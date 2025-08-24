Chủ tịch Thaco xúc động khi nhiều lãnh đạo kỳ cựu tự nguyện xin nghỉ

Ông Trần Bá Dương cho rằng những lãnh đạo gắn bó hàng chục năm tự nguyện rời ghế, nhường chỗ cho lớp trẻ kế thừa là cú hích để Thaco tái cấu trúc trong kỷ nguyên công nghiệp số.

Ông Trần Bá Dương cảm kích khi nhiều lãnh đạo các cấp của Thaco tự nguyện xin nghỉ để nhường lại vị trí cho đội ngũ trẻ. Ảnh: Thaco.

Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương vừa có tâm thư gửi cán bộ nhân viên, thông báo tập đoàn đã hoàn thành sớm 5 tháng mục tiêu chiến lược giai đoạn 2023-2025 và khởi động công tác tái cấu trúc nhân sự theo hướng tinh gọn, hiện đại hóa.

Trong thư, ông cho biết nhiều lãnh đạo lớn tuổi đã tự nguyện nghỉ để nhường vị trí cho lớp kế thừa trẻ hơn và nhấn mạnh sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng này.

"Tôi rất vui và cảm kích khi có nhiều lãnh đạo các cấp của Thaco lớn tuổi đã hiểu, ủng hộ Thaco thông qua việc tự nguyện xin nghỉ để nhường lại vị trí cho anh em kế thừa trẻ hơn mặc dù đã gắn bó, cống hiến nhất định để Thaco có được như ngày hôm nay. Họ xứng đáng được ghi nhận như là những hy sinh nhằm đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Thaco trong giai đoạn tiếp theo", ông Dương viết.

Cách đây không lâu, ông Phạm Văn Tài, Tổng giám đốc và ông Nguyễn Một, Giám đốc cao cấp phụ trách Văn hóa - Truyền thông, đã xin nghỉ công tác. Riêng ông Tài đã có 20 năm gắn bó với Thaco và giữ chức Tổng giám đốc từ giữa tháng 4/2018.

Cùng với việc sắp xếp lại nhân sự, Thaco công bố loạt bổ nhiệm mới. Ông Nguyễn Quang Bảo (Thaco Auto), ông Trần Bảo Sơn (Thaco Agri) và ông Nguyễn Hoàng Tuệ (Thadico) được trao chức Phó tổng giám đốc, trong khi ông Lưu Văn Đạt được tái bổ nhiệm phụ trách pháp lý. Chủ tịch Trần Bá Dương kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Ngoài ra, tập đoàn bổ nhiệm ông Max Sunarcia giữ chức vụ Giám đốc tài chính và ông Nguyễn Quang Thái làm Giám đốc nhân sự.

Trong thư, ông Dương kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên hiểu, tin tưởng vào chiến lược và yêu cầu của sản xuất, kinh doanh và quản trị. Ông đồng thời yêu cầu lãnh đạo các cấp triển khai đánh giá, sắp xếp nhân sự theo nguyên tắc khách quan, minh bạch và công bằng nhằm hình thành đội ngũ vừa kế thừa truyền thống, vừa năng động, thích ứng nhanh.

Chiến lược 5 năm 2023-2027 của Thaco xác định giai đoạn 2023-2025 là bước đệm để định hình mô hình sản xuất - kinh doanh - quản trị tích hợp và số hóa toàn diện. Theo ông Dương, mục tiêu này đã được hoàn thành sớm hơn 5 tháng, mở ra giai đoạn mới với đội ngũ tinh gọn và linh hoạt hơn.

Ông cho rằng đợt tái cấu trúc lần này là bước khởi đầu tất yếu cho sự phát triển tiếp theo của Thaco, phù hợp với xu thế chung của đất nước và kỷ nguyên số hóa.

Sau hơn 30 năm phát triển từ xưởng lắp ráp ôtô, Thaco đã trở thành tập đoàn đa ngành với hoạt động trải rộng từ cơ khí, logistics, hạ tầng, thương mại dịch vụ đến nông - lâm nghiệp công nghệ cao.

Tại Chu Lai (Quảng Nam cũ, nay thuộc Đà Nẵng), tổ hợp công nghiệp hơn 1.300 ha của Thaco sản xuất xe Mazda, Kia, Peugeot, xe tải, xe buýt, chiếm 32% thị phần ôtô cả nước. Tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 70% với xe buýt, trên 50% với xe tải và 27-40% với xe du lịch.

Năm 2024, tập đoàn đã chi hơn 1 tỷ USD xây dựng khu công nghiệp cơ khí tại Bình Dương, hướng tới trung tâm công nghiệp hỗ trợ hàng đầu cả nước. Bên cạnh đó, Thaco cũng đề xuất tham gia phát triển công nghiệp đường sắt nội địa, từ chế tạo toa tàu, đầu máy đến hệ thống tín hiệu, với mục tiêu nội địa hóa tối đa để giảm giá thành và chủ động công nghệ.