Cô gái kể chuyện chữa lành từ những vụn vỡ

Không chạy trốn mà chọn quay về đối thoại với chính mình, chạm thẳng vào những bất an, sự yếu mềm và những tổn thương, Gari kể lại hành trình chữa lành trong sách "Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ".

Với giọng kể chân thành, tác giả Gari Nguyễn chia sẻ về hành trình tạo nên “đứa con tinh thần” thứ 14 của mình - cuốn sách viết bằng những trải nghiệm thật trong suốt những năm tháng trưởng thành nhiều mất mát, thử thách của bản thân.

Tác giả Gari Nguyễn chia sẻ về cuốn Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ.

Đó là câu chuyện về một cô gái đi lên từ nghịch cảnh, tuổi thơ gắn với sự thiếu thốn đến mức những vật dụng học tập giản đơn cũng trở thành ước mơ, nhưng khát vọng viết của cô chưa từng bị dập tắt dù phải đối diện không ít hoài nghi.

Từng trang sách dẫn người đọc bước vào những biến động liên tiếp trong đời sống của cô gái ấy: các mối quan hệ bấp bênh, những mối tình rạn vỡ, những ngáng trở từ những người xấu tính để lại dư chấn lâu dài, cùng nỗi mệt mỏi âm thầm khi gia đình chao đảo vì bệnh tật và biến cố.

Khi mọi thứ dường như chỉ còn lại hoang tàn, Gari Nguyễn không lựa chọn chạy trốn mà chọn quay về đối thoại với chính mình, chạm thẳng vào những bất an, sự yếu mềm và những tổn thương từng bị lãng quên. Từ khoảnh khắc dám đối diện ấy, cô rút ra một nhận thức sâu sắc: những lần vỡ mộng không khép lại hành trình, mà mở ra con đường dẫn tới hiểu mình và trưởng thành hơn.

Tác phẩm vì thế không mang dáng dấp của một cuốn hồi ký được trau chuốt hoàn hảo, mà là lời tự bạch chân thành của một người đã nhiều lần vấp ngã, nhưng vẫn bền bỉ giữ niềm tin vào ánh sáng cuối con đường.

“Tôi chỉ mong rằng cuốn sách này có thể chạm đến nỗi đau chung của người trẻ” - Gari nói - “Bởi ai cũng từng có những vết thương âm thầm, những điều không dễ để gọi thành tên”.

Sách Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ.

Độc giả - phần lớn là người trẻ - đến với buổi giao lưu cuối tuần qua tại Phố sách Hà Nội không chỉ để nghe Gari Nguyễn kể về quá trình tạo nên đứa con tinh thần của tác giả, mà còn để tìm kiếm một sự đồng cảm, một tiếng nói gần gũi với những điều họ mang trong lòng. Và họ đã tìm thấy điều đó.

Nhiều độc giả trẻ lần lượt mở lòng, chia sẻ những câu chuyện riêng mà họ đã mang theo suốt nhiều năm. Từ những ước mơ dang dở do biến cố gia đình, những mối quan hệ để lại nỗi hoài nghi khó xóa, cho đến nỗi mất mát của người thân mà họ chưa từng đủ dũng khí đối diện - tất cả được cất lên trong sự lắng nghe trọn vẹn của những người xung quanh.

Những giọng nói đôi lúc khẽ run, những nụ cười còn vương sự ngập ngừng, và vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng tất cả đều chất chứa một nhu cầu rất thật: được thấu hiểu.

Trong khoảnh khắc ấy, buổi ra mắt sách không còn là một cuộc trò chuyện một chiều. Những câu chuyện tưởng chừng rời rạc lại tạo thành một dòng cảm xúc chung, nơi những tâm hồn xa lạ tìm thấy sự đồng điệu giữa không gian nhỏ của Phố Sách Hà Nội.

Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ vốn là tác phẩm chất chứa nhiều chiêm nghiệm của Gari Nguyễn. Và điều khiến cuốn sách trở nên đặc biệt chính là cách nó mở ra một không gian để người đọc đối thoại với chính mình.

Cuốn sách như trở thành “người bạn” giúp độc giả có đủ dũng khí để đối mặt và kể ra câu chuyện của họ. Và khi những cảm xúc chân thật được chia sẻ, chúng dường như chạm được vào nhau, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Và đó có lẽ cũng là điều mà Gari Nguyễn mong muốn nhất: một cuốn sách được viết từ những vết nứt, để tiếp tục soi sáng những tâm hồn còn đang kiếm tìm sự bình yên của riêng mình.