Hôn nhân của Khởi My và Kelvin Khánh

Nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày về chung một nhà với Kelvin Khánh , Khởi My đăng tải những bức thư viết tay, chúc mừng từ fan. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì đã nhớ cột mốc đặc biệt của vợ chồng cô. Trong một bài đăng trước đó, Khởi My chia sẻ: "Trong khi anh em nhắn tin chúc mừng ngày kỷ niệm, hai đứa lại đang chơi game. Một lần nữa, cảm ơn thật nhiều". Những năm gần đây, Khởi My hạn chế chia sẻ hình ảnh cuộc sống cá nhân. Trong khi đó, Kelvin Khánh không sử dụng mạng xã hội. Anh cũng không đi diễn, ra sản phẩm hoặc xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Vài năm trước, hình ảnh bộ đôi xuất hiện bên cạnh nhau là trong các chuyến đi du lịch cùng gia đình. Khởi My, Kelvin Khánh từng vướng tin đồn ly hôn. Song ca sĩ lên tiếng phủ nhận. Cả hai cũng chưa có kế hoạch sinh con sau 8 năm kết hôn. Gia đình hai bên cũng ủng hộ và tôn trọng mong muốn của vợ chồng ca sĩ.

"Kelvin không thích lên hình bạn ơi. Tận dụng sở thích đó nên giấu làm của riêng luôn rồi nha", Khởi My phản hồi. Trong 8 năm gắn bó, hôn nhân của cặp đôi kín tiếng, khác xa những ngôi sao khác trong giới giải trí Việt.

Về phía Khởi My, cô từng góp mặt trong The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ với mascot Cừu Bông vào năm 2023. Sau đó, ca sĩ phát hành một số sản phẩm âm nhạc nhưng không có hiệu ứng.

