Chung Lệ Đề gợi cảm ở tuổi 55

Chung Lệ Đề gây chú ý khi xuất hiện rạng rỡ ở tuổi 55, giữ được vẻ ngoài trẻ trung và tự tin. Tinh thần tích cực của cô cũng nhận nhiều lời khen từ công chúng.

Theo HK01, nữ diễn viên Chung Lệ Đề, vốn được biết đến với danh xưng “nữ thần gợi cảm”, gần đây gây chú ý khi xuất hiện rạng rỡ ở tuổi 55.

Cụ thể, Chung Lệ Đề được một cư dân mạng bắt gặp khi đang đi dạo. Cô cũng tỏ ra rất thân thiện, chủ động trò chuyện cùng người này. Sau đó, người hâm mộ này cho biết từng đăng bài lên mạng khen cô “người lớn tuổi thường biết quan tâm hơn” nhưng lại bị khán giả chỉ trích nặng nề.

Trước việc này, Chung Lệ Đề đáp lại cô không quá để tâm. “Tôi 55 tuổi mà. Nếu bạn 8 tuổi tôi sẽ là người lớn tuổi, nhưng nếu bạn 100 tuổi thì tôi vẫn còn trẻ. Tuổi tác chỉ là một con số”, cô nói. Thái độ tích cực và sự thoải mái của Chung Lệ Đề sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Những năm qua, nhiều hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nữ diễn viên vẫn duy trì được thần thái cuốn hút, không kém cạnh những nghệ sĩ trẻ. Dù đã bước qua ngưỡng trung niên, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng săn chắc và phong thái tự tin.

Hình ảnh Chung Lệ Đề gần đây. Ảnh: @Christy.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, nổi tiếng với The Bride with White Hair (1993) và The Defender (1994). Cô kết hôn với Trương Luân Thạc vào tháng 11/2016 tại Bắc Kinh, sau 2 năm hẹn hò. Đây là cuộc hôn nhân thứ 3 của cô. Dù từng đối mặt nghi ngờ vì chênh lệch tuổi tác, cặp đôi chứng minh tình yêu vượt qua định kiến bằng sự gắn bó qua thời gian. Chung Lệ Đệ có 3 con gái riêng.

Gần đây, tại thảm đỏ sự kiện VOGUE Fashion Gala 2025, diễn viên Chung Lệ Đề xuất hiện cùng hai con gái là Jaden (17 tuổi) và Cayla (15 tuổi), thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả.

Trên mạng xã hội, khán giả cho rằng hai con gái thừa hưởng nhiều nét đẹp lai của mẹ, sở hữu gương mặt thanh tú và vóc dáng nổi bật, trong đó Cayla cao gần 1m70. Nhiều ý kiến cho rằng màn xuất hiện tại VOGUE Fashion Gala 2025 có thể là bước khởi đầu cho hành trình nghệ thuật của hai cô gái trong tương lai.