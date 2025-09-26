Chung cư Hà Nội 300 triệu/m2: Bộ Xây dựng chỉ rõ nguyên nhân

Theo Bộ Xây dựng, giá bất động sản tăng nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực, còn hiện tượng găm hàng, đầu cơ làm gia tăng mặt bằng giá, gây mất cân đối cung - cầu.

Bộ Xây dựng đánh giá giá bất động sản tăng nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực. Ảnh: Việt Linh.

Trong báo cáo 9 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng cho biết giá bất động sản tại nhiều phân khúc vẫn neo cao và tăng so với cùng kỳ 2024.

Ở Hà Nội, căn hộ chung cư sơ cấp hiện phổ biến 70-80 triệu đồng/m2, cao hơn 5,6% so với đầu năm và tăng tới 33% so với cùng kỳ. Một số dự án hạng sang đã chạm ngưỡng 150-300 triệu đồng/m2. Tại TP.HCM, giá trung bình khoảng 75 triệu đồng/m2, gần như đi ngang trong năm nay nhưng vẫn cao hơn 36% so với năm ngoái. Với các dự án cao cấp, mức chào bán cũng từ 150 triệu đồng/m2 trở lên.

Phân khúc nhà liền kề, biệt thự tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới. Ở Hà Nội, phần lớn nằm trong khoảng 100-200 triệu đồng/m2, riêng các dự án trung tâm, vị trí đắc địa đã vượt mốc 300 triệu đồng/m2. TP.HCM cũng ghi nhận tình trạng tương tự, với mức giá sơ cấp 230-300 triệu đồng/m2, một số sản phẩm thậm chí cao hơn.

Đất nền, dù từng có cơn sốt cục bộ đầu năm, đã dần ổn định. Hiện tại Hà Nội dao động 60-100 triệu đồng/m2, riêng các khu vực đang phát triển như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức ghi nhận nhiều giao dịch trên 200 triệu đồng/m2. Ở TP.HCM, đất nền phổ biến 60-120 triệu đồng/m2, còn TP Thủ Đức và ven sông có nơi vượt 200 triệu đồng/m2. Đà Nẵng ghi nhận 40-60 triệu đồng/m2, trong khi Hải Phòng từ 40-70 triệu đồng/m2, cao hơn tại trung tâm và trục giao thông chính.

Trong 9 tháng, thị trường có khoảng 430.700 giao dịch, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Hoạt động mua bán sôi động trong nửa đầu năm nhưng chững lại ở nhiều khu vực sau đó, khi nhà đầu tư có xu hướng quan sát và điều chỉnh kỳ vọng.

Cùng thời gian, hơn 1.070 dự án nhà ở thương mại được triển khai, bổ sung nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, sản phẩm tập trung chủ yếu ở phân khúc trung và cao cấp. Nhà ở xã hội, nhà công nhân và căn hộ giá vừa túi tiền vẫn thiếu hụt.

Bộ Xây dựng nhận định giá bất động sản tăng đều qua các năm nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực, đang vượt xa thu nhập bình quân. Tình trạng găm hàng, đầu cơ, nâng giá vẫn tồn tại, khiến cung - cầu mất cân đối và đẩy giá vượt khả năng chi trả của số đông.

Trong 4 tháng cuối năm, Bộ đề nghị các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh phê duyệt dự án, đặc biệt với nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng cũng sẽ phối hợp Bộ Tài chính hoàn tất thủ tục thành lập Quỹ nhà ở quốc gia. Bộ cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng và mở rộng chương trình cho vay ưu đãi cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà lần đầu.