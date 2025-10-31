Chủ tịch TP.HCM yêu cầu không để tồn tại bãi giữ xe tự phát

TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành chấn chỉnh công tác cấp phép, quản lý các bãi đỗ xe của cấp phường, xã, và tuyệt đối không để tồn tại các bãi giữ xe tự phát, chưa được cấp phép.

Bãi giữ xe ôtô tự phát ở gầm cầu Ông Lớn (đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng). Ảnh: Báo SGGP.

UBND TP.HCM vừa phát thông báo của Chủ tịch UBND TP.HCM thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc rà soát, xử lý các bãi giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng TP chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND TP ban hành đầy đủ quy định về trách nhiệm và nội dung quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng lên kế hoạch, giải pháp cụ thể, tập trung triển khai đầu tư các bãi đỗ xe đáp ứng tỷ lệ yêu cầu; ưu tiên đầu tư ngay, kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân tại các khu đô thị lớn, khu tập trung đông dân cư, khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP được giao nhiệm vụ tăng cường công tác tuần đường, tuần kiểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi lấn chiếm, sử dụng, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; đặc biệt tại các gầm cầu.

Sở Xây dựng được Chủ tịch UBND TP.HCM giao áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý khai thác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; triển khai thu phí không dừng tại các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị để cải thiện quản lý giao thông, thúc đẩy văn minh đô thị.

Sở Xây dựng phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ việc cấp phép, quản lý, khai thác, vận hành bãi đỗ xe; trong đó có việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích giữ phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời, Sở phải đặc biệt chú ý công tác PCCC; chấn chỉnh công tác cấp phép, quản lý các bãi đỗ xe của cấp phường, xã, tuyệt đối không để tồn tại các bãi trông giữ xe tự phát, không đúng quy định.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lấn chiếm, sử dụng, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, các trường hợp sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm bãi trông giữ xe trái phép.

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP rà soát và đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bãi đỗ xe để đảm bảo tính khả thi, sau đó báo cáo kết quả cho UBND TP.

Song song, UBND TP giao Công an TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC tại các bãi giữ xe tạm, nhất là khu vực gầm cầu, vỉa hè và lòng đường.

UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân nắm bắt các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhất là các hành vi bị nghiêm cấm.

Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hiện tượng tái vi phạm việc sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm bãi trông giữ xe, gây mất an toàn công trình đường bộ.

Theo Quyết định 568/QĐ-TTg ngày 8/4/2013 của Thủ tướng, TP.HCM được quy hoạch khoảng 551 ha đất cho bãi đỗ xe ôtô và taxi. Tuy nhiên, đến nay thành phố mới có khoảng 2,7 ha bãi đỗ xe được đầu tư, đạt 0,5% so với quy hoạch.

Trong khi đó, một số khu vực trên địa bàn bị chiếm dụng thành bãi giữ xe tự phát, tập kết chất thải xây dựng, kho chứa vật tư mà chưa được TP.HCM cấp phép như gầm cầu Phú Mỹ (phường Tân Mỹ), cầu Ông Lớn (đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng), cầu Rạch Ông (đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng), khu đất dự án của CTCP Him Lam...

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 23/10, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết ý tưởng tận dụng không gian gầm cầu làm bãi giữ xe, sân chơi thể thao để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm tự phát, đã được Sở này đề xuất lên Bộ Xây dựng.

Trong Công văn số 9302 ngày 25/9 báo cáo Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, sửa đổi Luật Đường bộ, Nghị định số 165/2024/NĐ-CP theo hướng giao UBND cấp tỉnh quyết định việc sử dụng gầm cầu đường bộ, phần không gian dưới dạ cầu cho mục đích phục vụ công cộng, phù hợp với điều kiện thực tế, không được ảnh hưởng đến an toàn kết cấu công trình cầu, đảm bảo an toàn PCCC theo quy định và không gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

"Tuy nhiên, đến nay Bộ Xây dựng vẫn đang xem xét nội dung này", ông Giang nói.