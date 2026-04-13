Chủ tịch UBND TP.HCM: Luật Đô thị đặc biệt là 'đại cú hích' cho TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Được cho biết Luật Đô thị đặc biệt sẽ là đòn bẩy cực lớn, "đại cú hích" tạo thêm dư địa để TP.HCM phát huy đầy đủ vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

TP.HCM dự kiến trình Quốc hội Luật Đô thị đặc biệt xem xét, thông qua cuối năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đây là nội dung được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tại thông báo kết luận hội thảo "Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TP.HCM", tổ chức ngày 13/3 vừa được Văn phòng UBND TP.HCM ban hành.

Theo kết luận, người đứng đầu TP.HCM cho biết thành phố có nhiều cơ sở quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, trước hết là tính truyền thống tiên phong thí điểm cơ chế, chính sách, tạo nền tảng kinh nghiệm cho các giải pháp đột phá.

Bên cạnh đó, TP.HCM đang tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng với nhiều dự án lớn, nhất là hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, logistics. Bên cạnh nguồn vốn đầu tư công, thành phố huy động mạnh mẽ nguồn lực từ khu vực tư nhân với quy mô, tỷ trọng ngày càng lớn.

Các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương dành cho thành phố đã tạo ra những cú hích quan trọng, mở rộng không gian chính sách, tháo gỡ vướng mắc về thể chế và thủ tục đầu tư, giúp đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, khởi công và triển khai nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn.

Đặc biệt, Trung ương đã thống nhất chủ trương ban hành cơ chế đặc thù mạnh mẽ hơn dành cho TP.HCM, trong đó cho phép TP.HCM nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, dự kiến trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua cuối năm nay.

Liên quan đến Luật Đô thị đặc biệt, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) và Đại học Quốc gia TP.HCM đã có tờ trình báo cáo đề cương chi tiết xây dựng Luật cùng những nội dung chính của dự thảo, trong đó cấu trúc Luật bao gồm khoảng 10 chương và 50 điều.

HIDS đề xuất xây dựng các nhóm nội dung chính gồm quy định về nguyên tắc phân cấp, phân quyền; tổ chức bộ máy; quy hoạch và phát triển đô thị; huy động và sử dụng các nguồn lực cho phát triển; đổi mới sáng tạo và các mô hình phát triển mới; quản lý phát triển đặc thù của đô thị đặc biệt; liên kết vùng - liên kết phát triển; kiểm tra giám sát; thi hành.

UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương về dự thảo của đề cương này, đồng thời giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu UBND TP, phối hợp các ban, ngành trình các cấp thẩm quyền xem xét quyết định đối với dự thảo dự án.

Đại diện HIDS cho biết các đơn vị đang triển khai khẩn trương các nhiệm vụ theo chức trách để đảm bảo trình Quốc hội xem xét ban hành Luật Đô thị đặc biệt vào kỳ họp cuối năm nay.

Cũng theo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, thành phố cần tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Bên cạnh động lực tăng trưởng truyền thống, thành phố tập trung phát triển các động lực tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển, logistics, khu thương mại tự do; phát triển công nghiệp công nghệ cao, chíp bán dẫn, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI)…

Các động lực tăng trưởng mới này sẽ gắn với đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy vai trò các trường đại học, viện nghiên cứu, từng bước trở thành trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực công nghệ cao của cả nước và khu vực.

Cùng với đó, thành phố phải chủ động xây dựng kịch bản, phương án phát triển toàn diện, bao gồm kinh tế, năng lượng, chuỗi cung ứng và đô thị hiện đại để có khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài...

Trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được lưu ý hoạt động trọng tâm là bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định cho sản xuất và đời sống; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh và hiệu quả; đồng thời nâng cao năng lực dự báo, điều hành và xây dựng các kịch bản ứng phó với các biến động năng lượng toàn cầu.