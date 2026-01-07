Đường sách TP.HCM khẳng định vai trò thiết chế văn hóa hiện đại

Vượt qua vai trò đơn thuần là nơi mua bán sách, Đường sách TP.HCM trở thành không gian văn hóa công cộng kiểu mẫu, nơi trao đổi tri thức, lan tỏa các giá trị nhân văn cao đẹp.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Đinh Hà.

Tri Thức - Znews trân trọng giới thiệu thư chúc mừng của ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, gửi đến Đường sách TP.HCM nhân kỷ niệm 10 năm thành lập.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty TNHH Đường sách TP.HCM (2016-2026), tôi trân trọng gửi đến lãnh đạo Thành phố, Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, các đơn vị xuất bản - phát hành, các tác giả, cán bộ nhân viên và toàn thể bạn đọc những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong hành trình 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Đường sách TP.HCM đã viết nên một câu chuyện thành công nổi bật trong lĩnh vực phát triển văn hóa đọc và công tác tuyên truyền của Thành phố. Thành công này trước hết đến từ chủ trương đúng đắn của Thành ủy, UBND TP.HCM, Đường sách đã biến một tuyến đường kinh tế thành một không gian văn hóa công cộng kiểu mẫu, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống giữa lòng một đô thị hiện đại, năng động. Với vị trí thuận lợi bên cạnh các di sản đô thị nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Bưu điện Thành phố, Đường sách đã trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn không chỉ với người dân địa phương mà còn với bạn bè quốc tế.

Với hơn 3.000 hoạt động văn hóa, sự kiện khác nhau được tổ chức trong 10 năm, Đường sách đã khẳng định vai trò là một trong những mô hình văn hóa đọc phục vụ cộng đồng thành công nhất cả nước. Năm 2023, Đường sách được công nhận là một trong 10 điểm mua sắm thú vị, một trong 100 điều thú vị của TP.HCM.

Đường Sách đã vượt qua vai trò đơn thuần là nơi mua bán sách, trở thành không gian văn hóa đa tầng, là nơi gặp gỡ, trao đổi tri thức, lan tỏa các giá trị nhân văn cao đẹp. Thông qua hàng nghìn chương trình giao lưu tác giả, tọa đàm văn hóa, triển lãm nghệ thuật, Đường sách đã tạo điều kiện để những công trình sách mang giá trị về lịch sử, truyền thống cách mạng, văn hóa dân tộc, khoa học - công nghệ đến gần gũi với bạn đọc mọi độ tuổi.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Đường sách TP.HCM còn phát huy vai trò, chủ động kết nối các nguồn lực xã hội, tổ chức các chương trình chuyên biệt dành cho học sinh, sinh viên, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Những hoạt động như “Du hành vui cùng sách”, các dự án quyên góp sách cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, bộ đội biên phòng phản ánh trách nhiệm xã hội của Công ty trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Đường sách đã thành công trong việc kết hợp các hoạt động kinh tế với các nhiệm vụ chính trị - tư tưởng, trở thành nơi lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ yêu thích sách và tri thức.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trưng ương kỳ vọng Đường sách tiếp tục là thiết chế văn hóa đô thị hiện đại, gặt hái nhiều thành công mới. Ảnh: Nguyễn Văn Sẳng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới (2026-2031), tôi kỳ vọng Công ty TNHH Đường sách TP.HCM tiếp tục phát huy bản lĩnh tiên phong, không ngừng đổi mới sáng tạo trong các hoạt động. Xác định rõ vai trò là cầu nối mạnh mẽ giá trị văn hóa truyền thống và xu hướng thời đại gắn với nền tảng tri thức số, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP.HCM, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chỉ đạo, quản lý, Hội Xuất bản Việt Nam, cùng tâm huyết bền bỉ của các cán bộ, nhân viên Đường sách, Công ty TNHH Đường sách TP.HCM sẽ tiếp tục là thiết chế văn hóa đô thị hiện đại, gặt hái nhiều thành công mới, giữ vững vai trò là điểm hẹn văn hóa tin cậy, nơi nuôi dưỡng tri thức của người dân TP.HCM và bạn đọc cả nước, đồng thời tiếp tục là hình mẫu nêu gương trong công tác huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

Nhân dịp này, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực không ngừng, những thành tựu đạt được của Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, các đơn vị xuất bản - phát hành tham gia vận hành mô hình, các tác giả, cán bộ nhân viên, những bạn đọc trung thành trong suốt 10 năm qua.

Xin chúc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, các đơn vị đồng hành tiếp tục sáng tạo, vượt qua mọi thử thách, phát triển bền vững.

Xin kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!