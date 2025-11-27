Cách chữa lành của MC Hải Triều

MC Hải Triều hy vọng câu chuyện của anh sẽ giúp độc giả đối diện với những tổn thương bằng tâm thế tích cực. Sách khắc họa ký ức tuổi thơ bình yên của tác giả.

MC Hải Triều ra mắt tác phẩm "Có một người đi cùng ta năm tháng" nói về câu chuyện tuổi thơ.

Chiều 26/11, MC Hải Triều ra mắt tác phẩm thứ ba, Có một người đi cùng ta năm tháng. Anh cho biết tác phẩm là lời cảm ơn mà anh muốn gửi đến bà ngoại của mình vì đã nuôi anh khôn lớn và là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ anh. Tác giả còn kết hợp với nhạc sĩ Hamlet Trương để ra mắt ca khúc chủ đề của cuốn sách là Thăm mộ ngoại.

Tập tản văn gồm 18 câu chuyện được lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ và hành trình trưởng thành của nhà văn. Điểm chung của những câu chuyện này là dù có nếm trải sự mất mát, thất bại hay tổn thương, nhân vật chính vẫn chọn đối diện bằng tâm thế tích cực.

Hải Triều ấp ủ hơn một năm để hoàn thành tác phẩm. Bằng cách kể chuyện bình dị và cảm xúc, anh đưa độc giả trở về tuổi thơ với những buổi thả diều trên cánh đồng, những đêm tối rước đèn với đám bạn cùng xóm, những ngày Tết quây quần bên gia đình…

Sách Có một người đi cùng ta năm tháng gửi đến thông điệp đón nhận đắng cay cuộc đời bằng tâm thế tích cực.

“Nếu ở tuổi 28, tôi thích viết về những rung động và màu hồng của tình yêu thì ở cột mốc 30 tuổi, văn chương sẽ là nơi thể hiện những chênh vênh khó tả của cuộc đời”, tác giả nói. Hải Triều hy vọng tác phẩm mới nhất của mình có thể giúp độc giả chữa lành những tổn thương tuổi thơ và học cách yêu thương “đứa trẻ bên trong”.

Trước Có một người đi cùng ta năm tháng, MC từng cho ra mắt hai tác phẩm Thương một người đã có người thương (2023) và Nói gì cho học trò vui? (2024).

Anh chia sẻ bản thân đang ưu tiên thời gian để trau dồi kỹ năng đạo diễn và viết văn, tạm dừng các công việc liên quan đến đóng phim và dẫn chương trình truyền hình. Hải Triều sinh năm 1995, từng đoạt giải Quán quân Micro Vàng 2016 và Én bạc Người dẫn chương trình HTV 2019. Ngoài ra, anh cũng từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như Anh yêu em được bao lâu?, Đuổi bắt thanh xuân, Ván cờ danh vọng…