Chủ tịch Vinhomes làm Tổng giám đốc VinSpeed

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes, vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VinSpeed.

Ông Phạm Thiếu Hoa, tân CEO VinSpeed. Ảnh: VHM.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Phạm Thiếu Hoa vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed.

Song song với vai trò mới, ông Hoa vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinhomes.

Ông Phạm Thiếu Hoa sinh năm 1963 tại Hà Nam, là thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông Hoa đồng hành cùng ông Phạm Nhật Vượng từ khi vị tỷ phú phát triển thương hiệu Technocom - công ty sản xuất mì gói tại Ukraine (tiền thân của Tập đoàn Vingroup). Giai đoạn 2003-2005, ông Hoa là Phó giám đốc Kinh doanh của Technocom.

Về sau, ông Phạm Thiếu Hoa được giao nhiều vị trí quan trọng tại hệ sinh thái Vingroup, ban đầu là lãnh đạo chủ chốt ở các công ty con chuyên phát triển bất động sản, sau đó là các vị trí Tổng giám đốc Vinhomes rồi đến Chủ tịch HĐQT Vinhomes từ năm 2022 đến nay.

VinSpeed là doanh nghiệp mới được ông Vượng thành lập từ ngày 6/5, có vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng , trong đó Chủ tịch Vingroup góp 3.060 tỷ đồng , tương ứng 51% vốn điều lệ. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng , nắm 0,5% vốn/người.

Ngoài ra, cơ cấu cổ đông VinSpeed còn có Vingroup (10%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (35%) và Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng (3%).

Hiện ông Phạm Nhật Vượng vẫn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT VinSpeed.

Sau khi thành lập, VinSpeed đã đăng ký tham gia đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Dự án có vốn đầu tư khoảng 1,562 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD ), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Song song đó, doanh nghiệp cũng đang xúc tiến đề xuất xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao khác như Hà Nội - Quảng Ninh, TP.HCM - Cần Giờ.

Mới đây, VinSpeed đã có thông báo về việc nhận chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu VIC (Tập đoàn Vingroup) từ CTCP Quản lý và đầu tư Bất động sản Hưng Long (tên cũ là CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI).

Theo công bố, VinSpeed sẽ nhận sáp nhập Công ty Hưng Long, đồng thời, công ty sẽ tiếp nhận hơn 243,46 triệu cổ phiếu VIC từ Công ty Hưng Long, tương đương 6,27% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup.

Hiện VinSpeed đang sở hữu khoảng 135,64 triệu cổ phiếu VIC (3,5%), sau giao dịch, số lượng này sẽ tăng lên 379,1 triệu cổ phiếu, tương đương 9,77% vốn Vingroup. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến 26/11.