Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam: Tiếp nhận ý kiến cử tri suốt 24/7

Chiều 6/3, tại hội trường Nhà văn hóa xã Lương Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 5 Phú Thọ.

Cử tri tại xã Lương Sơn.

Đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ gồm các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất, và các xã: Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thịnh Minh, Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn, Quy Đức, Tân Pheo, Tiền Phong, Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Hợp Kim, Nật Sơn.

Các đại biểu, cử tri tham dự hội nghị.

Đồng hành cùng Phú Thọ tháo gỡ điểm nghẽn phát triển

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ gồm: Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính Quốc hội, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; ông Ngô Minh Trọng - Đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Trường Sơn; bà Bùi Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; bà Đoàn Thị Hồng Việt - giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI cam kết tập trung hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm và phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; tăng cường giám sát thực thi pháp luật, nhất là lĩnh vực đất đai; quan tâm chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển giáo dục, đào tạo nghề, du lịch cộng đồng và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri.

Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Lương Sơn.

Trước cử tri, bà Bùi Thị Minh Hoài cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu, thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực tới Quốc hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng tập trung tham gia hoàn thiện chính sách, nhất là lĩnh vực đất đai, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, bà Hoài sẽ đồng hành cùng Phú Thọ kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tiếp nhận đầy đủ ý kiến cử tri

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời đề nghị các ứng viên sau khi trở thành đại biểu Quốc hội quan tâm tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực còn nhiều khó khăn. Cử tri cũng mong muốn các đại biểu đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri Hoàng Thị Hạnh (xã Lương Sơn) đề nghị các ứng cử viên quan tâm hơn tới chính sách giáo dục, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ công; đồng thời tăng cường phản biện, hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, môi trường và thiết lập các kênh thông tin để người dân dễ dàng phản ánh ý kiến tới đại biểu.

Cử tri Nguyễn Thị Thanh (xã Lạc Thủy) kiến nghị các đại biểu quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đầu tư hạ tầng nông thôn, quản lý hiệu quả đất đai, môi trường, tạo việc làm cho người dân; đồng thời nghiên cứu cơ chế đối với các tổ chức hội đặc thù ở cấp xã.

Cử tri xã Kim Bôi mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử thực hiện đúng cam kết hành động, tăng cường tiếp xúc cử tri, truyền đạt đầy đủ kiến nghị của nhân dân tới Quốc hội; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông và thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Cử tri Tạ Ngọc Quý (xã Lương Sơn) đề nghị các đại biểu thường xuyên thông tin tới cử tri về nội dung, kết quả các kỳ họp Quốc hội; tăng cường giám sát việc giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng, đồng thời quan tâm các vấn đề dân sinh như việc làm, giáo dục, y tế, môi trường và nước sạch sinh hoạt.

Cử tri tại xã Lương Sơn nêu kiến nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ và các xã, phường đã tạo điều kiện để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri. Bà Hoài cho biết, các ý kiến phát biểu của cử tri rất tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn cơ sở, đồng thời thể hiện sự động viên, tin tưởng đối với 5 ứng cử viên.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, toàn bộ ý kiến của cử tri đã được ghi chép đầy đủ và sẽ được tổng hợp cùng các ý kiến tại những điểm tiếp xúc khác cũng như trong cả nước để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Các ứng cử viên cam kết nỗ lực thực hiện chương trình hành động đã đề ra, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; tham gia phản biện, xây dựng pháp luật, nhất là đối với những vấn đề cử tri quan tâm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao đổi cùng các cử tri xã Lương Sơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, các đại biểu sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, kịp thời phản ánh ý kiến tới Quốc hội và đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri định kỳ theo quy định, các đại biểu sẽ mở rộng hình thức tiếp nhận ý kiến qua nhiều kênh, trong đó có môi trường số để tiếp nhận kiến nghị của cử tri 24/7.

Đồng thời, các đại biểu sẽ nghiên cứu, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm cho thanh niên, cũng như chính sách đối với cán bộ, đặc biệt là cán bộ Mặt trận và các hội đặc thù khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Các kiến nghị của cử tri sẽ được tiếp nhận đầy đủ và báo cáo với Quốc hội, Chính phủ để xem xét, giải quyết.