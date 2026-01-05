Chung cư xây mới dự kiến phải có khu để xe điện riêng

Bộ Xây dựng đề xuất chung cư xây mới phải tách riêng khu vực để xe điện, cách nơi đỗ xe xăng ít nhất 2 m, ưu tiên vị trí gần lối ra vào hoặc đường dốc.

Hiện các yêu cầu kỹ thuật riêng về chỗ đỗ, khu sạc cho xe điện, đặc biệt trong nhà chung cư, chưa được quy định cụ thể. Ảnh: Tiền Phong.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó bổ sung yêu cầu kỹ thuật cho trạm sạc xe điện và trạm đổi pin.

Đề xuất phải có khu để xe điện trong dự án mới

Tại dự thảo sửa đổi, Bộ Xây dựng đề xuất khu vực để xe điện phải nằm trong phần diện tích dự án đã được phê duyệt. Trường hợp không thể bố trí ngoài trời hoặc trên mặt đất thì được phép đặt tại khu để xe trong nhà chung cư.

Khu vực để xe phải bố trí gần lối ra vào, gần đường dốc, thuận tiện cho việc di chuyển. Nếu đặt tại tầng hầm, khu vực này phải bảo đảm điều kiện thông gió tốt, đồng thời thuận lợi cho việc tiếp cận của lực lượng chữa cháy khi có sự cố.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất cần tách biệt khu vực để xe điện với xe sử dụng động cơ đốt trong (nhiên liệu xăng, dầu), đồng thời tách biệt khu vực để ôtô điện và khu vực để xe hai bánh điện (môtô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện), với khoảng cách tối thiểu 2 m giữa các khu vực để xe. Trường hợp không đủ khoảng cách theo quy định, phải có tường hoặc vách ngăn đặc, làm bằng vật liệu không cháy, cao tối thiểu 2 m để ngăn cách.

Diện tích để xe điện được tính chung vào tổng diện tích chỗ để xe của chung cư theo quy chuẩn. Giao thông trong khu vực này phải được tổ chức hợp lý, bảo đảm thuận tiện, không cản trở người và phương tiện lưu thông trong nhà chung cư.

Khu vực để xe điện phải được lắp đặt camera giám sát có khả năng phát hiện cháy sớm thông qua nhận diện nhiệt độ, khói, lửa. Ngoài ra, phải có phương án xử lý sự cố cháy, nổ phù hợp với đặc điểm của xe điện và pin điện. Hệ thống thông gió, thoát khói phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Đối với chung cư xây mới, dự thảo quy định bắt buộc phải bố trí khu vực để xe điện cho cư dân, phù hợp với lộ trình chuyển đổi sang giao thông xanh của từng địa phương. Với chung cư hiện hữu, việc bố trí được thực hiện theo điều kiện không gian và hạ tầng kỹ thuật thực tế, nhưng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật về an toàn nêu trên.

Siết quy chuẩn đối với khu vực sạc xe điện

Với khu vực sạc xe điện trong chung cư, Bộ Xây dựng đề xuất phải nằm trong diện tích dự án đã được phê duyệt. Trường hợp bố trí trong nhà chung cư, khu sạc chỉ được đặt tại tầng hầm 1 hoặc tầng nửa hầm. Nếu bố trí ở tầng hầm sâu hơn, phải có giải pháp kỹ thuật bổ sung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Khu vực sạc phải bố trí gần lối ra vào, không được cản trở lối thoát nạn và đường xe chữa cháy; đồng thời phải tách biệt với các khu vực chức năng khác trong chung cư. Khu sạc ôtô điện phải tách riêng với khu sạc xe hai bánh điện.

Khoảng cách tối thiểu giữa các khu sạc là 2 m. Trường hợp không bảo đảm được khoảng cách này, phải có tường hoặc vách ngăn không cháy, cao tối thiểu 2 m. Kích thước mỗi chỗ sạc phải được tính toán phù hợp với việc lắp đặt thiết bị sạc và thao tác vận hành an toàn.

Đối với khu sạc xe điện trong nhà, Bộ cho rằng cần được trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. Camera giám sát phát hiện cháy sớm phải được lắp đặt, với tín hiệu truyền về phòng trực có người trực 24/24 để kịp thời xử lý sự cố.

Đối với khu sạc ôtô điện, cơ quan soạn thảo đề xuất mỗi khu không được bố trí quá 20 chỗ sạc. Diện tích một khoang cháy không vượt quá 1.500 m2 nếu bố trí trên mặt đất hoặc không quá 1.000 m2 nếu bố trí trong tầng hầm. Các khoang cháy phải được ngăn cách bằng tường ngăn cháy, khoảng trống an toàn hoặc các giải pháp kỹ thuật tương đương theo quy định.

Khu sạc xe hai bánh điện được bố trí tối đa 150 chỗ sạc trong một khu vực. Diện tích một khoang cháy không vượt quá 500 m2 nếu ở trên mặt đất hoặc 300 m2 nếu ở trong tầng hầm. Khu vực này phải có lối thoát nạn trực tiếp ra bên ngoài và được trang bị hệ thống thông gió độc lập.

Theo Bộ Xây dựng, các đề xuất trên được nghiên cứu từ thực tế trong nước và tham khảo quy chuẩn một số quốc gia như Nga, Trung Quốc...

Hiện cả nước có khoảng 6,7 triệu ôtô, trong đó khoảng 200.000 ôtô điện; khoảng 70 triệu xe máy, trong đó có khoảng 3 triệu xe máy điện. Phần lớn phương tiện điện tập trung tại các đô thị lớn và tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới, kéo theo nhu cầu cấp thiết về chỗ đỗ xe và hạ tầng sạc điện.

Trong khi đó, quy chuẩn hiện hành mới chỉ quy định chung về diện tích và khu vực để xe xăng, dầu. Các yêu cầu kỹ thuật riêng về chỗ đỗ, khu sạc cho xe điện, đặc biệt trong nhà chung cư, chưa được quy định cụ thể, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, nhất là nguy cơ cháy nổ.