Chủ show 'Say Hi' chốt ngày lên HoSE, định giá hơn 6.000 tỷ

DatVietVAC dự kiến đưa hơn 111,4 triệu cổ phiếu DVV lên giao dịch trên HOSE từ ngày 2/11, với giá tham chiếu 54.800 đồng/cổ phiếu, tương đương định giá doanh nghiệp hơn 6.100 tỷ.

DatVietVAC sẽ niêm yết cổ phiếu trên HoSE với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên ở 54.800 đồng/cổ phiếu. Ảnh: DVV.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa chấp thuận niêm yết 111,418 triệu cổ phiếu mã DVV của Công ty Cổ phần DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC). Phiên giao dịch đầu tiên diễn ra ngày 2/11, giá tham chiếu dự kiến là 54.800 đồng/cổ phiếu, tương đương giá chào bán trong đợt IPO, với định giá DatVietVAC khoảng 6.105 tỷ đồng .

Với mức định giá trong phiên giao dịch đầu tiên kể trên, vốn hóa của DatVietVAC hiện gấp 3,6 lần so với đối thủ Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG), hiện được thị trường định giá gần 1.700 tỷ đồng .

Trước đó, đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của DatVietVAC đã ghi nhận lượng đăng ký mua đạt 106,6% khối lượng chào bán. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ công ty tăng lên hơn 1.114 tỷ đồng .

DatVietVAC đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng . Đến năm 2030, doanh nghiệp hướng tới doanh thu khoảng 5.000 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 780 tỷ đồng .

Theo kế hoạch sử dụng vốn từ đợt IPO, doanh nghiệp dự kiến phân bổ khoảng 528,5 tỷ đồng cho DatViet VAC Media và 36,5 tỷ đồng cho DatViet VAC Entertainment nhằm bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

DatVietVAC hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, đứng sau nhiều chương trình được chú ý như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Rap Việt, The Masked Singer Vietnam và 2 Ngày 1 Đêm...

Theo báo cáo tài chính năm 2025 được công bố trước thềm IPO, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 3.496 tỷ đồng , giảm 9% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 379 tỷ đồng .

Trong nửa đầu năm nay, DatVietVAC đạt doanh thu thuần hợp nhất gần 1.370 tỷ đồng , giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 135 tỷ đồng .

Trong chiến lược dài hạn, DatVietVAC định hướng lấy tài sản trí tuệ (IP) làm trọng tâm, mở rộng khai thác thương mại nội dung, phát triển nghệ sĩ và tổ chức concert. Doanh nghiệp cũng thúc đẩy mô hình kinh doanh trực tiếp tới người tiêu dùng (D2C), qua đó tăng nguồn thu từ các sản phẩm, sự kiện và hoạt động gắn với cộng đồng người hâm mộ.

Ở thị trường quốc tế, doanh nghiệp dự kiến đưa Vũ trụ Say Hi trở lại Las Vegas (Mỹ) trong tháng 11 theo mô hình cấp quyền kinh doanh. Cùng thời điểm, concert Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI cũng dự kiến diễn ra tại đây, tiếp nối định hướng mở rộng hoạt động biểu diễn gắn với nghệ sĩ ra thị trường nước ngoài.

Việc niêm yết trên HOSE đánh dấu bước chuyển mới của DatVietVAC trên thị trường vốn, trong bối cảnh doanh nghiệp tìm cách thương mại hóa các IP giải trí và đa dạng hóa nguồn thu ngoài quảng cáo, tài trợ truyền thống.