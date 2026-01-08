Chữa lành cho người trưởng thành

Trong nhịp sống hiện đại, khi con người bị kéo căng giữa kỳ vọng xã hội, áp lực thành tựu và nỗi cô đơn nội tâm, sách tâm lý không còn là “xa xỉ tinh thần” mà trở thành một nhu cầu thiết yếu.

Thời hiện đại khiến con người đối mặt với sự bận rộn và chịu sức nặng của áp lực. Những cuốn sách tâm lý có thể đưa ra lời khuyên, giải pháp hữu ích. Ảnh: Ryanniel Masucol/Pexels.

Ba cuốn sách Sở hữu hay hiện hữu của Erich Fromm, Giữa thế gian muôn màu, tôi chọn vẽ chính tôi của Cao Lâm và Sống thật để thật sự sống của Sharon Salzberg đến từ ba nền văn hóa, mang ba phong cách khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một câu hỏi cốt lõi: Con người hiện đại đang sống như thế nào, và có thật sự đang sống không?

“Sở hữu hay hiện hữu” - Khi đời sống bị đo bằng “có” thay vì “là”

Erich Fromm, triết gia - nhà phân tâm học nổi tiếng đã viết Sở hữu hay hiện hữu như một lời cảnh tỉnh. Ông chỉ ra rằng xã hội hiện đại đang vận hành theo phương thức sở hữu: Con người định nghĩa giá trị bản thân bằng những gì mình có: Tiền bạc, địa vị, kiến thức, thậm chí cả các mối quan hệ. Trong trạng thái đó, con người luôn bất an vì sợ mất, sợ thiếu, sợ không đủ.

Sách Sở hữu hay hiện hữu. Ảnh: Bách Việt.

Fromm đối lập điều này với “phương thức hiện hữu”, nơi con người sống trọn vẹn trong trải nghiệm, trong yêu thương, sáng tạo và kết nối chân thật. Ông không phủ nhận vật chất, nhưng đặt câu hỏi: khi “sở hữu” trở thành trung tâm đời sống, liệu ta còn khả năng hạnh phúc? Cuốn sách mang tính triết luận, đôi lúc nặng tư duy, nhưng lại vô cùng cần thiết cho những ai đang cảm thấy trống rỗng dù “có đủ mọi thứ”.

“Giữa thế gian muôn màu, tôi chọn vẽ chính tôi” - Hành trình tìm lại bản ngã giữa vai trò chồng chéo

Nếu Erich Fromm nói bằng ngôn ngữ triết học, thì Cao Lâm nói bằng chính đời sống của mình. Là một nữ doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc, Cao Lâm không kể câu chuyện thành công theo kiểu truyền cảm hứng sáo mòn. Bà kể về sự mỏi mệt của một người phụ nữ phải cùng lúc làm con ngoan, mẹ tốt, vợ đảm, sếp giỏi và hình mẫu cho người khác.

Sách Giữa thế gian muôn màu, tôi chọn vẽ chính tôi.

Cuốn sách là hành trình đi qua những vai trò ấy để đối diện với câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng đầy ám ảnh: Tôi là ai khi không làm hài lòng ai cả? Với giọng văn sắc sảo nhưng thấu hiểu, Cao Lâm không khuyên bạn phải “mạnh mẽ hơn” hay “làm ít đi”, mà mời bạn dừng lại và tự hỏi: Điều gì khiến bạn thấy là chính mình nhất?

“Vẽ chính tôi” ở đây không phải là hành động ích kỷ, mà là sự can đảm sống thật với bản sắc riêng, giữa một thế gian muôn màu luôn muốn bạn giống người khác. Cuốn sách đặc biệt chạm đến những người trưởng thành đang kiệt sức vì sống quá đúng kỳ vọng.

“Sống thật để thật sự sống” - Tỉnh thức trong từng khoảnh khắc

Sách Sống thật để thật sự sống.

Sharon Salzberg, một trong những giáo viên thiền chánh niệm nổi tiếng ở phương Tây, tiếp cận đời sống từ góc nhìn tâm linh thực hành. Sống thật để thật sự sống không đưa ra triết lý trừu tượng, mà là những chỉ dẫn nhẹ nhàng để con người quay về với hiện tại, nhận diện cảm xúc, nuôi dưỡng lòng từ bi với chính mình.

Theo Salzberg, nhiều người tồn tại trong trạng thái “sống mà như không sống”, tâm trí luôn bị kéo về quá khứ hoặc tương lai, bị ám ảnh bởi so sánh và phán xét.

Chánh niệm giúp ta nhận ra những khuôn mẫu tự động ấy, từ đó sống tỉnh thức hơn, mềm mại hơn với bản thân và thế giới.

Cuốn sách giống như một người bạn đồng hành, không thúc ép thay đổi, chỉ kiên nhẫn nhắc bạn quay về hơi thở và sự thật bên trong.

Điểm khác biệt rõ rệt của ba cuốn sách nằm ở cách tiếp cận. Erich Fromm phân tích xã hội và con người ở tầm vĩ mô, đòi hỏi người đọc suy tư sâu. Cao Lâm kể câu chuyện cá nhân, gần gũi, chạm vào những xung đột đời thường của người trưởng thành hiện đại. Sharon Salzberg lại dẫn dắt bằng thực hành nội tâm, nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.

Điểm chung khiến ba cuốn sách này trở nên hữu ích đó là chúng kêu gọi con người trở về với bản chất thật của mình. Không bị định nghĩa bởi vật chất, vai trò hay kỳ vọng. Không chạy theo hình ảnh lý tưởng mà đánh mất cảm nhận sống. Trong một thời đại đề cao hiệu suất và trình diễn, những cuốn sách này nhắc chúng ta rằng: sống sâu, sống thật và sống có ý thức mới là nền tảng của hạnh phúc bền vững.

Đọc ba cuốn sách này, bạn không trở thành một “phiên bản tốt hơn” theo chuẩn mực nào đó, mà để sống là chính mình: Trọn vẹn, tỉnh thức và đủ đầy từ bên trong.