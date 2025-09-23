Phát động hai cuộc thi nhân kỷ niệm 10 năm Đường Sách TP.HCM

Hai cuộc thi viết và ảnh do Đường Sách TP.HCM tổ chức là dịp cộng đồng ghi lại ký ức, góc nhìn sáng tạo về không gian văn hóa đặc biệt của thành phố.

Đường Sách TP.HCM sắp kỷ niệm 10 năm thành lập (2016-2026) với nhiều hoạt động tôn vinh hành trình phát triển không gian văn hóa đọc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sắp tới kỷ niệm 10 năm thành lập (2016-2026), Đường Sách TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh hành trình phát triển không gian văn hóa giữa lòng thành phố. Trong đó, hai cuộc thi viết và ảnh là điểm nhấn quan trọng.

Cuộc thi viết với chủ đề “Dấu ấn 10 năm Đường Sách TP.HCM - Hành trình lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp" dành cho mọi công dân trong và ngoài Việt Nam từng có trải nghiệm tại Đường Sách. Những tác phẩm chất lượng sẽ được chọn in trong kỷ yếu và tham gia truyền thông dịp lễ kỷ niệm.

Cuộc thi ảnh mang tên “Đường Sách TP.HCM - Dấu ấn văn hóa 10 năm qua ống kính” do Đường Sách phối hợp Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức. Mỗi thí sinh có thể gửi tối đa 10 ảnh về không gian, con người và hoạt động gắn liền với Đường Sách. 50 tác phẩm sẽ được chọn triển lãm và nhận nhuận bút 300.000 đồng/ảnh.

Ban tổ chức khuyến khích sự tham gia từ bạn đọc, tác giả, du khách đến cả các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên. Mỗi bài viết hay bức ảnh được gửi về đều góp phần làm đầy thêm “bức tranh ký ức” chung của cộng đồng yêu sách và thành phố TP.HCM.

Ra đời năm 2016, Đường Sách TP.HCM đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của bạn đọc, du khách trong và ngoài nước. Không chỉ thúc đẩy văn hóa đọc, không gian này còn đóng vai trò kết nối tri thức, cộng đồng và khuyến khích tinh thần sáng tạo đô thị.

Cuộc thi viết nhận các bài dài 800-1.500 chữ bằng tiếng Việt, chưa từng công bố hay tham dự cuộc thi khác. Nội dung xoay quanh kỷ niệm, cảm xúc, vai trò của Đường Sách TP.HCM hoặc đề xuất cho tương lai. Người tham gia gửi bài qua email 10namduongsachtphcm@gmail.com dưới dạng file Word, tiêu đề email ghi rõ: [CẢM NHẬN 10 NĂM ĐƯỜNG SÁCH - HỌ TÊN TÁC GIẢ]. Hạn gửi: 15/11/2025. Đối với cuộc thi ảnh, tác giả gửi tối đa 10 ảnh màu hoặc đơn sắc, định dạng JPEG, dung lượng không quá 5MB/ảnh. Ảnh thể hiện sinh động cảnh quan, con người và hoạt động tại Đường Sách TP.HCM. Gửi ảnh tại link: https://5wphoto.com/thi-anh/10namduongsach. Hạn gửi: 15/11/2025.