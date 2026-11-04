Chứng khoán Mỹ tăng dựng đứng

Các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall đã cho thấy diễn biến trái ngược hoàn toàn với đà giảm của hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ.

Trong phiên giao dịch chính ngày 4/11 (giờ Mỹ), thị trường chứng khoán Mỹ đã ghi nhận phiên tăng mạnh sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chấp nhận kết quả. Diễn biến này giúp xoa dịu những bất ổn chính trị đang phủ bóng lên Phố Wall, theo CNBC.

Trước đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch qua đêm đã đồng loạt giảm mạnh ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố.

Các chỉ số chính khởi sắc

Cụ thể, trong phiên giao dịch đang diễn ra, chỉ số Dow Jones mở cửa tăng 2,4% lên 53.034 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1,5% lên 7.667.2 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,3% lên 25.720 điểm.

Ngoài 3 chỉ số chính, nhóm cổ phiếu các doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (hyperscaler) cũng tăng dựng đứng như Amazon tăng 7,1%, Meta Platforms tăng 1,6% và Alphabet tăng 3,4%.

Các chuyên gia nhận định số lượng cổ phiếu tăng giá "áp đảo" số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 3,6:1 trên sàn NYSE và 3,49:1 trên sàn Nasdaq.

Bộ chỉ số S&P 500 ghi nhận 42 cổ phiếu lập đỉnh mới trong 52 tuần. Trong khi đó, Nasdaq Composite có 105 cổ phiếu lập đỉnh mới.

Trước đó, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, đồng thời đạt được những chiến thắng vang dội tại các thành trì của đảng Cộng hòa.

Ông Jay Woods, chiến lược gia trưởng thị trường tại Freedom Capital Markets, nhận định đà phục hồi một phần xuất phát từ giọng điệu và phản ứng ban đầu của Tổng thống Donald Trump trước kết quả bầu cử. "Thị trường vẫn còn nhiều bất ổn ở phía trước. Nhưng có một điều chắc chắn là tình trạng bế tắc chính trị sẽ xuất hiện và trong lịch sử, điều này thường có lợi cho thị trường", ông nói thêm.

Ông Andrew Slimmon, thuộc Morgan Stanley Investment Management, cho biết thị trường có xu hướng chuộng tình trạng bế tắc chính trị, bởi các nhà đầu tư không thích một đảng nắm giữ quá nhiều quyền lực.

Trong chương trình "Squawk Box Europe" của CNBC, ông Slimmon cũng nhận định rằng nếu kết quả bầu cử thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Trung Đông, giá dầu có thể giảm.

“Đó là một vấn đề đối với Fed, đối với lạm phát và là một phần nguyên nhân khiến lãi suất ở mức cao”.

Trong khi đó, ông Trump thừa nhận cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã góp phần dẫn đến thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này.

Nhóm cổ phiếu AI tiếp tục trở thành tâm điểm

Trái ngược với nhóm cổ phiếu công nghệ cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, nhóm cổ phiếu công nghệ AI lại đang giảm mạnh.

Cổ phiếu của SpaceX, công ty do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo, và Tesla nằm trong nhóm cổ phiếu giảm mạnh, lần lượt mất 1,9% và 3,9%. Vị tỷ phú giàu nhất thế giới đã chi gần nửa tỷ USD để ủng hộ các ứng viên đảng Cộng hòa và đây được xem là một trong những nỗ lực nhằm duy trì quyền kiểm soát của đảng này tại Texas, nơi đặt nhà máy chính của 2 doanh nghiệp.

Chuyên gia thị trường nhìn nhận cổ phiếu AI sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý sau khi đảng Dân chủ giành thêm thắng lợi tại các bang có nhiều trung tâm dữ liệu, trong đó có Texas và Georgia. Sự phản đối của công chúng đối với tốc độ mở rộng nhanh chóng của ngành này đang gia tăng.

"Nhóm cổ phiếu AI sẽ phải đối mặt với một số trở ngại. Nếu tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu bị trì hoãn hoặc thay đổi, triển vọng cơ bản của nhiều nhà cung cấp trong lĩnh vực này cũng sẽ thay đổi", ông Scott Chornert, Giám đốc chiến lược cổ phiếu Mỹ tại Citi Research, nhận định.

Gần đây, nhóm cổ phiếu này phải chịu áp lực khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về mức chi tiêu khổng lồ của các tập đoàn công nghệ lớn cho AI, trong khi chưa có nhiều bằng chứng cho thấy các khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận tương xứng.

Chỉ số Nasdaq-100, vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, đã xác nhận bước vào vùng điều chỉnh kỹ thuật ở phiên đầu tuần này.

Trong khi đó, cổ phiếu các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu như IREN, Hut 8, Applied Digital và Core Scientific giảm từ 1,2% đến 13%.

Cổ phiếu bán dẫn có diễn biến trầm lắng hơn, dù AMD dự báo mức tăng trưởng năm 2027 cao hơn kỳ vọng, nhờ doanh thu từ trung tâm dữ liệu tăng mạnh. Trong phiên giao dịch đầy biến động gần đây, cổ phiếu hãng sản xuất chip này tăng 4,8%.

Ngược lại, các doanh nghiệp năng lượng mặt trời và năng lượng sạch tăng giá, khi chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ củng cố kỳ vọng rằng các chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng sạch của chính phủ liên bang sẽ tiếp tục được duy trì. Quỹ ETF Invesco Solar tăng 8,3%.