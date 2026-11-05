Chứng khoán toàn cầu tăng vọt

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã tăng vọt vào phiên giao dịch thứ Tư sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Chứng khoán toàn cầu khởi sắc sau kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ được công bố. Ảnh: Reuters.

Sắc xanh đang bao trùm lên cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall, với động lực đến từ đà bứt phá của nhóm cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng, tài chính và bất động sản, theo Reuters.

Chứng khoán toàn cầu khởi sắc

Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng tăng của nhóm cổ phiếu kể trên, cổ phiếu ngành năng lượng lại ghi nhận mức sụt giảm sâu nhất trong phiên. Đà sụt giảm này diễn ra song song với đà lao dốc của giá dầu thô trên thị trường quốc tế.

Tại Phố Wall, chỉ số Dow Jones đã dẫn đầu đà bứt phá với mức tăng ấn tượng 3,03% trong phiên gần nhất. Theo sau là S&P 500 tăng 1,58% và Nasdaq Composite ghi nhận mức tăng 1,44%.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với các chỉ số chứng khoán thế giới. Trong đó, chỉ số MSCI All-World tăng 1,38%.

Tại châu Âu, chỉ số STOXX 600, vốn được xem như một biện pháp phòng ngừa rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đã tăng 1,82%, chính thức chạm mức cao nhất trong vòng hai tháng qua.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường châu Á, hàng loạt chỉ số ở các thị trường lớn cũng giao dịch tích cực. Trong đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 2,53%; chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 3,01%; chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 1,21%... Ngược lại, chỉ số chứng khoán Hàn Quốc lại đang lao dốc mạnh với 2 chỉ số Kospi và Kosdaq đều giảm xấp xỉ 5% do biến động tiêu cực ở nhóm cổ phiếu công nghệ.

"Thị trường tài chính vốn ghét với sự mơ hồ. Dù kết quả đã được phản ánh từ trước, cú chốt hạ đêm qua cũng mang lại sự chắc chắn cho thị trường", Clayton Allison, Quản lý danh mục đầu tư tại Prime Capital Financial, nhận định.

“Câu hỏi lớn lúc này là Washington sẽ hành động ra sao trong hai năm tới. Nhưng trước mắt, khoảnh khắc sự bất định được dập tắt cũng là lúc thị trường khởi sắc".

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri đảng Dân chủ đang ủng hộ việc kiểm soát nhiều hơn đối với trí tuệ nhân tạo, khiến giới đầu tư kỳ vọng Quốc hội Mỹ dưới sự kiểm soát của đảng này sẽ giám sát chặt chẽ hơn lĩnh vực này.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp thúc đẩy thị trường toàn cầu nhờ dòng tiền lớn dành cho xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán.

Qua đó, bất kỳ chính sách nào đe dọa làm chậm nhịp tăng trưởng này đều có thể dẫn đến những đợt rung lắc mạnh trên thị trường.

Dầu thô, USD suy yếu

Trái ngược với diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán, giá dầu thô Brent kỳ hạn đã giảm gần 9% trong phiên giao dịch gần nhất, về mức 94,62 USD /thùng trong bối cảnh giới đầu tư đang theo dõi các động thái tiếp theo của Mỹ liên quan các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran.

Tuy nhiên, thị trường vẫn lo ngại rằng các cuộc tấn công gần đây có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đang tăng giá khi giới đầu tư kỳ vọng rằng tình trạng bế tắc tại Mỹ sẽ cắt giảm chi tiêu chính phủ. Điều này dẫn đến lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm 6,62 điểm cơ bản, xuống còn 4,88%.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh hoạt động sản xuất trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể làm chững lại đà tăng trưởng, qua đó giảm áp lực phải nâng lãi suất với Cục Dự trữ Liên bang.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đã trải qua một phiên giao dịch ảm đạm khi suy yếu trên diện rộng, tạo đà cho đồng euro tăng 0,34% lên mức 1,1231 USD /euro và đồng bảng Anh tăng 0,44%, đạt mức 1,347 USD /GBP.