Chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ, Huế lại sắp có đợt mưa 900 mm

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế dự báo từ ngày 31/10-9/11, thành phố Huế có khả năng xuất hiện mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 500-700 mm, có nơi trên 900 mm.

Người dân Huế tất bật dọn dẹp nhà cửa sau lũ. Ảnh: Hải Âu/TTXVN.

Chiều 31/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế ra công văn về việc, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động phòng tránh, ứng phó mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất ngày 1-9/11.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế dự báo ngày 31/10-9/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh được bổ sung liên tục và nhiễu động đới gió Đông trên cao nên trên khu vực đất liền thành phố có khả năng xuất hiện mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 500-700 mm, có nơi trên 900 mm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương, tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh; tiếp tục tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với người còn mất tích; cứu chữa miễn phí cho người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo quy định và phong tục của địa phương.

Bên cạnh đó, rà soát, tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ gạo cứu đói, để xử lý xuất cấp hỗ trợ kịp thời; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở, tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở.

Các đơn vị, địa phương, người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng, để chủ động phòng tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị theo nhiệm vụ đã phân công, chủ động tổ chức kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua; khẩn trương huy động lực lượng, cán bộ nhân viên tham gia dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời tiếp tục theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của mưa lũ; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó của ngành, lĩnh vực theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống xảy ra.

Các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa lũ kéo dài; khẩn trương rà soát bổ sung phương án ứng phó thiên tai mưa lớn, sạt lở đất cho đợt mưa lớn sắp đến.

Các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa bảo đảm mực nước theo quy định; rà soát xây dựng phương án vận hành, điều tiết cụ thể theo các kịch bản mưa dự báo, đặc biệt đối với tình huống mưa lớn trong thời gian từ ngày 1-9/11, nhằm chủ động kế hoạch vận hành hợp lý, vừa bảo đảm an toàn hồ chứa, vừa góp phần giảm lũ cho vùng hạ du.

Các đợt mưa lũ đặc biệt lớn ngày 25-30/10, trên địa bàn thành phố Huế đã khiến 10 người chết, hai người bị mất tích và một người bị thương.

Đến sáng 31/10, thành phố Huế còn 26/40 phường, xã còn ngập với mức ngập trung bình 0,7-1 m, có nơi sâu hơn; gần 13.300 ngôi nhà bị ngập 0,5-1,2 m.

