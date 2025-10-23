Bãi giữ xe quanh ga metro số 1 quá tải, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Bãi giữ xe phục vụ tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) thường xuyên quá tải. Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất mở rộng, xây dựng thêm bãi giữ xe và tận dụng không gian dưới gầm cầu.

Một số bãi giữ xe quanh các nhà ga metro số 1 không đáp ứng đủ nhu cầu gửi xe của người dân. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 23/10, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho hay do nhu cầu sử dụng metro gia tăng, một số bãi giữ xe tại nhà ga như Thủ Đức, khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Suối Tiên đã xuất hiện tình trạng thiếu chỗ gửi xe.

Theo ông Giang, Sở Xây dựng TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án mở rộng, xây dựng thêm bãi giữ xe, báo cáo UBND TP.HCM xem xét.

Hiện, dọc tuyến metro số 1 có 10 bãi giữ xe tại các vị trí nhà ga với tổng diện tích khoảng 4.500 m2; ngoài ra còn có 5 bãi đỗ xe cá nhân tại khu vực lân cận các nhà ga Văn Thánh, Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái với tổng diện tích khoảng 5.472 m2; 2 bãi dừng đỗ phương tiện công cộng (xe buýt, taxi...) diện tích khoảng 3.260 m2.

Đại diện Sở Xây dựng TP cho biết 15 bãi giữ xe nêu trên được xây dựng theo dự án thẩm duyệt PCCC đầy đủ. Các bãi này được giao Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong quản lý, vận hành, thường xuyên phối hợp các đơn vị liên quan và Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TP.HCM kiểm tra, đảm bảo an toàn theo quy định.

Cũng tại họp báo, ông Giang chia sẻ thêm về việc tận dụng không gian gầm cầu làm bãi giữ xe, sân chơi thể thao để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm tự phát.

Liên quan về vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng TP thông tin đã có Công văn số 9302 ngày 25/9 báo cáo Bộ Xây dựng. Trong công văn, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, sửa đổi Luật Đường bộ, Nghị định số 165/2024/NĐ-CP theo hướng giao UBND cấp tỉnh quyết định việc sử dụng gầm cầu đường bộ, phần không gian dưới dạ cầu cho mục đích phục vụ công cộng, phù hợp với điều kiện thực tế, không được ảnh hưởng đến an toàn kết cấu công trình cầu, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định và không gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

"Tuy nhiên, đến nay Bộ Xây dựng vẫn đang xem xét nội dung này", ông Giang nói.