng xếp hạng sự kiện.

Việc nhiều concert diễn ra cùng thời điểm còn trùng với mức tăng mạnh về nhu cầu đi lại và lưu trú. Theo dữ liệu Trip.com công bố ngày 8/10, lượng đặt vé máy bay đến TP.HCM trong giai đoạn 16-19/10 tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lượt đặt phòng khách sạn cho hai đêm 16-17/10 trên nền tảng này tăng tới 621%, tương đương hơn 7 lần.

Mỗi concert, một tệp khán giả

Trước đó, việc hàng loạt concert diễn ra cùng thời điểm từng đặt ra lo ngại về nguy cơ cạnh tranh khán giả, đặc biệt khi mức giá vé không hề thấp. Tuy nhiên, sức mua tại các sự kiện cuối tuần qua phần nào cho thấy thị trường biểu diễn đang ngày càng đa dạng, khi mỗi chương trình sở hữu màu sắc nghệ thuật, cách tiếp cận và nhóm công chúng riêng. Thay vì làm giảm sức hút của nhau, sự cạnh tranh góp phần tạo nên thị trường giải trí sôi động, mang đến nhiều lựa chọn cho người xem.

Với Anh trai vượt ngàn chông gai, sức hút đến từ mô hình đại nhạc hội kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn. Các tiết mục trải rộng từ pop, rock, rap đến những bản phối mang âm hưởng dân gian, vùng miền. Bên cạnh đó, chương trình còn chú trọng dàn dựng ca múa nhạc tạp kỹ, kết hợp vũ đạo, xiếc, nhào lộn cùng nhiều hiệu ứng sân khấu.

Đặc biệt, hệ thống kỹ thuật, ánh sáng và thiết kế sân khấu được đầu tư quy mô lớn, thuộc nhóm nổi bật trên thị trường hiện nay, mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn. Sự kết hợp giữa âm nhạc và các yếu tố trình diễn giúp đại nhạc hội tiếp cận nhiều thế hệ, từ những người yêu thích chất liệu văn hóa truyền thống đến lớp khán giả trẻ theo dõi các nghệ sĩ qua truyền hình thực tế.

Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà "say hi" hướng đến những nhóm khán giả khác nhau

Trong khi đó, Tinh hà "say hi" hướng đến thị hiếu trẻ trung hơn, với những sáng tác mang màu sắc pop, hip-hop, R&B, chú trọng giai điệu bắt tai, vũ đạo và khả năng khuấy động đám đông. Song, sức hút của thương hiệu còn đến từ văn hóa thần tượng. Với nhóm khán giả này, việc mua vé còn gắn với mong muốn gặp gỡ, cổ vũ và tương tác trực tiếp với nghệ sĩ yêu thích. Điều đó phần nào lý giải sự xuất hiện của hạng vé lên tới 50 triệu đồng, đi kèm nhiều đặc quyền tương tác trực tiếp với nghệ sĩ.

Ở một hướng đi khác, Phùng Khánh Linh thu hút nhóm công chúng yêu thích những nghệ sĩ có cá tính âm nhạc riêng. Pha trộn giữa alternative pop, dream pop và indie rock, các sáng tác của nữ ca sĩ mang màu sắc u tối, khai thác những cảm xúc về tình yêu, cô đơn và đổ vỡ. Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện tại Giữa một vạn tour, với sân khấu mang phong cách gothic.

Đáng chú ý, đêm diễn không có MC hay nghệ sĩ khách mời, trong khi gần 30 ca khúc đều gắn với hành trình sáng tác của Phùng Khánh Linh. Việc thu hút hơn 7.000 người tham dự phần nào cho thấy tiềm năng của mô hình concert cá nhân, nơi công chúng tìm đến vì bản sắc nghệ thuật của ca sĩ, thay vì sức hút từ dàn sao hay thương hiệu gameshow.

Với Tiffany Young, Edge of Calm Tour lại hướng đến một phân khúc khác, chủ yếu là cộng đồng yêu thích K-pop, đặc biệt những người đã theo dõi nữ ca sĩ từ thời hoạt động cùng Girls' Generation (SNSD). Dù vậy, việc ban tổ chức tung ưu đãi giảm giá vé sát ngày biểu diễn cũng cho thấy sức mua ở phân khúc này chưa thực sự thuận lợi.

Phùng Khánh Linh thu hút hơn 7.000 khán giả bằng đêm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nhìn rộng hơn, từ làn sóng concert của Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2024 đến nay, thị trường biểu diễn Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể.

Trong bài viết trên Tri Thức - Znews hồi tháng 9, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long (Đại học RMIT Việt Nam) nhận định dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đô thị đang có xu hướng chuyển chi tiêu từ sở hữu sang trải nghiệm, “sẵn sàng trả vài triệu đồng cho một đêm nhạc chất lượng”. Theo ông, các chương trình truyền hình âm nhạc trong hai năm qua cũng góp phần hình thành những cộng đồng người hâm mộ có thói quen mua vé.

Sức hút của loạt concert vừa qua tiếp tục phản ánh xu hướng này, đồng thời cho thấy thị trường vẫn còn nhiều dư địa phát triển cho các mô hình biểu diễn khác nhau.