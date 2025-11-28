Chung cư 'siêu sang' TP.HCM hơn 400 triệu/m2 gây chú ý

Dù giá bán tại nhiều dự án chung cư trung tâm TP.HCM đã vọt lên 120-200 triệu đồng/m2, có nơi chạm 450 triệu đồng, mức độ quan tâm phân khúc này vẫn tăng 168%.

Tổ hợp dự án Grand Marina Saigon của Masterise Homes (phường Sài Gòn) có giá bán bình quân 450 triệu đồng/m2. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong 10 tháng đầu năm nay, dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy căn hộ khu vực trung tâm TP.HCM tiếp tục duy trì sức hút lớn. Dù chỉ chiếm 28% tổng nguồn cung thị trường, phân khúc này lại thu hút đến 45% lượng tìm kiếm, tỷ lệ vượt xa các loại hình bất động sản khác và cao hơn nhiều so với mặt bằng nhu cầu chung.

Đáng chú ý nhất là diễn biến của phân khúc hạng sang, gồm các dự án có giá từ 80 triệu đồng/m2 trở lên. Trong quý III/2025, mức độ quan tâm đối với dòng sản phẩm này tăng tới 168% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng “đột biến” trong bối cảnh toàn thị trường vẫn thận trọng sau giai đoạn dài thanh khoản suy giảm.

Ai mua chung cư "siêu sang" TP.HCM?

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, nhu cầu ở thực là động lực chính kéo giá căn hộ hạng sang đi lên. Trong khi đó, nhà phố và nhà riêng lẻ tại khu vực trung tâm đã vươn tới mặt bằng giá vượt xa khả năng chi trả của phần lớn khách mua ở thực.

Cụ thể, theo Batdongsan.com.vn ghi nhận trong giai đoạn 2015-2025, giá bất động sản trung tâm tăng đồng loạt ở tất cả phân khúc: đất nền tăng 384% (25 triệu lên 121 triệu đồng/m2), căn hộ tăng 197% (31 triệu lên 92 triệu đồng/m2), nhà riêng tăng 168% (56 triệu lên 150 triệu đồng/m2) và nhà mặt phố tăng 134% (92 triệu lên 215 triệu đồng/m2)

Giá bán leo thang khiến cơ hội sở hữu nhà thấp tầng tại trung tâm thành phố ngày càng hạn chế. Trong bối cảnh đó, chung cư hạng sang được xem là lựa chọn có biên độ tăng giá ổn định, thanh khoản tốt và phù hợp với nhóm khách mua ở thực.

Trên thực tế, đơn vị cho biết mặt bằng giá chung cư hạng sang tại TP.HCM đang tiếp tục thiết lập kỷ lục mới. Tại quận 1 (cũ), một số dự án thứ cấp ghi nhận mức giá khoảng 413 triệu đồng/m2, trong khi quận 2 (cũ) neo ở mức quanh 314 triệu đồng/m2.

Các dự án còn lại phổ biến trong khoảng 101-182 triệu đồng/m2. Khảo sát doanh nghiệp môi giới cho thấy phần lớn giao dịch đến từ khách mua để ở hoặc mua cho con cái, thay vì đầu tư ngắn hạn.

Cùng với đó, nhiều dự án mới tại khu đông cũng ghi nhận mức giá trong khoảng 120-200 triệu đồng/m2. Chẳng hạn tại phường Bình Trưng, The Privé của Tập đoàn Đất Xanh được chào bán giá 120-150 triệu đồng/m2; Eaton Park của Gamuda Land có giá 150-200 triệu đồng/m2; trong khi Masteri Park Place của Masterise Homes (khu đô thị The Global City) ghi nhận mức giá 165-200 triệu đồng/m2.

Giá bán phổ biến tại một số dự án chung cư cao cấp khu trung tâm mở rộng của TP.HCM. Dữ liệu: Batdongsan.com.vn.

Đáng chú ý, tại trung tâm truyền thống của TP.HCM và phần trung tâm mở rộng như Thủ Thiêm hiện giá chung cư đã vượt mốc 300 triệu đồng/m2. Trong đó nổi bật là dự án The Opera Residence của SonKim Land (phường An Khánh) với giá trung bình 350 triệu đồng/m2, hay thậm chí chạm mức 450 triệu đồng/m2 là tổ hợp dự án Grand Marina Saigon của Masterise Homes (phường Sài Gòn), theo Batdongsan.com.vn.

Nhu cầu sống cao cấp gia tăng

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels, nhận định đà mở rộng nhanh của tầng lớp trung - thượng lưu Việt Nam đang tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn cho phân khúc cao cấp. Khi thu nhập và khả năng chi trả cải thiện, nhu cầu của người mua không chỉ dừng ở mục tiêu “sở hữu nhà” mà chuyển dịch sang “xây dựng phong cách sống”.

Người mua đang có xu hướng đề cao trải nghiệm, tiện nghi và chất lượng sống đang tiến gần các thị trường phát triển như Singapore, Bangkok hay Dubai, mở ra dư địa lớn cho phân khúc này.

Ngoài ra, ông Mauro đánh giá tốc độ phát triển hạ tầng tại TP.HCM, đặc biệt là các dự án metro, đường vành đai, cùng loạt dự án cải tạo đô thị, sẽ tiếp tục nâng sức hấp dẫn của bất động sản hạng sang. Môi trường pháp lý ngày càng minh bạch đang giúp nhà phát triển có điều kiện hình thành các dự án quy mô lớn, chuẩn hóa tiêu chuẩn cao cấp theo xu hướng quốc tế.

Một yếu tố được giới chuyên gia chú ý là sự trỗi dậy của Thủ Thiêm. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, khu vực này có thể trở thành trung tâm đối trọng mới của TP.HCM trong 5-10 năm tới khi các dự án hạ tầng và tài chính hoàn thiện.

“Sự hình thành mạng lưới đa trung tâm sẽ thay đổi cách vận hành đô thị, kéo theo nhu cầu về nhà ở chất lượng cao tiếp tục tăng”, ông nhận định.

Ông Quốc Anh cũng cho rằng bất động sản trung tâm, bao gồm khu vực truyền thống và Thủ Thiêm, luôn giữ được vị thế riêng nhờ nhu cầu ổn định, nguồn cung khan hiếm và khả năng hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng. Đây là những yếu tố giúp phân khúc này duy trì đà tăng trưởng tốt ngay cả trong bối cảnh thị trường chung bước vào chu kỳ điều chỉnh.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều dự án hạng sang, giá bán liên tục lập đỉnh và mức độ quan tâm tăng mạnh cho thấy nhu cầu sống tại khu vực trung tâm vẫn rất lớn, dù giá căn hộ đã lên đến 450 triệu đồng/m2 ở một số dự án.

Ông Mauro cho biết xu hướng tất yếu này sẽ tiếp tục duy trì, khi thị trường ngày càng tiến gần chuẩn mực của các đô thị phát triển trong khu vực.