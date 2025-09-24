Chủ tòa tháp cao thứ 3 TP.HCM lỗ đậm

Capitaland Tower báo lỗ trước thuế gần 2.733 tỷ đồng sau nửa năm kinh doanh, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lỗ hơn 38 tỷ đồng.

Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2, là tòa tháp cao thứ 3 tại TP.HCM và cao thứ 5 tại Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty TNHH Capitaland Tower vừa gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính nửa đầu năm 2025 tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Capitaland Tower ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 2.733 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lỗ hơn 38 tỷ đồng .

Tính đến ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp âm 7.046 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức âm 4.449 tỷ đồng cùng kỳ.

Về nghĩa vụ tài chính, tổng nợ phải trả sau một năm đã giảm từ 22.069 tỷ đồng xuống còn 14.514 tỷ đồng , song doanh nghiệp không công bố chi tiết cơ cấu các khoản nợ.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức âm 2,06 lần, cải thiện so với mức âm 4,96 lần cuối quý II/2024. Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả/tổng tài sản lại tăng lên 1,94 lần, phản ánh cứ 1 đồng tài sản thì công ty gánh gần 2 đồng tiền nợ.

Capitaland Tower được biết đến là chủ đầu tư tháp văn phòng Saigon Marina IFC 55 tầng tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM, vừa khánh thành hồi tháng 8 vừa qua.

Doanh nghiệp được thành lập năm 2016, tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý bất động sản Capitaland Việt Nam, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, thuê hoặc cho thuê. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn cung cấp dịch vụ tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản và quyền sử dụng đất.

Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 4,48 tỷ đồng do CVH Cayman Holdings Limited nắm giữ 100%. Qua các năm, Capitaland Tower đã có nhiều đợt đổi chủ và nâng vốn điều lệ.

Mới nhất, ngay trước thời điểm khánh thành tòa tháp Saigon Marina IFC, cơ cấu cổ đông của Capitaland Tower thay đổi mạnh khi vốn điều lệ công ty tăng gấp 10 lần, lên hơn 22.500 tỷ đồng .

Trong thông tin đăng ký doanh nghiệp công bố ngày 8/8, xuất hiện cổ đông mới là bà Lê Thị Huyền Linh, nắm giữ tới 91% cổ phần. Các cổ đông cũ giảm tỷ lệ sở hữu, trong đó ông Lương Phan Sơn còn 8,5%, còn ông Nguyễn Mạnh Kiên và ông Nguyễn Tấn Hưng mỗi người nắm 0,2%.

Theo tìm hiểu, bà Linh từng là thành viên Hội đồng Thành viên công ty, đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Masterise Property và Tổng giám đốc Công ty TNHH Môi giới và Giải pháp Đầu tư Toàn cầu.