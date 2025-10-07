Sở Văn hóa TP.HCM đề nghị hỗ trợ bãi giữ xe riêng cho Đường sách

Thiếu bãi giữ xe khiến lượng khách đến Đường sách giảm rõ rệt, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM đề nghị phường Sài Gòn cân nhắc tạo điều kiện hỗ trợ không gian văn hóa này.

Đường sách Nguyễn Văn Bình là không gian văn hóa nổi bật ở TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại cuộc họp do Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM chủ trì hôm 6/10, ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM, chỉ ra vấn đề thiếu bãi giữ xe đang ảnh hưởng đến hoạt động của Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Ông Lê Hoàng đã trình bày đề xuất tái lập và bổ sung bãi giữ xe để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và du khách. Theo ông, việc ngưng hoạt động bãi giữ xe từ ngày 1/8 đã khiến lượng khách đến Đường sách giảm rõ rệt.

Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM cho biết đơn vị đã có văn bản gửi phường Sài Gòn xin tái lập bãi giữ xe cũ trên đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Nguyễn Văn Bình đến Nguyễn Du), đồng thời đề xuất mở rộng một đoạn trên vỉa hè cùng tuyến đường, kéo dài từ Nguyễn Văn Bình đến Lê Duẩn. Ngoài ra, ông cũng kiến nghị tái lập bãi giữ xe sát trụ sở UBND phường Sài Gòn, vị trí từng được sử dụng hiệu quả trước đây.

“Hiện nay người đến Đường sách là vài nghìn người mỗi ngày. Khách không có chỗ giữ xe lại không đến. Dù bây giờ Viễn thông TP.HCM đã hỗ trợ mở cửa cho du khách vào để xe, bãi xe vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu”, ông Lê Hoàng trình bày.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, phát biểu tại cuộc họp sáng 6/10.

Trước đề xuất này, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, bày tỏ sự đồng tình và đề nghị phía phường Sài Gòn quan tâm, cân nhắc hỗ trợ. Theo ông, việc đảm bảo chỗ gửi xe là yếu tố quan trọng để duy trì sức hút của Đường sách như một điểm đến văn hóa đặc biệt của TP.HCM.

“Về phần này thì mong phường quan tâm thêm. Đường sách bây giờ là một không gian văn hóa thu hút và có hiệu quả. Nếu có được điều kiện hỗ trợ về bãi xe thì sẽ có thêm sự phát triển”, ông Nhựt phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp được tổ chức nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến hoạt động sửa chữa, kinh doanh tại tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng, công trình liền kề Bưu điện Thành phố và Đường sách Nguyễn Văn Bình. Tham dự cuộc họp có đại diện Công ty Viễn thông TP.HCM, Công ty Đường sách TP.HCM, chính quyền phường Sài Gòn cùng các chuyên gia di sản và kiến trúc.