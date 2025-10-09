Chưa ra mắt, Galaxy S26 Ultra đã bị nghi 'học hỏi' Apple

Một số hình ảnh được cho là của Galaxy S26 Ultra đã xuất hiện với 3 phiên bản màu bạc, vàng nhạt và đặc biệt là màu cam rực rỡ được nhận xét là trông giống hệt màu sắc Cosmic Orange của iPhone 17.

3 phiên bản màu sắc được cho là của Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Reddit.

Một người dùng Reddit có tên Direct-Till-2680 mới đây đã gây sốt trên cộng đồng Android khi đăng tải hình ảnh được cho là 3 phiên bản màu của Galaxy S26 Ultra. Cụ thể, các màu sắc rò rỉ về chiếc flagship này bao gồm bạc, vàng nhạt và đặc biệt là màu cam rực rỡ được nhận xét là trông giống hệt phiên bản Cosmic Orange của iPhone 17.

Ở phần bình luận, phần lớn người dùng đã phản ứng tiêu cực trước thông tin rò rỉ này. Nhiều bình luận đều chỉ trích việc Samsung đang "sao chép" quá nhiều từ Apple.

"Gần như mọi hãng điện thoại lớn đều đang cố gắng giống như Apple. Tính độc đáo đã mất đi", người dùng TypicalWeirdoSOS nhận xét.

Mặc dù vậy, tính xác thực của tin đồn này vẫn đang là điều tranh cãi. Trang tin OnLeaks chuyên rò rỉ thông tin về Samsung cho rằng hình ảnh này có thể là sản phẩm của AI.

Trong khi đó, chuyên gia công nghệ nổi tiếng Max Jambor lại khẳng định màu cam sẽ là phiên bản màu mới của Galaxy S26 Ultra, thay thế cho màu đen. “Cam là sẽ phiên bản thay thế màu đen. Điều đó sẽ xảy ra vào năm 2026”, Jambor viết.

Dù còn ít nhất 5 tháng nữa mới ra mắt, nhiều thông tin đã hé lộ về cấu hình của Galaxy S26 Ultra. Máy dự kiến vẫn duy trì viên pin 5.000 mAh, có thể hỗ trợ sạc nhanh 60 W.

Về camera, Samsung dường như tiếp tục sử dụng cảm biến chính HP2 với độ phân giải 200 MP, nhưng nâng khẩu độ từ f/1.7 trên Galaxy S25 Ultra lên f/1.4.

Lỗ mở lớn cho phép thu sáng nhiều hơn, hứa hẹn cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, camera tele 3x có độ phân giải 10 MP có khả năng được nâng cấp lên 50 MP, mang lại độ chi tiết cho ảnh zoom.

Một điểm đáng chú ý khác là tin đồn về việc Samsung trang bị tấm nền OLED mới mang tên “Flex Magic Pixel”. Công nghệ này sẽ được tích hợp AI nhằm tăng tính riêng tư, hạn chế người khác nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình khi không được phép.