Thực phẩm hiện nay không giàu dinh dưỡng như xưa?

Đất đai bị xói mòn, nghèo dinh dưỡng, khiến các loại rau củ không có đủ muối khoáng và vitamin như ở các thế hệ trước. Từ đó, bữa ăn của con người cũng bị thâm hụt dinh dưỡng.

Hiện nay, các loại rau củ bị thiếu hụt muối khoáng và dinh dưỡng do đất đai xói mòn. Ảnh minh họa: C.F.

Thiếu hụt magie không còn là điều mới mẻ, nhưng thông tin này hiện chưa được phổ biến tới đông đảo công chúng, để họ có thể hành động vì lợi ích của bản thân mình. Bằng chứng về điều này có thể được tìm thấy từ hơn 70 năm trước, theo nhận định dưới đây về tình trạng thiếu hụt khoáng chất trong đất, được lưu trong biên bản cuộc họp Quốc hội lần thứ 74, phiên họp thứ hai (tài liệu Thượng viện số 264) năm 1936: [1]

Bạn có biết, thời nay, hầu hết chúng ta đều đang phải chịu đựng tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng nguy hiểm không thể khắc phục, cho đến khi nguồn đất đai cằn cỗi đang nuôi trồng thực phẩm phục vụ chúng ta được đưa tới mức độ cân bằng khoáng chất đúng mực?

Hiện thực đáng báo động là, thực phẩm (trái cây, rau củ và ngũ cốc) hiện được trồng cấy trên hàng triệu mẫu đất không còn chứa đủ lượng khoáng chất đang khiến chúng ta trở nên đói khát, bất kể chúng ta tiêu thụ rất nhiều trong số thực phẩm ấy. Sự thật là, thực phẩm ta ăn có sự biến động giá trị rất lớn, và một số chúng còn chẳng đáng coi là thức ăn.

Sức khỏe thể chất của chúng ta phụ thuộc trực tiếp vào những khoáng chất chúng ta nạp vào cơ thể, hơn là vào lượng calo, vitamin hay tỷ lệ chuẩn mực về tinh bột, protein hoặc cacbohydrat mà ta tiêu thụ.

Nhiều xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã chứng minh rằng trái cây, rau củ, ngũ cốc, trứng, thậm chí sữa và thịt hiện nay, không còn giống như cách đây vài thế hệ.

Ngày nay, không một ai có thể ăn đủ lượng trái cây và rau củ để cung cấp cho dạ dày số muối khoáng cần thiết, giúp cơ thể đạt được sức khỏe hoàn mỹ, bởi dạ dày của họ không đủ lớn để chứa tất cả chúng! Vậy nên đất nước chúng ta đang biến thành một quốc gia toàn những cái dạ dày to.

Với tôi, rõ ràng rằng kể từ thời điểm nhận định này được đưa ra, tình trạng thiếu hụt khoáng chất trong đất nông nghiệp chưa hề được xử lý, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn.

Người ta đã bắt đầu có ý thức hơn về magie so với 16 năm trước đây, khi tôi bước những bước đầu tiên của "cuộc thập tự chinh" magie của mình; và tôi rất biết ơn điều đó. Tuy nhiên, đại đa số học sinh chưa bao giờ được tiếp cận với giáo dục dinh dưỡng trong nhà trường.

Thế còn các bác sĩ thì sao, những người đáng lẽ phải biết rõ các hoạt động hóa sinh trong cơ thể? Tiếc rằng, các bác sĩ thường không được học về dinh dưỡng hoặc việc bổ sung dinh dưỡng trong trường y, bởi người ta chỉ nghiên cứu về bệnh tật, chứ không phải về sự khỏe mạnh.

Tôi thích nói về 200 giờ học hóa sinh mình đã trải qua ở trường y; tại đó, tôi đã học về mọi yếu tố dinh dưỡng cần thiết đối với mỗi phản ứng hóa sinh. Nhưng dường như, tôi là người duy nhất nhận thức được tầm quan trọng của chúng, bởi tôi đã nghiên cứu sâu rộng về dinh dưỡng trước khi theo ngành y.

Khi đi thăm khám, trong thâm tâm, có lẽ bạn tin rằng mình đến phòng khám để cải thiện sức khỏe hoặc ngăn ngừa bệnh tật; nhưng bác sĩ có rất ít thời gian để chỉ dẫn cho bệnh nhân về cách giữ gìn sức khỏe. Bởi trong đầu họ đang chăm chăm tìm kiếm một chẩn đoán cho các triệu chứng của bạn và kết hợp dược phẩm với chẩn đoán đó.

Bệnh nhân thường sẽ không tự mình thay đổi lối sống hay cải thiện chế độ dinh dưỡng, vì họ tin rằng nếu chế độ ăn uống và chế phẩm bổ sung quan trọng đến vậy, bác sĩ nhất định sẽ khuyên mình. Dinh dưỡng còn chẳng phải một chuyên ngành y tế. Từ hồi tôi theo học trường y những năm 1970 và đến bây giờ vẫn vậy!

Về cơ bản, bác sĩ chỉ biết những gì họ học, và nếu bạn hỏi họ bất cứ điều gì về sức khỏe hay bệnh tật mà họ không biết, họ sẽ chỉ trả lời đơn giản rằng nó không quan trọng. Không quan trọng vì họ chưa bao giờ học về nó trong trường y, một nơi được tin rằng sẽ đào tạo họ mọi điều. Bạn có thấy thứ logic luẩn quẩn này có thể nguy hiểm tới mức nào không?

[1] Tác giả là người Mỹ, nên các tài liệu trên là của Mỹ.